Berlin taz | Seit Montag gibt es eine ICE-Direktverbindung zwischen Berlin und Paris – aber bereits Ende April ist sie wegen Bauarbeiten für 2 Wochen unterbrochen.

Im Pariser Ostbahnhof startete am Montag um 9.55 Uhr ein Zug, der gegen 18 Uhr am Berliner Hauptbahnhof ankommen sollte – also 8 Stunden später. Das spart rund 15 bis 90 Minuten gegenüber einer Verbindung mit Umsteigen und das Risiko von verpassten Anschlüssen unterwegs entfällt. In der Gegenrichtung geht es, ebenfalls täglich, gegen 12 Uhr in Berlin los mit Ankunft in Paris gegen 20 Uhr. Zwischenstopps sind Frankfurt/Main, Karlsruhe und Straßburg. Wie im Verkehr nach Frankreich üblich ist eine Platzreservierung obligatorisch und im Preis inbegriffen.

Doch wenige Monate nach dem Start wird die Direktverbindung zwei Wochen ausgesetzt. „Aufgrund von Bauarbeiten auf der Strecke zwischen Frankfurt und Fulda verkehren die Züge der neuen Direktverbindung Berlin–Paris vom 18.4. bis 1.5.2025 nur bis/ab Frankfurt am Main“, teilte eine Bahnsprecherin auf Anfrage der taz mit.

Diese Information hat der bundeseigene Konzern in seinen Buchungssystemen gut versteckt. In den Suchergebnissen werden die gestrichenen Direktverbindungen mit einem Preis und damit Verfügbarkeit aufgelistet. Wer unter dem Preis auf „Weiter“ klickt, muss zunächst sein Alter angeben, noch einmal die Verbindung anklicken, den Tarif auswählen und dann „weiter“ anklicken. Erst danach erscheint die Fehlermeldung: „Eine Reservierung ist für diese Verbindung leider nicht möglich. Aufgrund der Reservierungspflicht ist eine Buchung deshalb nicht möglich.“

Missverständnisse auch bei anderen Verbindungen

Erst auf Nachfrage der taz sorgte die Bahn dafür, dass in den Suchergebnissen auf den Zugausfall hingewiesen wird, wenn man die „Details“ unter der Verbindung aufklappt. Das tun aber viele Kunden nicht, weil wenig bekannt ist, dass dort ein Zugausfall angekündigt wird.

Warum wird bei der nicht buchbaren Verbindung überhaupt ein Preis und damit Verfügbarkeit angezeigt? Darauf erhielt die taz selbst nach mehreren Nachfragen keine Antwort. Auch andere gestrichene Verbindungen ab/nach Paris wurden in der Liste der Suchergebnisse mit einem Preis und damit Verfügbarkeit angezeigt.