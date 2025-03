Ein Mann, 41, wendet sich an eine Beratungsstelle. „Meine Mutter war eigentlich immer grün. Mit 61 Jahren kam sie in Frührente. Kurz nach Rentenbeginn veränderte sich ihre Welt.“ Stunden habe sie in Onlineforen verbracht, den Familienchat mit Nachrichten geflutet. Im Laufe der Flüchtlingskrise 2015 habe sie zunehmend obskure und menschenverachtende Inhalte geteilt. „Ich muss nicht sagen, was während Corona mit ihr passierte. Sie hat sich endgültig radikalisiert.“ Diskussionen nützten nichts. „Wie kann ein Mensch sich nur so ändern?“

Ein Beispiel von vielen, die im Buch „Abgetaucht, radikalisiert, verloren? Die Generation 50+ im Sog der Filterblasen“ beschrieben werden. Die Autorinnen und Pädagoginnen Sarah Pohl und Mirijam Wiedemann nehmen darin ein relativ neues Phänomen in den Blick. Lange verband man politische Radikalisierung vor allem mit jungen Menschen. Mit der Pandemie hat sich das verändert, viele Ältere entwickelten ein tiefes Misstrauen gegen den Staat. Beratungsstellen für Verschwörungsideologien berichten, dass sie vermehrt Anfragen von Jüngeren bekommen, die sich Sorgen machen um ihre Eltern.

Was sind die Ursachen für die Radikalisierung jenseits der Lebensmitte? Sarah Pohl leitet die Zentrale Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen in Baden-Württemberg, Erfahrungen der Be­ra­te­r*in­nen fließen in das Buch ein. Den theoretischen Teil kann man getrost überblättern. Spannend sind vor allem die mehr als 20 anonymisierten Fallbeispiele.

Da ist der 76-Jährige, der sich mit alternativer Medizin beschäftigt und zunehmend eine pharmakritische, staatsferne Haltung entwickelt. Der Witwer, der am Stammtisch über Ausländer zu schimpfen beginnt und in Chatgruppen Halt und Gleichgesinnte findet. Die 68-Jährige, die nach Paraguay auswandert, sich einer Gruppe anschließt und nach Konflikten wieder nach Deutschland zurückkehrt.

 Von der alternativen Medizin zu einer staatskritischen Haltung

Jeder Fall ist anders, und doch werden Muster erkennbar. Krisen und Brüche begünstigen eine Radikalisierung offenbar. Der Eintritt ins Rentenalter kann zu Selbstzweifeln führen, der Tod der Part­ne­r*in zu Isolation. Verschwörungserzählungen verleihen dem Leben dann einen scheinbar neuen Sinn und schaffen Zugehörigkeit. Gesundheitsthemen werden im Alter wichtiger, auch Alternativmedizin und Esoterik können ein Einstieg sein ins Verschwörungsdenken. Rent­ne­r*in­nen haben zudem schlicht viel Zeit, um sich im Netz zu verlieren, fehlende Medienkompetenz kann das Problem verstärken.

Pohl und Wiedemann betrachten die Radikalisierung Älterer als Teil eines biografischen Puzzles. Darauf, welche gesellschaftlichen Ursachen dazu geführt haben, dass so viele während der Coronazeit Vertrauen in Staat und Medien verloren haben, gehen die Autorinnen nicht weiter ein. Der Band ist vor allem ein Ratgeber für betroffene Angehörige.

Was also können betroffene Töchter und Söhne tun? Pohl und Wiedemann betonen, wie wichtig es ist, auf die eigenen Grenzen zu achten. Sie geben Tipps zur Gesprächsführung. Inhaltliche Diskussion bringen häufig nichts, so ihre Erfahrung. Die Autorinnen empfehlen, den Kontakt zu halten und nach anderen Möglichkeiten zu suchen, um Sinn und Zugehörigkeit zu schaffen. Hobbys können helfen, gärtnern, reisen. Oder ein Haustier: Wer mit dem Hund Gassi geht, hat weniger Zeit fürs Netz. So banal das klingen mag, es leuchtet ein. Werden andere Themen wichtiger, bleibt für die Verschwörungsideologie weniger Raum. Eine „Heilung“ ist das nicht, aber ein Fortschritt.

Die Autorinnen machen auch auf fehlende Beratungsangeboten für Ältere aufmerksam. Fraglich ist allerdings, wie diese die Menschen überhaupt erreichen könnten. Bei der Suche nach Lösungen fehlt im Buch dann doch die Ebene der gesellschaftlichen Analyse: Eine ernsthafte Aufarbeitung der Coronapolitik könnte möglicherweise mehr bewirken als die Einrichtung einzelner Beratungsstellen.

Auch die Situation der Mutter des eingangs zitierten 41-Jährigen veränderte sich mit der Zeit. Sie bekam Probleme mit der Lunge. In der Reha gab es viele Freizeitangebote und schlechten Empfang, so schildert es der Sohn. „Dadurch habe ich den Eindruck, ist sie wieder etwas zurückgekommen.“