Der Pianist mit der Schiebermütze hockt vor seinem Klavier, tief gebückt wie Schroeder von den Peanuts, und lässt die auffallend schlanken Finger über die Tasten fliegen. „Simon Gronowski und Band“ lassen es gediegen swingen an diesem Abend im Biergarten Kiosque Bois de la Cambre im Süden Brüssels. Sie spielen auf dem Water Lantern Festival Jazzklassiker wie „Route 66“ oder „Sweet Georgia Brown“.

Der Applaus nach jedem Stück ist enthusiastisch. Toll, der Mann, der so charmant lächelt, wenn er mal aufguckt und immer gleich Augenkontakt zum Nächstsitzenden sucht. Dann erkennt man auch, dass dieser Simon Gronowski wirklich sehr, sehr alt sein muss. Seine teils auch schon ergrauten Mitspieler an Kontrabass, Drums und Tenorsaxofon könnten seine Enkel sein.

Nicht alle im Publikum dürften wissen, wer Gronowski ist. Am 19. April 1943 ist der heute 94-Jährige mit gerade mal elf Jahren mitten in Flandern von einem Deportationszug gesprungen, der mit 1.600 anderen jüdischen Opfern aus dem Sammellager Dossin in Mechelen auf dem Weg nach Auschwitz war. Ein Partisanentrio hatte mitten in der Nacht beim Dorf Bortmeerbeek eine Sturmlaterne mit rotem Licht auf die Gleise gestellt, der Zug hielt, dann: Bolzenschneider, Zangen, Türen auf, zack, zack! Mehr als hundert Verschleppte konnten zunächst wegrennen, viele wurden geschnappt oder von den Wachleuten gleich an Bord erschossen. 17 sollen es in die Freiheit geschafft haben.

Die Mutter sagte: Spring!

Der Zug fuhr noch 50 Kilometer weiter, der kleine Simon immer noch an Bord. „Ich schlief auf dem Boden sitzend in den Armen meiner Mutter ein.“ So schreibt es Gronowski in seinem Buch „Absprung ins Leben“, das erst in Belgien auf Französisch und jetzt auch auf Deutsch erschienen ist. Die Schiebetür seines Viehwaggons war noch zu öffnen. Bei einer langsamen Fahrt sagte die Mutter: Spring! Er sprang. Wie ein paar andere auch.

Der kleine Simon hörte SS-Wachleute in seine Richtung „laufen, brüllen und Schüsse abfeuern. Ich bin ihnen um Haaresbreite entkommen.“ Und dann? „Abspringen war leicht, aber was mache ich jetzt? Wo bin ich? Schon in Deutschland? Oder noch in Belgien? Ich rannte die ganze Nacht durch Wälder und Felder. Um mir Mut zu machen, summte ich den ganzen Weg über die Melodie des Songs ‚In the Mood‘ von Glenn Miller, der während der Besatzungszeit populär war.“

Am nächsten Morgen geriet der völlig verdreckte Junge in seinen zerrissenen Klamotten ausgerechnet an einen belgischen Polizisten. Der wusste bald, was in der Nacht passiert war. „Du warst in dem Zug, der nach Deutschland gefahren ist. Du brauchst keine Angst zu haben, ich bin ein guter Belgier, ich werde dich nicht verraten.“

Gronowskis Mutter war nicht gesprungen und wurde bald darauf in Auschwitz vergast. Im September kam auch Simons Schwester in einem anderen der 28 Deportationszüge von Mechelen („dem Vorzimmer des Todes“) ins Vernichtungslager. Insgesamt waren es etwa 26.000 Menschen.

 Anwalt zu sein, ist mein Sieg über die Nazis Simon Gronowski

Gronowski aber war allen Häschern entkommen, fand Verstecke, schlug sich 80 Kilometer zurück nach Brüssel durch. Während der 17 Monate bis zur Befreiung der Stadt im September 1944 tauchte er bei einer katholischen Familie unter, überlebte den Krieg, fand kurz danach seinen sehr kranken Vater wieder, einen Bergbauarbeiter, der 1946 starb. Simon Gronowski wurde Rechtsanwalt, so habe er vielen Menschen helfen können: „Anwalt zu sein, ist mein Sieg über die Nazis.“

Von allen europäischen Todeszügen in die Konzentrationslager wurde nur einer von der Résistance angegriffen, der von Simon Gronowski. Nur sehr vereinzelt entkam mal ein Glücklicher woanders. Insgesamt sollen es keine 800 gewesen sein, von geschätzt drei Millionen.

Lange hatte der kleine Simon Gronowski gehofft. Aber Mutter und Schwester kamen nicht wieder. „Ich war der einzige Überlebende unserer Familie.“ Religion, jüdischer Glaube? Vorbei: „Ich wurde Atheist. Nicht Gott regiert die Welt, sondern der Zufall. Ich verstand, dass der Mensch Gott erschaffen hatte und nicht umgekehrt.“

„Nach dem Krieg half mir der Jazz, Halt zu finden und mich zugehörig zu fühlen. Ich würde behaupten, dass mir der Jazz das Leben gerettet hat.“ Und fast 70 Jahre danach, Ende 2013, erlebte er dank der Musik „einen der schönsten Tage meines Lebens“. In einem Interview mit dem Wall Street Journal hatte Gronowski gescherzt: „I dream to play with Woody Allen.“ Die Einladung des Klarinettisten kam postwendend. Gronowski flog nach New York, um mit Allen in Manhattan aufzutreten. Fünf Jahre danach durfte er in Woody Allens Band in Brüssel mitspielen.

Das Buch Simon Gronowski: „Absprung ins Leben. Plädoyer für den Frieden“. Umland Verlag, Gerswalde 2026, 112 Seiten, 19,95 Euro

Simon Gronowski schreibt in seinem anrührenden Buch über sein Nachkriegsleben: „Die Pflicht zu erinnern, ist kein Klagelied, sondern ein Akt des Widerstands und des Glaubens an die Zukunft.“ Und das hier: „Wenn Jugendliche von den Verbrechen der Nazis an Beispiel meiner Familie erfahren, werden sie automatisch zu Nazigegnern und Demokraten.“ Automatisch? Schön wäre es ja. Gronowski weiß indes: „Wir müssen die extreme Rechte bekämpfen, wo immer sie auftritt, ob in Belgien oder anderswo.“

Oder die Familie von damaligen Nazikollaborateuren kennenlernen: Der Zeichner Koenraad Tinel, unschuldiger Jahrgang 1934, stammte aus einer solchen Familie. Sein Vater war Gesinnungstäter, der ältere Bruder Walter wirkte als Gehilfe in Mechelen, zu Simon Gronowskis Zeit. „Als ich ihre Geschichte las, habe ich geweint“, habe Tinel beim ersten Treffen gesagt, schreibt Gronowski. „Wir waren zwei Kinder, die von einem Krieg, den wir nicht verstanden, fast zerrissen worden waren. Jeder auf einer anderen Seite des Abgrunds. Zwischen uns entstand eine tiefe Freundschaft.“ Koenraad Tinel hat ein Dutzend Schwarz-Weiß-Zeichnungen zu Gronowskis Buch beigetragen.

Walter Tinel, der Gestapohelfer im Sammellager, wollte kurz vor seinem Tod Gronowski unbedingt treffen. „Er flehte mich an, bat mich inständig um Vergebung …“ Gronowski willigte ein. „Diese Vergeben tat ihm gut. Und mir ebenfalls. Mir vielleicht sogar noch mehr als ihm, es erleichterte mich.“ Wenige Monate später starb Walter Tinel mit 87 Jahren.

Kurzes Gespräch nach dem Auftritt im Bois de la Cambre: 60 Jahre lang, berichtet Simon Gronowski, wussten nur wenige von seinem Schicksal. Erst auf Drängen von Freunden und Historikern der belgischen Schoah hatte er begonnen, seine Geschichte zu erzählen und schrieb sie später auf. Er ging in unzählige Schulen, „vereinzelt auch in Deutschland, in Köln und Berlin“.

Ja, sagt er mit seinen leuchtenden Augen: „Ich glaube an das Gute in den Menschen.“ Und fügt hinzu: „Auch bei den Deutschen, natürlich.“ In Auschwitz sei er später mehrfach gewesen, und er hat in Yad Vashem alle Helden, wie er sie nennt, die ihn bis zur Befreiung Belgiens versteckt und unterstützt haben, als Gerechte unter den Völkern anerkennen lassen.

Die Namen der drei belgischen Widerstandskämpfer sind später bekannt geworden. Einer, der junge Arzt Youra Livchitz („der einzige Jude der drei“), wurde verraten und 1944 erschossen. Der zweite, Jean Franklemon, landete als überzeugter Kommunist in der DDR, als Sänger und regimetreuer Kabarettist. „Ihn habe ich nie wiedergesehen.“

Der dritte, Robert Maistriau, war jahrzehntelang Entwicklungshelfer im Kongo. In der Millionenstadt Brüssel blieb die Welt klein. Gronowskis Tochter Katia wurde ebenfalls Anwältin. Bei der Zulassung traf sie einen Kollegen mit Nachnamen Maistriau. Es stellte sich heraus, dass er der Sohn von Retter Robert Maistriau war.

„… and I said to myself: What a wonderful world“ – Louis Armstrong, das war in Brüssel die Zugabe. So etwas wie sein Lieblingslied und auch Lebensmotto, sagt Gronowski, der keine Noten lesen kann und nie Musikunterricht hatte. Dann schlurft er, untergehakt bei einer Begleiterin, gebückt zu einer Bierbank im Publikum. Er dürfte kaum mehr größer sein als der Elfjährige damals.