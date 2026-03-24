Cantautore Gino Paoli gestorben: Der Geschmack von Salz und Meer
„Sapore di sale“ war der große Erfolg des italienischen Liedermachers Gino Paoli. Er schrieb auch für Franco Battiato. Jetzt ist er mit 91 Jahren gestorben.
dpa/taz | Der italienische Cantautore (Liedermacher) Gino Paoli ist tot. Der Sänger und Komponist starb im Alter von 91 Jahren, wie seine Familie in Rom mitteilte. Paolo hatte mit Liedern wie „Sapore di sale“ oder „Il cielo in una stanza“ auch international Erfolg. Er schrieb zudem für andere italienische Stars wie Mina, Gianni Morandi oder Franco Battiato.
Für die vergangenes Jahr gestorbene Ornella Vanoni komponierte er „Senza fine“, einen der großen Klassiker der italienischen Canzoni. Zum Ende seiner Karriere wandte er sich zunehmend dem Jazz zu.
Der gebürtige Norditaliener hatte seinen Durchbruch Anfang der 60er Jahre. Mit „Sapore di sale“ („Geschmack von Salz“) kam er 1963 bis an die Spitze der italienischen Charts. Das Arrangement dazu schrieb der Komponist Ennio Morricone. Paoli hatte ebenfalls großen Erfolg mit seiner eigenen Version von „Senza fine“ („Ohne Ende“).
Ausflug in die Politik
Später arbeitete er vor allem als Songschreiber für andere. Paoli galt auch als einer der Wegbereiter von Lucio Dalla (1943–2012), einem der bekanntesten Cantautori des Landes.
Zwischenzeitlich machte Paoli einen Ausflug in die Politik. Für die Kommunistische Partei Italiens (PCI) wurde er 1987 ins Parlament gewählt. Nach einer Legislaturperiode war damit aber wieder Schluss.
Insgesamt fünfmal nahm er am Schlagerfestival von Sanremo teil, doch ohne jemals zu gewinnen.
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