Die Wahrheit: Männer allein auf weitem Floor
Wenn sich Typen im Gym unbeobachtet fühlen, hören sie irgendwann auf, den Bauch einzuziehen. Dann kann alles Mögliche passieren.
A ls das erste noch unsichere „Fwump“ verklungen war, hielt ich lauschend inne. Als kurz danach das zweite, schon selbstbewusstere „Fwump“ an meine Ohren drang, sah ich voll gespannter Erwartung auf.
War es wirklich wahr? Das fragten sich jetzt offenbar auch die anderen Männer, die allesamt wie Erdmännchen auf Ausguck vorsichtig ihre Köpfe über die Maschinen streckten. Ja, es war wirklich wahr, und als ich das begriff, fwumpte auch ich, löste jede Spannung aus meiner Plauze – und überließ sie ganz der Schwerkraft. Endlich, endlich: Wir waren frei. Die letzte Frau hatte das Fitnessstudio verlassen.
Das war in meiner zehnjährigen Fitnessstudiogeschichte noch nie passiert. Immer hatte mindestens eine Frau mit ihrer reinen Anwesenheit unsere Affengehirne dazu gebracht, den Bauch ein-, die Schultern zurück- und die Beine auseinanderzuziehen. Doch jetzt, heute, an diesem unscheinbaren Donnerstag des Jahres 2025, waren zum allerersten Mal nur Männer auf weitem Floor.
Nach Jahren der Gym-Contenance konnten natürlich nicht alle Männer ihre Hemmungen sofort ablegen, aber schnell fanden sich erste Mutige: Vorsichtig umstakten zwei junge Athleten auf ihren unfreiwillig vernachlässigten Beinen die Adduktor- und Abduktorpressen für äußere und innere Oberschenkelmuskeln. Diese sind sonst absolut verbotene No-go-Areas für Pumper mit Respekt vor sich und der selbstverständlich unbestrittenen idealmännlichen V-Form des Körpers. Gleich mitten im Gang versuchten sich andere an schlichten Kniebeugen. Pistol-Squats oder gar Jump-Squats? Fehlanzeige.
Von Minute zu Minute breitete sich ein Chaos wie in einer Bildwelt von Hieronymus Bosch auf der Studiofläche aus: Männer trainierten bauchfrei; Männer liefen in den Gängen aneinander vorbei, ohne sich anzurempeln. Ein Mann machte sogar Dehnübungen! Ausgerechnet die Dehnübung, bei der man sich kniend und mit herausgestrecktem Hintern bewegt wie eine Katze, die sich gleich erbricht.
Je länger wir Männer allein waren, desto mehr geriet die Vor-Fwump-Zeit der eingezogenen Bäuche in Vergessenheit. Die Kampfsportler sprangen synchron und Kinderreime singend Seil, im oberen Studioteil wurde ein spontaner Zumbakurs ausgerufen, in dem tätowierte Testosteronmonster zu Taylor Swift und Chappell Roan ihre Hüften schwangen. Kurz sah man sogar einen besonders Mutigen auf dem Stepper.
Doch so schnell der Zauber begonnen hatte, so schnell war er auch wieder vorbei: Nach nur einer halben Stunde köstlicher Freiheit kündigte das erste Wiedereinsaugen eines Bauchs mit einem wehmütigen „Pmuwf“ die Rückkehr einer Frau an.
Ein letztes Mal sahen wir uns so, wie Gott uns geschaffen hatte: unter uns. Dann zogen wir unsere Bäuche wehmütig erneut ein und trainierten mannhaft weiter, als wäre nie etwas geschehen. Das wäre ja sonst auch peinlich gewesen.
Fairplay fürs freie Netz
Auf taz.de finden Sie unabhängigen Journalismus – für Politik, Kultur, Gesellschaft und eben auch für den Sport. Frei zugänglich, ermöglicht von unserer Community. Alle Inhalte auf unserer Webseite sind kostenlos verfügbar. Wer es sich leisten kann, darf gerne einen kleinen Beitrag leisten. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Prozess um verprügelte Neonazis
Anwälte fordern Freispruch für Hanna S.
Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen
Kein Bock auf Sahra
Aufnahme gefährdeter Afghan*innen
Dobrindts Tricksereien untergraben den Rechtsstaat
Deutsche Bahn
Es ist ein Desaster
Soziologin über AfD
„Rechte Themen zu übernehmen, funktioniert nicht“
Rüstungsgüter für Krieg in Gaza
Staatssekretär wollte Waffenexporte für Israel stoppen