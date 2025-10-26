piwik no script img

Besetzung in der HabersaathstraßeEntmietung mit allen Mitteln

In der teilbesetzten Habersaathstraße versuchen Securitys, Be­woh­ne­r:in­nen zu verjagen. Die Linke will eine treuhänderische Verwaltung der Häuser.

Protestplakate an der Fassade eines Hauses der Habersaathstraße
In der Habersaathstraße haben sich obdachlose Menschen selbst Wohnraum angeeignet Foto: IMAGO / IPON
Timm Kühn

Von

Timm Kühn aus Berlin

taz | Für die Be­woh­ne­r:in­nen Habersaathstraße 40–48 muss es wie ein Déjà-vu vorgekommen sein, als am Freitagmorgen um kurz nach 6 Uhr wieder gegen Wohnungstüren gehämmert und durch die Flure gerufen wurde: „Aufmachen!“. Erst am vergangenen Montag waren in der Straße einige Wohnungen polizeilich geräumt worden, die 2021 von wohnungs- und obdachlosen Menschen samt Un­ter­stüt­ze­r:in­nen besetzt wurden.

Am Freitagmorgen aber rückten keine Po­li­zis­t:in­nen an, sondern Securitys einer privaten Sicherheitsfirma, wohl im Auftrag des Hauseigentümers Andreas Pichotta. Sie traten brachial auf. Fotos im Tagesspiegel zeigen herausgeschlagene Türrahmen, eingetretene Türen und demolierte Toiletten. Das offensichtliche Ziel: Mit Gewalt und Einschüchterung die Be­woh­ne­r:in­nen zum Verlassen des Hauses zu drängen – ohne jeden richterlichen Räumungstitel, also illegalerweise.

Die Polizei bestätigte den Vorfall. Be­woh­ne­r:in­nen hatten die Beamten gerufen, nachdem die Securitys ins Haus eingedrungen waren. Wie die Behörde mitteilt, hätten Po­li­zis­t:in­nen den Sicherheitsdienst aus dem Haus begleitet und ihnen dort die „geltende Rechtslage“ erörtert. Gegen die Securitys würde nun wegen des Verdachts der Nötigung und Sachbeschädigung ermittelt. Verletzt worden sei niemand.

Die Arcadia Estates, der die Häuser gehören, will diese abreißen und Luxuswohnungen errichten. Seit Jahren wehren sich die verbleibenden Mie­te­r:in­nen dagegen – trotz der teils brachialen Entmietungsversuche des Eigentümers. 2021 kam es dann zur Besetzung von etwa 30 leerstehenden Wohnungen, überwiegend von wohnungs- und obdachlosen Menschen. Am Montag wurden Teile davon geräumt.

Als Po­li­zis­t:in­nen ausgegeben

„Ich habe ganz dolle Angst gehabt“, sagt Anna Jahn der taz, die ihren echten Namen nicht in der Zeitung lesen will. Jahn ist Krankenschwester und lebt nach eigenen Angaben seit 35 Jahren in der Habersaathstraße. Sie gehört zu den Mieter:innen, die über einen gültigen Mietvertrag verfügen. „Mach sofort auf! Wir treten die Tür ein!“, hätten die Männer gerufen. Jahn habe nur gesagt, sie mache ganz bestimmt nicht auf, sie habe einen Mietvertrag und werde die Polizei rufen. Erst, als die anrückt, traut sich Jahn aus der Wohnungstür.

Zwei Be­woh­ne­r:in­nen berichten der taz, die Securitys hätten auch als Po­li­zis­t:in­nen ausgegeben, um in die Wohnungen zu kommen. Eine bulgarische Familie aus der Habersaathstraße 46 habe noch in der Nacht das Haus verlassen. Es sei unklar, was mit der Familie nun sei. Ebenfalls berichtet wird von einem zugemauerten Treppenaufgang in der am Montag geräumten Habersaathstraße 48. Auch in diesem Haus gibt es weiterhin einen Mieter mit regulärem Mietverhältnis.

Unklar ist indes, wie es weitergeht. Den Be­woh­ne­r:in­nen ohne Mietverträgen hat der Eigentümer schon länger das Warmwasser und den Strom abgestellt, die Be­woh­ne­r:in­nen müssen sich mit Campingkochern behelfen. Zum 1. November hat der Eigentümer den Fernwärmevertrag mit der Berliner Energie und Wärme (BEW) gekündigt – dann könnten die Wohnungen kalt bleiben, trotz Winter. Der Bezirk hatte dagegen Zwangsmaßnahmen angedroht. Unterdessen patrouillieren vor der Habersaathstraße 48 seit der Räumung am Montag Securitys, 24 Stunden am Tag.

„Pichotta glaubt, er steht über allen Gesetzen“, sagt Sven Müller, ein Bewohner ohne Mietvertrag, der ebenfalls nicht mit echten Namen in der Zeitung stehen will. Seit 2017 ist Müller wohnungslos, eine reguläre Wohnung bekomme er nicht, wegen negativer Schufa-Einträge, sagt er. „Die Besetzung war deshalb die einzige Möglichkeit für mich.“ Vom Bezirk fordert er, in seiner Wohnung endlich normal leben zu können. Dafür müssten die Schäden schnellstmöglich beseitigt und das Haus unter treuhänderischer Verwaltung gestellt werden.

Unterstützung erhalten die Be­woh­ne­r:in­nen von der Linkspartei. „Ganz eindeutig schreckt der Eigentümer auch vor kriminellen Methoden nicht zurück. Das muss Konsequenzen haben“, sagte der wohnungspolitische Sprecher der Linken, Niklas Schenker, zur taz. Schenker schließt sich der Forderung nach einer treuhänderischen Verwaltung der Häuser an. Die Mie­te­r:in­nen müssten vor weiteren Übergriffen durch den Eigentümer geschützt werden, sagt er. Die Arcadia Estates ließ am Sonntag eine kurzfristige Anfrage der taz unbeantwortet.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Gentrifizierung in Berlin #Hausbesetzung #Räumung #Wohnungslose
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Drei Polizisten vor einem Haus bei Nacht
Räumung der Habersaathstraße in Berlin Ohne Vorwarnung auf die Straße geworfen

Seit Jahren wehren sich die Be­woh­ne­r:in­nen der Habersaathstraße gegen den Abriss. Am Montagmorgen räumte die Polizei überraschend zwölf Wohnungen.

Von Jonas Wahmkow
Farbflächen in Grün und Lila und Transparente hängen an der Hausfassade der Habersaathstrasse 40-48
Radikale Entmietungspraktiken Winter ohne Heizung

In der Habersaathstraße will ein Vermieter den Be­woh­ne­r:in­nen die Heizung abdrehen, um sie zum Auszug zu bewegen. Das Bezirksamt prüft den Fall.

Von Jonas Wahmkow
Das ehemals leerstehende und nun bewohnte Haus in der Habersaathstraße in Berlin-Mitte, mit drei Bannern, die aus den Fenstern hängen.
Streit um Habersaathstraße Abriss in Sicht

Das Bezirksamt Mitte beschließt eine Vereinbarung über den Abriss der Habersaathstraße 40–48. Für die Be­woh­ne­r:in­nen bleibt es enttäuschend.

Von Emma Dörmann
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Trump will Ukrainekrieg beenden Nur eine drohende Niederlage zwingt Putin zu Zugeständnissen
2
Debatte um Kanzler-Aussagen Hinter dem Stadtbild
3
Merz' neue Stadtbild-Erklärungen Nicht minder rassistisch
4
Ende der Boheme Das ist Kunst. Das kann weg
5
Rechtsruck in Deutschland Feindbild Demokratie
6
Todesschüsse auf Lorenz A. in Oldenburg Polizei ermittelt gegen Polizeiopfer