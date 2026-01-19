piwik no script img

CDU-WirtschaftspapierVorrang für Deregulierung

Der CDU-Vorstand hat ein Maßnahmenpaket für die Wirtschaft verabschiedet. Die Forderungen gehen über den Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot hinaus.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) spricht zu nach der Sitzung des CDU-Bundesvorstands. Der CDU-Vorstand kommt zu seiner Jahresauftakt-Klausur zusammen und will eine Erklärung zur Wirtschaftspolitik verabschieden.
Will jeden Stein umdrehen: CDU-Vorstandsmitglied und Bundeskanzler Friedrich Merz Foto: Michael Kappeler/dpa

afp | Angesichts der weiterhin schwachen Konjunktur fordert die CDU weitere Maßnahmen zur Stärkung der Wirtschaft. „Vorrang hat alles, was Wachstum schafft“, sagte der Parteivorsitzende und Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montag in Berlin bei der Vorstellung eines vom CDU-Vorstand verabschiedeten Maßnahmenpakets. „Unsere Wirtschaft ist noch nicht wieder ausreichend in Schwung – im Gegenteil“, sagte Merz. „Wir drehen jeden Stein um, damit das Land wirtschaftlich wieder auf Kurs kommt.“

In seiner Erklärung formuliert der CDU-Vorstand Forderungen, die zum Teil über den Koalitionsvertrag im Bund mit der SPD hinausgehen – in Punkten wie Steuerentlastungen, Bürokratieabbau, Sozialreformen und Energieversorgung. „Wir wollen, dass 2026 ein Aufschwungsjahr und ein Wachstumsjahr wird, dem weitere Jahre folgen“, sagte Merz. „Wachstum ‚made in Germany‘ und ‚made for Germany‘ – das ist unser gemeinsames Ziel.“

Das Papier trägt den Titel „Mainzer Erklärung“. Es hätte bereits Anfang Januar bei einer Vorstandsklausur in Mainz verabschiedet werden sollen; die Klausur war aber wegen des strengen Wintereinbruchs abgesagt worden. Deswegen wurde das Papier erst am Montag in Berlin verabschiedet.

EU-Regulierung soll „massiv“ zurückgefahren werden

Die Erklärung enthält eine Reihe konkreter Forderungen zur Stärkung der Wirtschaft. Europäische Regulierung durch die EU in Brüssel solle „massiv“ zurückgefahren werden, heißt es in der Erklärung: Die CDU fordert „einen sofortigen und weitgehenden Stopp für neue und laufende EU-Initiativen, die zu Belastungen europäischer Unternehmen führen“.

Im Inland sollten Bürokratie abgebaut und Verwaltungsverfahren beschleunigt werden, heißt es weiter. So solle eine behördliche Genehmigung drei Monate nach Einreichen der Unterlagen automatisch als erteilt gelten, falls die Behörde nicht anders entscheidet – so etwa bei Bauvorhaben. In neu einzurichtenden „Gründerschutzzonen“ sollten Unternehmensgründungen binnen 24 Stunden genehmigt werden.

Merz räumt ein: „Geht über Koalitionsvertrag hinaus“

Um den Technologiestandort zu stärken, will die CDU zudem die weltweit ersten Fusionsreaktoren in Deutschland errichten lassen. Für die Energieversorgung müssten langfristig „alle Optionen“ auf dem Tisch bleiben. Auch für Arbeitnehmer plant die CDU Erleichterungen. Bis Mitte der Legislaturperiode, also bis 2027, soll die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen sinken. Zudem sollen Überstundenzuschläge steuerfrei gestellt werden.

Merz räumte ein, dass diese Forderungen zum Teil „auch über den Koalitionsvertrag hinausgehen“. Eine Belebung der Konjunktur habe aber zentrale Bedeutung: „Wirtschaft ist die Grundlage für fast alles – für Freiheit und Frieden, für innere und für äußere Sicherheit, für soziale Sicherheit, auch für Klimaschutz, für Stabilität unserer Gesellschaft.“

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Wirtschaft #CDU/CSU #Deregulierung #Lieferketten #Unternehmensteuer
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Sven Schulze und Friedrich Merz stehen mit verschrenkten Händen nebeneinander auf einer Bühne
Merz will Arbeitszeitgesetz abschaffen Wer falsche Liberalisierung sät, wird Klassenkampf ernten
Kommentar von Tobias Bachmann

Beim IHK-Empfang in Sachsen-Anhalt sagt Kanzler Merz, dass er das Arbeitszeitgesetz loswerden wolle – und beweist erneut, dass er als Kanzler nicht geeignet ist.

Eine Textilarbeiterin in Bangladesh steht in einer Fabrik und hält eine Hose vor sich
Das Lieferkettengesetz Ein Trauerspiel in 5 Akten

Sollen Menschenrechte nur in deutschen Fabriken gelten? Oder auch in Fabriken, die für Deutsche arbeiten? Das wollen manche unbedingt verhindern.

Von Hannes Koch
Blick auf eine stillgelegte Fabrik
Debatte Kapitalismus und Wachstum Ist das schon Kaputtalismus?
Kommentar von Robert Misik

Der Kapitalismus ist an seine Grenzen geraten, sagen immer mehr Ökonomen. Aber würde es uns glücklich machen, wenn er stirbt?

Zu sehen sind die letzten vier Ausgaben der taz FUTURZWEI. Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit Artikelvorschau. Davor ist das Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?" von Luisa Neubauer abgebildet.
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Grüne-Jugend-Chef vs. Markus Söder Mit lieben Grüßen an den „H****sohn“
2
Trump und seine Grönland-Manie Ein Präsident auf Bulldozerfahrt
3
Professor über Trumps Friedensrat „Das wäre eine Art Frankenstein-Situation“
4
Buch über Superdiversität Weniger Gebildete kommen oft besser mit Diversität klar
5
Ökonom über die USA unter Trump „Das System ist gekippt“
6
SPD-Idee einer Erbschaftssteuerreform Wider den Triumph der Ungerechtigkeit