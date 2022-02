Biolehrerin über veraltete Schulbücher: „Nicht nur Scheide oder Vagina“

Keine korrekte Abbildung

In keinem Biologieschulbuch der Verlage Cornelsen, Klett und Westermann ist die Klitoris vollständig abgebildet – das ergab eine taz-Recherche im März 2020. In den Lehrwerken war lediglich ein Punkt oder ein tropfenförmiges Etwas zu sehen, das den externen Teil der Klitoris darstellen sollte, die sogenannte Klitoriseichel. Der zehnmal so große innere Teil des Organs wurde ignoriert. Nicht nur die bildliche Darstellung war irreführend, auch die Beschreibung. In den Lehrbüchern wurde die Klitoris als eine „Perle“ oder als „erbsengroß“ beschrieben.

40 Bücher untersucht

Über mehrere Monate hinweg wurden Schulbuchlisten in ganz Deutschland durchsucht. Von allen Schulbuchverlagen deutschlandweit geben nur die Verlage Klett, Westermann und Cornelsen Biologiewerke in jedem Bundesland heraus. Daraufhin wurde in über 40 Biologieschulbüchern der drei Verlage untersucht, wie sie die Klitoris darstellen. Angestoßen wurde die Recherche durch eine Petition in Frankreich: Die Aktivistin und Buch­autorin Julia Pietri fordert zusammen mit feministischen Verbänden seit dem 8. März 2019, dass die Klitoris in französischen Schulbüchern korrekt abgebildet wird.

Erste Erfolge

Seit Herbst 2019 ist das Organ in Frankreich in fünf von insgesamt sieben Schulbüchern vollständig dargestellt. Schon im Laufe der Recherche zur Abbildung in deutschen Schulbüchern haben die Verlage Cornelsen und Westermann angekündigt, ihre Abbildungen zu überarbeiten. Der Klett Verlag hingegen verwies darauf, sich an die vorgegebenen Bildungsziele der jeweiligen Bundesländer zu halten. Seitdem haben jedoch alle drei Verlage die Abbildungen in ihren Biologiebüchern überarbeitet.