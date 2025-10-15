piwik no script img

Besuch im FitnessstudioIn der Tretmühle der Selbstoptimierung

Ann-Kathrin Leclere
von Ann-Kathrin Leclere

Für mich ist das Fitnessstudio kein Ort der Entspannung, sondern der verlängerte Arm der Arbeit. Aber ich gebe dem Studio noch mal eine Chance.

Frau führt zwei Hanteln vor ihre Brust
Arm-Day für einen größeren Bizeps: Sind Fitnessstudios Himmel oder Hölle? Foto: imago

E igentlich wollte ich für diese Kolumne angeln gehen. So richtig mit Gummistiefeln, Ruhe und diesen kleinen Dosenwürmern. Aber ich habe keinen Zugang zu Berliner Angelvereinen gefunden, und ehrlich gesagt, weiß ich nicht, ob ich einen Fisch töten könnte. Außerdem war diese Woche so stressig, dass ich mich selbst wie eine halbtote Flunder fühle. Und angesichts dieses Gefühls sollte man vielleicht nicht mit einem Haken spielen.

Also Planänderung: Statt angeln gehe ich pumpen. Meine Freundin hält mir einen zweiunddreißig Zentimeter langen Papierstreifen hin: „Guck mal, so groß ist mein Bizeps schon!“ – „Wow, du Tier!“, sage ich, und fühle mich wie einer dieser Proteinshake-Typen, ihr wisst schon, welche ich meine. Meine Freundin ist Fitnessultra, sie geht mehrmals pro Woche ins Studio, um den Bürostress auszuschwitzen. Ich dagegen frage mich, warum ich jetzt neben ihr stehe. Für mich ist das Fitnessstudio kein Ort der Entspannung, sondern der verlängerte Arm der Arbeit: erst ackern am Computer, dann ackern am eigenen Körper. Effizienter Fortschritt an der Hantelbank – der Kapitalismus als Muskelprogramm.

Es gibt viele Gründe, nicht ins Fitti zu gehen. Das grelle Licht, die klebrigen Geräte, die Typen, die breitbeinig mit verschränkten Armen vor den Spiegeln stehen und Tipps geben, die niemand verlangt hat. Und dieses Prinzip der Wiederholung. Wiederholung! Als wäre man in einer Tretmühle der Selbstoptimierung. Es ist aber so: Ich will manchmal gar nicht besser werden, nicht stärker oder definierter sein. Und wenn ich mich schon bewege, dann will ich mich wenigstens nicht dabei langweilen. Aber offenbar funktioniert das Ganze ja für viele. Fitness ist längst mehr als Sport, es ist ein Lifestyle.

Volk der Schwit­ze­r:in­nen

In den sozialen Medien wird geübt, gemessen und sich ausgetauscht. In den USA sind fast 24 Prozent der Bevölkerung Mitglied in einem Studio, in Deutschland immerhin 13. Wir sind ein Volk der Schwit­ze­r:in­nen geworden – vermutlich weil wir so viel sitzen, denken und funktionieren. Dank Fitnessstudio schafft man das dann wenigstens mit einem starken Rückgrat.

Also gebe ich dem Studio noch mal eine Chance. Zum Glück ist es fast leer, meine Freundin zeigt mir alles geduldig. Heute ist Arm-Day – der Tag, an dem meine Arme angeblich stärker werden, aber bei den ganzen Übungen nur zittern. Wir laufen uns auf dem Stepper warm und tauschen dabei die tägliche Dosis Gossip aus. So gefällt mir das: Kardio & Klatsch. Ich frage sie, woher man weiß, dass sie eine Übung richtig macht. „Hab es in irgendeinem Tiktok gesehen“, sagt sie. Sie scheint es mühelos zu machen. Ich dagegen schlackere meine Minihanteln unkoordiniert in die Höhe und hinter meinen Kopf.

Ich gebe zu, das Studio ist nicht der Untergang. Es stresst aber trotzdem, dass die pumpenden schweißnassen Muskelberge DIE GERÄTE NIE SAUBER MACHEN, WENN SIE SIE BENUTZT HABEN.

Als wir rausgehen, sind zwei Stunden vergangen, der Stress war für ein paar Stunden weg. Vielleicht ist das die geheime Formel des Fitnessstudios: nicht Selbstoptimierung, sondern Alltagsvergessenheit. Und wer weiß – vielleicht ist mein Bizeps ja wirklich einen halben Zentimeter gewachsen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Ann-Kathrin Leclere

Ann-Kathrin Leclere
Aus Kassel, lange Zeit in Erfurt gelebt und Kommunikationswissenschaft studiert. Dort hat sie ein Lokalmagazin gegründet. Danach Masterstudium Journalismus in Leipzig. Bis Oktober 2023 Volontärin bei der taz. Jetzt Redakteurin für Medien (& manchmal Witziges).
Themen #Kolumne Sportsfroindin #Fitness #Fitnessstudio #Sport
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Hanteln und Gewichte liegen aufgereiht in einem Regal.
Autorin über Fitnessstudio-Roman „Gym“ „Schmerz spielt beim Training eine Rolle“

Verena Keßler hat ihren Roman „Gym“ in einem Fitnessstudio angesiedelt. Ihre Protagonistin durchlebt dort die Abgründe der Selbstoptimierung.

Interview von Wilfried Hippen
Die Grafik zeigt ein Megaphon in Holzschnitt-Optik
Die Wahrheit Männer allein auf weitem Floor
Kolumne Die Wahrheit von Ernst Jordan

Wenn sich Typen im Gym unbeobachtet fühlen, hören sie irgendwann auf, den Bauch einzuziehen. Dann kann alles Mögliche passieren.

Eine Frau macht Krafttraining in einem Fitnessstudio
Hass auf Sport Du musst gar nichts
Kolumne Sportsfroindin von Ann-Kathrin Leclere

Unsere Autorin hat schon alle möglichen Sportarten gemacht, aber mittlerweile hasst sie Sport. Jetzt will sie wieder wollen statt müssen.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Palästinensische Häftlinge Entlassen aus dem Gefängnis, das Männer bricht
2
Russische Sprache in der Ukraine Verständlich, aber unklug
3
Streit um Dokumentarfilm über AfD Bühne für Extremisten
4
Inflation und steigende Preise Geringverdiener müssen entlastet werden
5
Erfolgreicher Volksentscheid in Hamburg Klimaschutz doch nicht unpopulär
6
Parlamentarische Demo-Beobachtung Polizisten schlagen Linken-Politiker*innen