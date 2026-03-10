CDU in Baden-Württemberg: Hagel darf nicht zurücktreten
Der bei der Landtagswahl gescheiterte Spitzenkandidat Manuel Hagel bietet seinen Rücktritt an. Doch der Parteivorstand lehnt das ab und applaudiert.
dpa | Baden-Württembergs CDU-Chef Manuel Hagel hat nach seiner knappen Wahlniederlage bei der Landtagswahl der Partei seinen Rücktritt angeboten. Das Angebot sei klar und einstimmig abgelehnt worden, sagte Landesgeneralsekretär Tobias Vogt. Es habe Standing Ovations in der Sitzung für Hagel gegeben, hieß es von Teilnehmern.
Führung heiße immer auch Verantwortung, sagte Vogt. „Klar und deutlich und einstimmig wurde dieses Angebot abgelehnt.“ Manuel Hagel werde die CDU in allen Gesprächen anführen. Als CDU stehe man mit Hagel an der Spitze für einen klaren Kurs.
Bei der Wahl am Sonntag hatten die Grünen mit 30,2 Prozent knapp Platz eins vor der CDU mit 29,7 Prozent erreicht. Im neuen Landtag kommen aber beide Fraktionen auf jeweils 56 Mandate. Die SPD war auf 5,5 Prozent abgesackt. Eine Fortführung der Koalition aus Grünen und CDU ist derzeit die einzig realistische Regierungsoption – aber die CDU ist wütend, wirft den Grünen eine „Schmutzkampagne“ im Wahlkampf vor.
