piwik no script img

Autobahn A100 in BerlinVerlängerung ist noch lange nicht vom Tisch

Auch nach der vermeintlichen Herabstufung durch den Bund sei die A100-Verlängerung noch nicht abgewendet, warnen Gegner. Neue Proteste sind geplant.

Ein Stau auf einer Autobahnausfahrt in Berlin
Roter Teppich für die Blechlawine: Stau am Ende des 16. Bauabschnitts der A100 in Berlin-Treptow Foto: Jörg Carstensen/dpa
Hanno Fleckenstein
Von Hanno Fleckenstein

Berlin taz | Die Bür­ge­r*in­nen­in­itia­ti­ve A100 rechnet weiterhin damit, dass der Bund die Verlängerung der umstrittenen Stadtautobahn in Berlin vorantreiben will – trotz einer vermeintlichen Herabstufung des sogenannten 17. Bauabschnitts in der Prioritätenliste der zuständigen Autobahn GmbH. „Aus unserer Sicht hat sich der Zeitplan nicht verändert. Wir bleiben wachsam und kämpfen weiter gegen den Neubau der Stadtautobahn mitten durch unsere Kieze“, sagte Briti Beneke von der Initiative am Mittwoch.

Vergangene Woche war bekanntgeworden, dass die Autobahn GmbH die A100-Verlängerung über die Spree und durch die Ortsteile Friedrichshain und Lichtenberg in ihrem aktuellen Finanzierungs- und Realisierungsplan bis 2029 nicht mehr unter dem Punkt „neu zu beginnende Projekte“ führt, für die „bestandskräftiges Baurecht“ erwartet wird. Stattdessen wurde der Bauabschnitt in die Kategorie „weitere wichtige Planungsprojekte“ verschoben.

Einen Zeitplan gibt es damit offiziell nicht mehr. Dutzende andere Bauvorhaben bundesweit werden als wichtiger eingestuft. Das betrifft auch die Zuteilung von Geldern.

Mit einem Baurecht vor 2030 war schon länger nicht mehr zu rechnen

Briti Beneke, Bür­ge­r*in­nen­in­itia­ti­ve A100

Für Briti Beneke und die Bür­ge­r*in­nen­in­itia­ti­ve A100 ist das aber kein Grund zum Aufatmen: „Mit einem Baurecht vor 2030 war schon länger nicht mehr zu rechnen, das wird in dem neuen Plan nur bestätigt.“ Der 17. Bauabschnitt sei momentan in der Vorplanung, Ergebnisse solle es bis Ende des Jahres geben. „Danach wird es in die technische Detailplanung und die Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens gehen“, so Beneke.

Faktisch keine Herabstufung

Mit dem Planfeststellungsverfahren rechnet die Autobahn GmbH ab dem Jahr 2027, es dürfte mindestens zwei Jahre dauern. Nach Einschätzung der Initiative wäre das Bauvorhaben also ohnehin nicht in den aktuellen Finanzierungs- und Realisierungsplan der Gesellschaft bis 2029 gefallen – und hat damit faktisch auch keine Herabstufung der Priorität erfahren.

„Vielmehr scheint dieser Baustopp aus dem Bundesverkehrsministerium auch nur Taktik zu sein, um noch mehr Geld für Autobahnbau im nächsten Haushalt zu bekommen“, sagte Beneke. Die Bundesregierung verständige sich zurzeit darauf, mehr Flexibilität bei der Nutzung des Sondervermögens für Autobahnneubau möglich zu machen.

Erst Ende August war der 16. Bauabschnitt der A100 nach zwölf Jahren Bauzeit unter Protesten von An­woh­ne­r*in­nen freigegeben worden. Er führt auf etwa drei Kilometern von Neukölln nach Treptow und kostete rund 720 Millionen Euro. Schon kurz nach der Eröffnung musste aufgrund massiver Staus rund um die Einmündung am Treptower Park die Verkehrsführung angepasst werden.

Der anschließende 17. Bauabschnitt der A100 ist bereits im Bundesverkehrswegeplan vorgesehen. Er soll die Spree parallel zur Elsenbrücke in Treptow queren – ob auf einer Brücke oder in einem Tunnel, ist unklar –, und in Friedrichshain unterirdisch unter dem Bahnhof Ostkreuz hindurchführen. Dann soll die Trasse neben der Ringbahn durch Lichtenberg verlaufen und an der Grenze zu Prenzlauer Berg in die Storkower Straße einmünden. Das Bundesverkehrsministerium schätzte die Kosten dafür auf rund 1,1 Milliarden Euro.

Das Vorhaben steht seit Langem in der Kritik. In der Landespolitik unterstützt derzeit nur noch die Berliner CDU das Bauprojekt. Am 18. Oktober will unter anderem die Initiative A100 gegen den weiteren Ausbau der Autobahn protestieren.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #A100 #Friedrichshain-Kreuzberg #Treptow-Köpenick #Verkehrspolitik #Autobahnbau
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Demonstration, Schild "FCK A100"
Verkehrsprobleme am Treptower Park Ein Vorführeffekt und allerlei Simulationen
Ein Ortstermin mit grünen Politikerinnen an der neuen Anschlussstelle der A100 in Treptow hat nicht ganz den erhofften Nutzen.
Von Claudius Prößer
„Stau“ ist auf dem Dach eines Polizeiautos zu lesen
Berliner Stadtautobahn Da kann sich mehr bewegen als ein Stau
Kommentar von Erik Peter
Wenn auf der neuen Straße nur Staus drohen, kann man sie doch besser gleich anders nutzen. Wieso sollte die Stadt sich nicht auch ohne Auto dran freuen?
Autobahn, von einer Brücke aus betrachtet, Stau auf einer Seite
Berliner Stadtautobahn A100 Doch lieber für Fahrräder öffnen?
Nach ein paar Tagen im Betrieb sehen sich die KritikerInnen der A100-Verlängerung schon bestätigt. Chaos herrscht bisher aber nur punktuell.
Von Claudius Prößer
Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Demokratie in Ostdeutschland Sie können auch anders
2
Anerkennung Palästinas im Westen Überfällig, aber ungenügend
3
Explodierende Gesundheitskosten Wie war das mit der Würde des Menschen?
4
Rich­te­rwahl und die Linke Auf sie ist Verlass
5
Auslaufende Updates für Windows 10 Wenn der Computer angreifbar wird
6
Religiöse Siedler im Westjordanland Im Namen Gottes