piwik no script img

Bekanntgabe des ParlamentspräsidentenVenezuela lässt politische Häftlinge frei

Unter den Freigelassenen sollen auch einige Prominente sein. Wie viele der geschätzt 800 politischen Gefangenen freikommen, ist zunächst unkar.

Angehörige beten beim Warten vor dem El Rode Gefängnis in Miranda auf die Freilassung von politischen Gefangenen
Angehörige beten beim Warten vor dem El-Rode-Gefängnis in Miranda für die Freilassung von politischen Gefangenen Foto: Gaby Oraa/reuters

afp | Fünf Tage nach der US-Militärintervention in Venezuela hat der Parlamentspräsident des südamerikanischen Landes die Freilassung zahlreicher Häftlinge verkündet – darunter der frühere Präsidentschaftskandidat Enrique Márquez und die prominente spanisch-venezolanische Aktivistin Rocío San Miguel. Den Schritt gab der Vorsitzende der venezolanischen Nationalversammlung, Jorge Rodríguez, am Donnerstag bekannt. Spaniens Außenminister José Manuel Albares erklärte, unter den Freigelassenen seien fünf spanische Staatsbürger, darunter die Aktivistin San Miguel.

„Um die friedliche Koexistenz zu fördern, haben die bolivarische Regierung und die staatlichen Institutionen beschlossen, eine große Anzahl venezolanischer und ausländischer Staatsbürger freizulassen“, sagte der venezolanische Parlamentspräsident Rodríguez zu der Freilassung. Es handele sich um eine „unilaterale Geste der Regierung“. Rodríguez – der Bruder der nach Gefangennahme von Präsident Nicolás Maduro amtierenden Staatschefin Delcy Rodríguez – bezifferte die Anzahl der Freigelassenen nicht.

„Jetzt ist alles vorbei“, sagte Márquez in einem Video, das ein Journalist von ihm und seiner Frau aufnahm, begleitet von dem ebenfalls freigelassenen Oppositionspolitiker Biagio Pilieri.

Die Anwältin und Menschenrechtsaktivistin San Miguel, die neben der venezolanischen auch die spanische Staatsbürgerschaft besitzt, war im Februar 2024 wegen einer angeblichen Beteiligung an einem Komplott gegen Maduro verhaftet worden. Ihr wurden „Verrat“, „Terrorismus“ und „Verschwörung“ vorgeworfen. Nach ihrer Freilassung gehe es San Miguel gut, bestätigte ihre Anwältin der Nachrichtenagentur AFP.

NGO-Vertreter: „Gute Nachricht“

San Miguel war in der berüchtigten Haftanstalt El Helicoide in der Hauptstadt Caracas inhaftiert, in der die Geheimdienste unter anderem politische Häftlinge unterbringen. Am Donnerstag versammelten sich Angehörige von dort Inhaftierten vor der Einrichtung.

Nach Schätzungen der Nichtregierungsorganisation Foro Penal sind in Venezuela mehr als 800 Menschen aus politischen Gründen inhaftiert. Foro-Penal-Vertreter Alfredo Romero bezeichnete die von der Regierung verkündeten Freilassungen im Onlinedienst X als „gute Nachricht“. Seine Organisation versuche derzeit herauszufinden, wer die Freigelassenen sind.

Im September hatten UN-Experten ein verschärftes strafrechtliches Vorgehen gegen politisch missliebige Menschen in Venezuela angeprangert. Noch Ende 2025 waren unter der Regierung von Maduro mehrere Oppositionelle inhaftiert worden.

US-Streitkräfte hatten in der Nacht zum Samstag bei einem Militäreinsatz Ziele in Venezuela angegriffen und Staatschef Maduro sowie dessen Frau Cilia Flores gefangen genommen und in die USA gebracht. Trump hatte nach der Gefangennahme gesagt, Venezuela stehe nun unter der Kontrolle der USA.

Vizesprecherin des Weißen Hauses lobt Trumps Einfluss

Vor diesem Hintergrund bezeichnete die stellvertretende Sprecherin des Weißen Hauses, Anna Kelly, die nun erfolgte Häftlingsfreilassung in einer Mitteilung als „Beispiel dafür, wie der Präsident seinen Einfluss maximal nutzt, um das Richtige für das amerikanische und das venezolanische Volk zu tun“.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Venezuela #politische Gefangene #US-Angriff auf Venezuela #Spanien
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Menschen in Uniformen
Angriff auf Venezuela US-Kontrolle über Venezuela könnte Jahre dauern

US-Präsident Donald Trump will venezolanisches Öl verkaufen und seinen Einfluss im Land ausbauen. Doch bei den US-Plänen bleibt vieles unklar.

Von Hansjürgen Mai
Köpfe von Katharina Wojczenko, Bernd Pickert, Tanja Tricarico und Leon Holly
US-Militäraktion in Venezuela Ist das Völkerrecht am Ende?
Podcast „Bundestalk“ von Bernd Pickert, Katharina Wojczenko, Leon Holly und Tanja Tricarico

Die USA bombardieren Venezuela und entführen den Präsidenten. Während Europa zögert, droht Trump bereits den Nächsten – diesmal in Richtung Grönland.

Ein Motorradfahrer fährt an einem Hochhaus vorbei, an einer Maur ist ein Wandgemälde in den Länderfarben von Venezuela und mit dem Motiv einer Ölpumpe zu sehen
Ölindustrie nach Maduro-Kidnapping Trump-Unterstützer könnte von Venezuela-Angriff profitieren

Im November hat der US-Investor und Trump-Förderer Paul Singer eine Tochterfirma des venezolanischen Ölkonzerns PDVSA ersteigert. Hatte er Insiderinformationen?

Von Hansjürgen Mai
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Landtagswahl in Sachsen-Anhalt Die AfD setzt auf Sieg
2
Nach Brandanschlag gegen Linkenpolitiker Die Grenze zur Gewalt will nicht jeder in der Linken sehen
3
Altersarmut in Hamburg Sozialamt zieht Flaschenpfand von Sozialhilfe ab
4
Widerstand gegen EU-Handelsvertrag Unverantwortlicher Protest gegen das Mercosur-Abkommen
5
USA verlassen Weltklimarat Wenn Dummheit regiert
6
Brandanschlag auf Stromnetz in Berlin „Vulkangruppe“ distanziert sich von „Vulkangruppe“