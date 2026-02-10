D er große Blackout in Berlin liegt erst ein paar Wochen zurück. In der Ukraine geht er hingegen weiter, in Kombination mit Luftangriffen und klirrendem Frost. Wer sich von Berufs wegen täglich mit diesen Nachrichten beschäftigt, denkt mehr über das eigene Leben nach. Und über die Fragilität der Energieversorgung, an der dieses Leben hängt. Bei uns zu Hause fiel im Januar für einige Tage das Warmwasser aus. Das war schon unangenehm.

Mein Bett steht direkt über dem Heizungsraum im Keller. Der Heizkessel, der schon mehrfach den Geist aufgegeben hatte, machte ungute Geräusche. An Schlaf war nicht zu denken. Und so dachte ich darüber nach, wie wir eigentlich die Wohnung heizen sollten, wenn auch noch der Strom ausfiele. Kopfkino, kennt man ja.

Die Temperaturen in Berlin lagen weit unter dem Gefrierpunkt. Noch in der Nacht bestellte ich eine Powerbank, starke LED-Taschenlampen sowie einen Campinggaskocher. Für alle Fälle. Kurz dachte ich auch über Wasserkanister nach, aber mein Mann, dem ich das am nächsten Tag erzählte, meinte, die könne man doch einfach im Baumarkt kaufen.

Keine Woche später hatte sich vor unserem Haus mitten am Tag ein See gebildet. Wasserrohrbruch. Im Haus-Chat koordinierten die Nachbarn die nötigen Aktivitäten. Feuerwehr anrufen, Hausmeister kontaktieren, schauen, ob der Keller noch trocken ist. Ich bat meinen Mann am Telefon, die Badewanne zu füllen.

Als ich spätabends nach Hause kam, stand ein Bagger im Vorgarten. Dazu Männer in Arbeitskleidung, beleuchtet von zwei hellen Scheinwerfern. Gegen zehn Uhr abends kam wieder Wasser aus dem Hahn. Taschenlampen, Powerbank und Gaskocher waren an dem Tag auch angekommen. Noch am Nachmittag hatte ich die Kanister bestellt.

In Kyjiw rechnen die Menschen derweil damit, dass vorm Frühjahr wohl viele Leitungen nicht mehr repariert werden können. Bei immer noch klirrendem Frost.