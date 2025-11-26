piwik no script img

Aufgeladene WorteDas angeblich Natürliche

Eine Ausstellung im Berliner Deutschen Historischen Museum untersucht, wie sich der Begriff von Natur mit der deutschen Geschichte wandelte.

Sommerlich gekleidete Menschen recken Schilder in die Luft
Der Sternmarsch am 25. August 1974 gegen das Bleichemiewerk Marckolsheim und das Atomkraftwerk Whyl im Whyler Wald Foto: Bernd Nossler

Von

Martin Conrads

Völkische und Naturbegriffe liegen in Deutschland ja oft unheimlich nah beieinander: 1973 führte der damalige bundesdeutsche Innenminister Hans-Dietrich Genscher das als „Umweltspiel“ vermarktete Gesellschaftsspiel „Toxifax“ vor. Auf einem von dem früheren Kampfflieger Georg Munker aufgenommenen Foto sieht man zwei eher irritiert wirkende Teenager, wie sie mit dem tatkräftig eine Spielfigur packenden FDP-Politiker vor dem Brettspiel sitzen (die beiden halb verdeckten Teenagerinnen im Hintergrund dürfen Genscher nur über die Schulter schauen).

Zwei Jahre zuvor hatte die FDP mit ihren „Freiburger Thesen zur Gesellschaftspolitik“ aufhorchen lassen. „Umweltpolitik ist Gesellschaftspolitik und geht jeden Bürger an“, hieß es da etwa, oder: „Umweltschädigung ist kriminelles Unrecht.“ Und bereits 1969 hatte Genscher in seinem Ministerium die dem damals neuen Konzept des „Umweltschutzes“ zuarbeitende „Abteilung U“ eingerichtet (und so dem seit 1935 in Deutschland verrechtlichten „Naturschutz“-Begriff ein internationaleres Konzept zur Seite gestellt). Das Foto ist also aus dieser Logik heraus nur folgerichtig.

Ein Altnazi als Umweltspielerfinder

Liest man die Gebrauchsanweisung des Spiels, in dem man gegen den die Umwelt verschmutzenden Toxifax kämpft, stößt man allerdings auf Begriffe wie „vernichteter Schmutzring“, „Schandpfahle in Grau“ oder „Erdwacht“. Und erfährt, dass sogenannte Toxigräber mit Namen wie „Deponie“, „Wolf“, „Zentrale Verbrennungsanlage“, „Kläranlage“ erworben werden können.

Toxifax ist dabei aber nicht nur sprachlich ein Objekt aus der Gruselkammer des BRD Noir. Denn was das sehr späte (1945) NSDAP-Mitglied Genscher 1973 womöglich nicht wusste: Der Erfinder des Spiels, der seinen Namen, „Dr. Waldemar Lentz“, groß auf dessen Schachtel abdrucken ließ und der im Auftrag der Bundeszentrale für politische Bildung bereits etwa das „Uno-Spiel“ entwickelt hatte, war nur 30 Jahre eher in einem Sonderkommando des Reichssicherheitshauptamts der SS tätig gewesen, davor beim Völkischen Beobachter. Ein Altnazi als Erfinder eines BRD-Umweltspiels – verwunderlich? Wohl kaum.

Zeichnung von verschiedenartig aussehenden Kartoffeln
Carl Wilhelm Ernst Putsches „Versuch einer Monographie der Kartoffeln“ Foto: Deutsches Historisches Museum

In der von Julia Voss kuratierten Ausstellung „Natur und deutsche Geschichte. Glaube – Biologie – Macht“ im Berliner Deutschen Historischen Museum (DHM) wird diese Verquickung an dieser Stelle nicht benannt („Natur“-Konzepte der Nationalsozialisten aber durchaus, vom Wirken des „Reichslandschaftsanwalts“ bis hin zur „NS-Vogelkunde in Auschwitz“). Neben Spiel und Genscher-Foto sind hier vielmehr weitere Dokumente zu sehen, die zeigen, dass ab den 1960er-Jahren die FDP wie auch die SPD das Thema Umwelt in der Bundesrepublik aufs politische Parkett brachten.

Damit, sowie unter anderem mit Objekten der Proteste gegen den Bau des geplanten Atomkraftwerks in Wyhl Mitte der 1970er-Jahre (und nicht etwa mit der Voss für das DHM zu gegenwärtig erscheinenden Gründung der Grünen 1980), schließt eine mit Hildegard von Bingens Vorstellung der „Viriditas“, der göttlichen „Grünkraft“, im 12. Jahrhundert einsetzende Ausstellung.

Sie hat sich nicht weniger vorgenommen, als Beispiele aus 800 Jahren deutscher Geschichte zu versammeln, die mit Begriffen von „Natur“ verbunden sind, die zeigen, „was wann von wem in der deutschen Geschichte als Natur verstanden wurde“, wie es DHM-Direktor Raphael Gross ausdrückt. Es gibt also viel zu tun für diese Ausstellung – oft zu viel, sodass die Breite der Umschau in den fünf chronologisch angeordneten Themenräumen mit ihren rund zwei Dutzend „Fallgeschichten“ nicht selten auf Kosten der Details geht.

Wie der Wolf zum Schrecken an sich wurde

In großen Schritten erfährt man so etwa, wie im Mittelalter der Bodensee vertraglich geregelt zur Fischfang-Allmende wurde, wie der Dreißigjährige Krieg den Wolf zur personalisierten Darstellung der Gräuel werden ließ und wie gleichzeitig Johannes Kepler mit seinen astronomischen Forschungen die Naturwissenschaften auf einen neuen Stand hob. Maria Sibylla Merians Illustrationen von Insekten und Pflanzen aus dem späten 17. und frühen 18. Jahrhundert gehören sicher zu den visuell einprägsamsten Exponaten der Ausstellung, die auch auf Merians nicht uneigennützige Reise in die damalige niederländische Kolonie Suriname verweist.

Die Ausstellung

„Natur und deutsche Geschichte. Glaube – Biologie – Macht“: Deutsches Historisches Museum, bis 7. Juni 2026

Der für die detailreichen Bildtafeln seines Buches „Kunstformen der Natur“ bekannte Zoologe und Bismarck-Fan Ernst Haeckel ist in der Ausstellung auch durch seinen rassistischen und antisemitischen „Stammbaum der zwölf Menschen-Arten“ von 1874 vertreten.

In zunehmend dichteren Episoden arbeitet die Ausstellung so auch den Terror des deutsche Identität als natürliche Identität setzenden angeblich „Natürlichen“ heraus, wie es sich ab dem 19. Jahrhundert über nationalistisch verfärbte Begriffe wie „Naturschutz“ und „Heimatschutz“ schließlich zur rassistischen Staatsideologie erhob. Was die Nazis damit hinterließen, waren toxische „Schandpfahle in Grau“.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Ausstellung #Natur #Deutsche Geschichte #Nationalsozialismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Eine Stoffbahn mit Pflanzenformen, im Hintergrund der Blick durch ein Fenster auf Bäume.
Künstlerin Susanne Kriemann in Leipzig Ein Sediment, das Rätsel aufgibt

Eine Schau in Leipzig präsentiert die außergewöhnliche Künstlerin Susanne Kriemann. In ihren Arbeiten macht sich die Natur ein Bild von sich selbst.

Von Carmela Thiele
Ein mit Wildtieren bemaltes Gefäß.
Ausstellung „Fantasie und Vielfalt“ Indigenen-Klischees aufgefächert

Eine Lübecker Ausstellung über die First Nations Nordamerikas hinterfragt ironisch Europas „Indianerbilder“ und erzählt von indigenem Widerstand.

Von Friederike Grabitz
Großes Gedränge in der Nachkriegszeit vor einem Gebäude, in dem NS-Verbrechen ausgestellt werden
„Gewalt ausstellen“ im DHM in Berlin Als Europa sich ein Bild machte

Schon bald nach 1945 versuchten Ausstellungen, die NS-Verbrechen greifbar zu machen. Das Deutsche Historische Museum erinnert an sie.

Von Henriette Hufgard
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Antifa-Prozess beginnt Die Abrechnung
2
Tag gegen Gewalt gegen Frauen Solidarität ist männlich
3
28-Punkte-Plan für Ukraine Krudes Machwerk
4
AfD-Brandmauer der Wirtschaft Die Ersten fallen um
5
Macht von Eliten Früher Kaste, heute Code
6
Rebellion der Jungen Union Alle Räder stehen still, wenn dein Tennisarm es will