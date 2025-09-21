piwik no script img

Bootskatastrophen im MittelmeerFlüchtlinge aus Sudan sterben vor Libyen

UN-Helfer bestätigen zwei Bootsunglücke vor Libyen mit über 100 Toten. Über 300.000 Menschen sind aus Sudan nach Libyen geflohen und wollen weiter.

Zwei Menschen sind am Strand und schließen Leichensäcke
Bergung von Leichen am Strand außerhalb von Tobruk, 13. September Foto: Refugees in Libya
Dominic Johnson
Von Dominic Johnson

Berlin taz | Vor der Küste Libyens sind mutmaßlich über 100 Flüchtlinge aus Sudan auf dem Weg nach Griechenland ertrunken. Wie das UN-Flüchtlingshochommissariat UNHCR und die UN-Migrationsorganisation IOM vor wenigen Tagen bestätigten, sanken am 13. und 14. September zwei Flüchtlingsboote mit jeweils 75 und 74 Passagieren aus Sudan und Südsudan vor Tobruk im Osten Libyens, 500 Kilometer südlich der griechischen Mittelmeerinsel Kreta.

Vom ersten Boot konnten demnach nur 13 Menschen gerettet werden. Im zweiten Schlauchboot, das auf hoher See Feuer fing, starben 50 Menschen, 24 wurden geborgen. Die Toten und Überlebenden wurden vom libyschen Roten Halbmond und von der libyschen Küstenwache des im Osten Libyens herrschenden Generals Khalifa Haftar geborgen, der die international anerkannte Regierung Libyens nicht anerkennt.

Sudan ist aktuell das wichtigste Herkunftsland von Transitflüchtlingen, die über Libyen den Weg nach Europa suchen. Laut den neuesten UNHCR-Angaben vom Mai 2025 sind seit Beginn des Krieges in Sudan im April 2023 313.000 Menschen als Flüchtlinge aus Sudan nach Libyen gereist, wobei nur wenige davon registriert würden.

Sicher ist der Osten Libyens für Sudanesen nicht. Im Juli meldete die Migrationsbehörde im ostlibyschen Bengasi, 700 Sudanesen seien ins Grenzgebiet zu Sudan und Tschad deportiert worden, da sie Straftaten begangen hätten oder an ansteckenden Krankheiten litten.

In Tobruk werden nach Angaben von Flüchtlingshelfern Hunderte Migranten aus Sudan, Somalia, Äthiopien, Eritrea und Bangladesch in Lagern festgehalten – eine Praxis, die auch im Westen Libyens verbreitet ist. Meist werden die Lagerinsassen als Zwangsarbeiter oder Geiseln gehalten, die erst gegen Zahlung von Lösegeld durch ihre Familien in der Heimat weiter in Richtung eines Flüchtlingsbootes geschleust werden.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Krieg in Sudan #Sudanesische Flüchtlinge #Flucht #Libyen #Bootsflüchtlinge
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Migranten, die südlich von Kreta gerettet wurden, gehen nach ihrer Ankunft im Hafen den Kai entlang. Unsere Sicht auf sie in der Ferne ist durch Stahceldraht und Zäune gebrochen

Migration nach Griechenland

Schutzsuchende unerwünscht

Fußfesseln und hohe Geldstrafen: Die Regierung in Athen hat ein neues Migrationsgesetz verabschiedet. Von Linken, NGOs und UN kommt Kritik.
Von Ferry Batzoglou
Kinder tragen Gefäße für Nahrungsmittel und Wasser

Krieg in Sudan

Wo der Tod regiert

In Sudans Krieg gibt es immer mehr Leid. Gerade in der Region Darfur, wo die Miliz RSF das Sagen hat. Die Stadt El Fasher ist heute Ort des Hungers.
Von Dominic Johnson

Asylpolitik

Haftars Regime weist EU-Delegation aus

Libyens Feldmarschall Haftar hat sich zur Schlüsselfigur der Flüchtlingsabwehr an der Südküste des Mittelmeers entwickelt. Jetzt spielt er mit Europa.
Von Mirco Keilberth

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

„Marsch für das Leben“

Ab­trei­bungs­geg­ne­r wittern Aufwind

2

Zweistaatenlösung im Nahen Osten

Der Lackmus-Test

3

Bremerhavener Zoo tötet Schimpansenbaby

Ein Affe wie wir

4

Antifa in den USA bald „Terrorgruppe“

Gegen alles, was links ist

5

Soziale Herkunft im Sport

Einsame Klasse

6

Rechtsoffener Agrarverband

Neue „Freie Bauern“-Sprecherin gegen die Wahrheit