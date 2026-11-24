Es ist keine einfache Situation für Menschen, die mit dem Breitscheidplatz in der City West zu tun haben. In wenigen Wochen jährt sich zum zehnten Mal der Tag des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt dort an der Gedächtniskirche. Gleichzeitig prägen Absperrungen, Bauzäune und Umwege das Gebiet und geben einen Vorgeschmack auf Kommendes: Fünf Jahre lang, bis 2031, sollen Bauarbeiten den gesamten Bereich um den Platz, Kurfürstendamm und Tauentzienstraße prägen.

Doch die meterlangen Bauzäune stören die sorgfältig inszenierte Weihnachtsstimmung und umzingeln den Breitscheidplatz geradezu. „Dieses Jahr kommen bisher weniger Leute aufgrund der Baustelle“, sagt Robert Barthel, Mitveranstalter des Weihnachtsmarktes und Vorstandsmitglied des Schaustellerverbandes Berlin.

Hintergrund der Absperrungen sind Hochbauarbeiten, aber auch Maßnahmen bei der Verkehrsinfrastruktur. Die sollen zwar langfristig die Qualität des Standorts sichern, würden aber „für alle zusätzliche Einschränkungen und Belastungen bedeuten“, sagt Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) nach der Sitzung des Senats am Dienstag.

In der hatte die schwarz-rote Landesregierung mit dem grün-geführten Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf eine Vereinbarung „zur Stabilisierung der City West abgeschlossen“. Schlichter ausgedrückt bedeutet das, den Anliegern zu helfen, die Bauzeit wirtschaftlich zu überstehen. Giffey ging von rund 500 betroffenen Unternehmen aus und sah die Politik in einer besonderen Verantwortung: „Die City West ist das Aushängeschild für den Westteil unserer Stadt.“

Deutlich weniger Umsatz

Zu der Vereinbarung gehört unter anderem eine Überbrückungshilfe. Wer „in besonderer Weise“ von Straßenbauarbeiten betroffen ist – also etwa nachgewiesenermaßen deutlich weniger Umsatz macht – soll bis zu 35.000 Euro binnen zwölf Monaten bekommen können. Voraussetzung dafür ist, schon mindestens sechs Monate am Standort zu sein.

Die im Juni 2025 beschlossene Verwaltungsreform soll bei alldem helfen. Ein besonderer Paragraf im Landesorganisationsgesetz mit dem Beinamen „Experimentierklausel“ soll gewährleisten, Abläufe zwischen den Verwaltungen, auch beim Denkmalschutz, zu beschleunigen. Dabei geht es beispielsweise um größere Flexibilität bei Werbemaßnahmen oder eine Sondernutzung des öffentlichen Straßenraums.

 Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler mochte die anstehenden Bauarbeiten erst gar nicht schönreden

Stadtentwicklungssenator Christian Gaebler (SPD) mochte auf der Pressekonferenz die anstehenden Bauarbeiten erst gar nicht schönreden: „Für Handel, Gastronomie und Gewerbetreibende vor Ort bedeuten sie Jahre voller Herausforderungen.“

Zu der Vereinbarung zwischen den Senatsverwaltungen und dem Bezirk gehört ebenso eine zentrale Anlaufstelle für alle Anliegen in der Wirtschaftsverwaltung des Bezirks. „Wir müssen bereit sein, auch Dinge zu ermöglichen, die nicht dem klassischen Verwaltungshandeln entsprechen“, sagte Bezirksbürgermeisterin Kirstin Bauch (Grüne).

Eine „mulmige Stimmung“

Ein Fachgremium aus Einzelhandelsverband, Kaufleuteverein VBKI und Industrie- und Handelskammer soll die Bauphase begleiten. Weil auch der Tourismus rund um den Breitscheidplatz betroffen ist – Giffey sprach von Millionen Besuchern –, sollen dem Gremium auch die Tourismusexperten von Visit Berlin angehören.

Robert Barthel war auch am 19. Dezember vor zehn Jahren vor Ort. „Im Jahr danach war die Stimmung mulmig“, erklärt er. „Doch mit der Zeit stumpft man ab.“ Jetzt habe er aber keine Angst vor neuen Gefahren und verweist auf das Sicherheitskonzept. Seit zwei Jahren werde der Weihnachtsmarkt von einem Sicherheitsdienst begleitet. Dieser überwacht besonders die Zufahrten, gesichert durch Betonklötze und Stahlpoller.

Dass Augenzeugen des Terroranschlags wie Robert Barthel über das Erlebte reden, ist eine Ausnahme. Andere Händler, die immer noch auf dem Weihnachtsmarkt arbeiten, lehnen ein Gespräch mit der taz ab. Eine Mitarbeiterin aber sagt, dass ihr Chef „auf dieser Seite vom Platz, wo der Anschlag stattfand, nicht mehr arbeiten kann“.