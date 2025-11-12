Sozialausschuss zur Habersaathstraße: Keine Antworten für Mieter:innen und ehemalige Obdachlose
Kein Warmwasser, keine Heizung – die Situation im umkämpften Haus ist gravierend. Doch im Bezirks will einfach niemand dem Vermieter Einhalt gebieten.
Auf den Besucherplätzen im Saal des Rathauses des Bezirks Mitte haben am Dienstagabend Mieter:innen und Unterstützer:innen der Habersaathstraße Platz genommen. Sie wollen wissen, wie es für sie in dem umkämpften Haus weitergeht. Die Frustration ist vielen von ihnen anzumerken. Und sie steigt, wann immer sich Sozialstadtrat Carsten Spallek (CDU) wieder in Unwissenheit flüchtet. Das Kopfschütteln im Publikum nimmt gar kein Ende.
Seit inzwischen neun Tagen sitzen die Bewohner:innen des Gebäudes in der Habersaathstraße 40–48 im Kalten. Die Fernwärme wurde vom Eigentümer Andreas Pichotta, Geschäftsführer der Immobiliengesellschaft Arcadia Estates, abgestellt, auch warmes Wasser gibt es nicht mehr. Ein dringendes Thema also für den Sozialausschuss des Bezirksamts – und damit den zuständigen Stadtrat.
Dabei hatte es die Habersaathstraße trotz der unzumutbaren Zustände gar nicht auf die Tagesordnung geschafft. Thema wurde sie jedoch in der „Aktuellen Viertelstunde“. Doch wer darauf hoffte, vom Bezirk endlich zu hören, wie man dem Vermieter Einhalt gebieten könne, wurde enttäuscht.
Spallek blieb Antworten schuldig, verwies wiederholt darauf, Dinge nicht zu wissen oder auf den eigentlich zuständigen Bauststadtrat Ephraim Gothe (SPD), der aber an der Sitzung nicht teilnahm. Davon, dass etwa 200 Menschen im Haus von den Schikanen des Eigentümers betroffen sind, will man beim Sozialamt nichts wissen. „Wir haben das mal recherchieren lassen“, sagte Spallek. Lediglich eine Person habe das Sozialamt erfasst. Diese Person wohne im Haus Nummer 41. Zwei weitere Personen seien in der 42 gemeldet, weitere sechs in Hausnummer 40.
Geballte Inkompetenz
Daniel Diekmann, einer der verbliebenen Altmieter der Habersaathstraße und im Mieterbeirat, widerspricht. Zwischen 200 und 220 Menschen lebten in dem großen Plattenbau, der zum Teil von Aktivist:innen und Obdachlosen besetzt wurde und auch ein Hotel beinhaltet. Diekmann wehrt sich seit Jahren erfolgreich dagegen, dass das Haus abgerissen wird und an dessen Stelle Luxuswohnungen gebaut werden.
Die Brisanz des Themas sei bisher im Bezirksamt „nicht wirklich angekommen“, kritisiert Martha Kleedörfer von der Linkspartei. Hier zeige sich, „wie das Bezirksamt mit Menschen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind, umgeht“. Auf die Frage eines SPD-Bezirksverordneten nach dem aktuellen Stand bei der Wärmeversorgung sagt Spallek, er könne zwar versuchen zu antworten, aber er mache das „ungern“, weil er nicht wisse, „was den aktuellen Tatsachen entspricht“. Für Menschen mit „rechtsgültigen Mietverträgen“ habe der Eigentümer „punktuell wohl“ eine alternative Wärmeversorgung angeboten, weiß Spallek dann zu berichten. Ob es da jedoch „optimale Abstimmungen“ gegeben habe, könne er nicht beurteilen.
Auch Diekmann wurden entsprechende Radiatoren angeboten. Er selbst habe diese abgelehnt, berichtet er im Gespräch mit der taz. „Wenn ich die annehme, gebe ich mich ja mit der Situation einverstanden, und das will ich nicht.“ Vom Bezirksamt fühlt sich Diekmann „auf den Arm genommen“. Er sagt: „Ich war völlig von den Socken, dass Herr Spallek so rumeiert.“ Von der „geballten Inkompetenz und Unwissenheit“ sei er schockiert.
