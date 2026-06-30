Es ist nach zwei Uhr deutscher Zeit. Das WM-Aus der DFB-Elf ist längst besiegelt, das Stadion in Boston hat sich bereits geleert, als Bundestrainer Julian Nagelsmann sich den Fragen von ZDF-Reporterin Lili Engels stellt. Die wichtigste liegt auf der Hand: Wie geht es jetzt mit ihm weiter? Räumt Nagelsmann nach dem blamablen Aus im Sechzehntelfinale seinen Posten? Seine Antwort ist klar: Er wird nicht von sich aus gehen. „Ich bin keiner, der wegläuft.“ Wenn der DFB ihn nicht mehr wolle, müsse der Verband ihm das sagen.

Über seine Zukunft hat er sich schon Gedanken gemacht. Nur wann? In der kurzen Zeit zwischen Paraguays letztem Elfmeter und dem Interview? Eher nicht. Vielleicht schon vor dem Spiel? Auch unwahrscheinlich. Entscheidungen dieser Tragweite trifft man nicht nebenbei. Doch genau diesen Eindruck hinterlässt Nagelsmann: Er möchte wirken wie jemand, der nicht wegläuft – während er gleichzeitig vor der Verantwortung, sich ernsthaft mit seiner Zukunft auseinanderzusetzen, flieht.

Der Grund für seine Impulsentscheidung – anders ist sie kaum zu bewerten – wirkt ebenso schwammig. „Es ist immer so, dass du als Trainer mit im Boot sitzt, so wie alle Spieler auch.“ Das ist die Idee des Teamsports und die gelte für ihn genauso wie für jeden einzelnen Spieler, sagt Nagelsmann. Salopp übersetzt: Florian Wirtz tritt schließlich auch nicht zurück, warum sollte er es also tun? Doch mit dieser Argumentation entzieht sich der Bundestrainer erneut der Verantwortung. Um bei seinem Bild vom Boot zu bleiben: Als Cheftrainer bist du der Kapitän.

Und wenn das Schiff sinkt, trägt der Kapitän die Hauptverantwortung – unabhängig davon, wer an Bord noch Fehler gemacht hat. Stattdessen wirkt es, als habe sich Nagelsmann den erstbesten Rettungsring geschnappt, indem er die Verantwortung nun auf alle gleichermaßen verteilt. Wie unverfroren das ist, wird mit Blick auf einzelne Spieler deutlich. Nick Woltemade etwa bekam in der Gruppenphase keine Minute Einsatzzeit und sollte gegen Paraguay in der Verlängerung die Kohlen aus dem Feuer holen.

Im Nachhinein wäre es für Nagelsmann besser gewesen, er hätte seine Antworten kurz nach dem Spiel auf das Wesentliche beschränkt und die Frage nach seiner Zukunft offengelassen. Denn was als selbstbewusstes Statement wirken sollte, bleibt in der Nachbetrachtung ein Armutszeugnis.