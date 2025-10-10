piwik no script img

Big Brother Awards verliehenNegativpreis für Big-Tech-Konzerne

Die Big Brother Awards für Überwachung gehen dieses Jahr unter anderem an eine umstrittene Plattform – und eine neue KI-Funktion.

Menschen halten während einer Streikkundgebung von TikTok-Beschäftigten ein Plakat in der Hand, auf dem steht «Hey TikTok wie viel ist Dir Sicherheit wert?»
Kritik an Tiktok gibt es auch in Sachen Arbeitsbedingungen, wie bei dieser Demo vor dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg Foto: picture alliance/dpa | Jennifer Kramer

Von

Svenja Bergt

Berlin taz | Tiktok und Google sind zwei der Preisträger des Big Brother Awards, dem Negativpreis für Überwachung des Bürgerrechtsvereins Digitalcourage. „Tiktok verbreitet Fake News und Hate Speech und es manipuliert Menschen“, sagte Thilo Weichert vom Netzwerk Datenschutzexpertise bei der Vorstellung der Preisträger. Frank Rosengart vom CCC kritisierte an Googles KI-Assistenten Gemini, dass dessen Installation wohl für die meisten Nut­ze­r:in­nen unbemerkt bleibe – er aber dennoch umfangreich persönliche Daten auswerte.

Digitalcourage vergibt die Negativauszeichnung Big Brother Awards jährlich. Prämiert werden dabei Unternehmen, Personen und Institutionen, die besonders negativ in Sachen Überwachung und Umgang mit persönlichen Daten auffallen. Im vergangenen Jahr traf es unter anderem die Deutsche Bahn für ihre Bestrebungen, Kun­d:in­nen immer mehr zur Nutzung ihrer digitalen Buchungs- und Ausweiswege zu drängen und analoge Alternativen wie die BahnCard als Karte abzuschaffen.

Die Kurzvideo-Plattform Tiktok, hinter der das chinesische Unternehmen Bytedance steht, ist schon länger in der Kritik. Untersuchungen, etwa der NGO Global Witness, zeigten an Hand von neutralen Accounts, dass der Algorithmus von Tiktok AfD-nahe Inhalte gegenüber denen anderer Parteien bevorzugt.

Dazu kommt, dass die unendliche Abfolge von Videos, die in algorithmisch optimierter Folge automatisch abgespielt werden, schnell eine Sogwirkung schafft. „Es handelt sich um eine Geldmaschine, die versucht, die Nutzenden abhängig zu machen“, sagt Weichert. Dabei blieben Plattform und Algorithmen komplett intransparent, selbst auf zu beantwortende Auskunftsersuchen werde nur unzureichend reagiert. Tiktok ließ eine Anfrage zu den Vorwürfen unbeantwortet.

KI mit Cloud

Als „creepy feature“ bezeichnete Frank Rosengart vom CCC Googles KI-Assistent Gemini, übersetzt etwa „gruselige Funktion“. Per Update komme es automatisiert auf die Telefone von Android-Nutzer:innen. Daten, die an Gemini gelangen, etwa durch Text- oder Spracheingabe landeten in der Cloud – und würden wiederum zum Training von Künstlicher Intelligenz verwendet.

„Die eingegebenen Daten sind nicht privat, das sagt auch Google indirekt“, sagt Rosengart. Die Daten könnten auch von menschlichen Mit­ar­bei­te­r:in­nen eingesehen werden. Gemini sei allerdings so tief im Android-System verankert, dass es auch passieren könne, den Assistenten unbeabsichtigt zu nutzen, etwa wenn er Formulierungsvorschläge für eine Nachricht macht. Ein Google-Sprecher teilte auf Anfrage mit: „Wir danken der Jury des Big Brother Awards für ihre kritische Begleitung unserer Arbeit.“ Das Unternehmen arbeite daran „die Grenzen des wissenschaftlich Machbaren zu verschieben – verantwortungsbewusst und mit dem Ziel, Technologie zum Wohle aller zu gestalten.“

Weitere Preisträger sind in diesem Jahr Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) für das von ihm geplante „Sicherheitspaket“, das unter anderem den umfangreichen Einsatz von umstrittenen Gesichtersuchmaschinen vorsieht. Zwei deutsche Gerichte erhalten den Award für, so die Jury-Begründung „krasse Fehlurteile in Sachen Amazon“.

Das Konzept des „Bürokratieabbaus“ wird prämiert, weil in dessen Namen unter anderem Digitalgesetze auf EU-Ebene geschwächt werden sollen. Und auf Initiative der Jugend-Community Teckids gibt es unter anderem einen Negativpreis für den Einsatz von iPads an Schulen – statt auf freie und offene Software zu setzen.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Datenschutz #Verbraucherschutz #Überwachung #Big Tech #Plattformökonomie
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mann sitzt vor verschiedenen Flaggen und hält einen Kopfhörer in den Händen
Gesetz zu Chatkontrolle Wenn der Staat deine Nacktbilder sieht

Die EU-Mitgliedsstaaten entscheiden kommende Woche über die Chatkontrolle. Deutschlands Stimme könnte entscheidend sein. Und der Widerstand wächst.

Von Svenja Bergt
Historische Aufnahme eines Bahnschalters
Big Brother Award für die Bahn Nackt im Zug

Da­ten­schüt­ze­r:in­nen werfen der Deutschen Bahn Digitalzwang vor. Dafür erhält sie den Big Brother Award. Prämiert wird auch ein Bundesminister.

Von Svenja Bergt
Ein Smartphone auf dem die Klarna App zu sehen ist liegt auf einem Tisch
Big Brother Awards verliehen Negativpreis für Klarna

Wer online einkauft, muss online zahlen – mitunter über einen Dienstleister. Dabei geht nicht immer alles transparent und verbraucherfreundlich zu.

Von Svenja Bergt
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Ende des Bürgergeldes Das Jobcenter als Besserungsanstalt
2
Forscher zu Bürgergeld-Sanktionen „Verweigern Personen Arbeit, kann es gute Gründe dafür geben“
3
Pro-palästinensische Szene Am Tiefpunkt
4
Veggiefleisch muss umbenannt werden Es geht nicht um die Wurst – sondern um Profite
5
Aus für den Veggie-Burger Neue Hackordnung in der Europäischen Union
6
Koalitionsausschuss Merz verkündet Verschärfungen beim Bürgergeld