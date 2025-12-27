piwik no script img

Aufbruchstimmung in OsteuropaFeiert den europäischen Frühling!

Doris Akrap
Kolumne Geraschel
von Doris Akrap

Europa steht nicht nur bei Trump, sondern auch in Europa auf schlechtem Kurs. Dabei gab es 2025 euphorische Momente: Im Osten des Kontinents geht was.

Menschen halten Fackeln auf einer Demonstration
Zehntausende protestieren in Budapest gegen Orbán am 23. Oktober 2025 Foto: Daniel Alfoldi/imago

E s ist die verpasste Chance Europas im Jahr 2025. Mehrfach hätte es in Brüssel, Berlin oder den Börsenvierteln des Kontinents Gründe gegeben, nicht nur verhalten optimistisch, sondern sogar euphorisch zu sein.

Europa hätte Europa als Kontinent im Aufbruch, im Kampf gegen Korruption, Vetternwirtschaft, Autoritarismus und Diktatur feiern können. Und als Kontinent, in dem die jungen Leute und die Zivilgesellschaft sich dagegen wehren, dass es bei ihnen zu Hause so zugeht wie bei Putins unterm Sofa, wo alles außer Sicht- und Hörweite gebracht wird, was die reibungslose Durchsetzung des Diktatorenwillens stört.

Seit über einem Jahr protestieren Hunderttausende in Georgien und Serbien gegen ihre in Teilen prorussisch agierenden Regierungen. Auch innerhalb der EU stürzte nach riesigen Protesten eine korrupte Regierung (Bulgarien), während zur selben Zeit über 50.000 Ungarn und Ungarinnen in Budapest demonstrierten und den prorussischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán aufforderten, endlich aufzugeben. In Budapest kam es in diesem Jahr immer wieder zu diesen Demos, Auslöser sind die Missbrauchsvorwürfe gegen Regierungsmitglieder und staatliche Jugendeinrichtungen.

Mehr proeuropäischer und gegen Vetternwirtschaft und Korruption gerichteter Protest war nach 1989 selten auf diesem Kontinent. Es ließe sich sogar von so was wie einem europäischen Frühling sprechen.

Stattdessen schlechteste Laune und Apokalypse. Seit der Bundestagswahl gibt es hierzulande kein öffentliches politisches Gespräch, das ohne die bedrohlich gemeinte Aussage auskommt, dass die AfD bald das Ruder übernimmt.

Seit der Inauguration von Trump gibt es hierzulande kein öffentliches politisches Gespräch, das ohne die als letzte Warnung zu verstehende Aussage auskommt, Europa müsse endlich auf eigenen Füßen zu stehen kommen – als wäre der Kontinent ein schwer erziehbarer und pickliger Teenager, der sein Leben bisher mit Computerspielen im Hotel Mama verbracht hat und jetzt erstmals Miete, Chips und Baggyjeans selber verdienen muss.

Bei Putins unterm Sofa

Der Bundeskanzler hat zwar recht, dass die Ukraine für den Frieden und die Freiheit in ganz Europa kämpft. Aber es ist falsch zu glauben, dass Europas Frieden und Freiheit ausschließlich vom Frontverlauf in der Ukraine abhängt.

Wenn Georgien, wenn Serbien, wenn Ungarn oder die Slowakei weiter mit Putin politische, militärische und andere Geschäfte machen, dann ist das unter Umständen bedrohlicher für Frieden und Freiheit Europas als ein Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt. Europa behandelt seinen Osten immer noch so, als wäre er Müll, den man außer Sicht- und Hörweite unters Sofa kehrt.

Es gibt eine Institution in diesem Land, die macht genau das Gegenteil: die Leipziger Buchmesse. Die wird im Jahr 2026 unter dem Titel „Unter Strom und zwischen Welten“ kein Gastland, sondern eine ganze Region zum Schwerpunkt machen: die Donau. Sie durchfließt zehn europäische Länder und weist damit die Richtung, in der sich auch Europa mehr umgucken sollte: Deutschland, Österreich, die Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Bulgarien, Rumänien, die Republik Moldau und die Ukraine.

Im Fokus der Messe steht die Literatur, beispielsweise die der 2023 verstorbenen Schriftstellerin und Essayistin Dubravka Ugrešić. Die deutsche Übersetzung ihres Essaybands „Europa in Sepia“ ist in diesem Jahr im eta-Verlag erschienen: „Wir alle kratzen uns nun mal da, wo es am meisten juckt“, schreibt sie dort, und dass wir unfähig geworden sind, die Schönheit der feinen Unterschiede in Mitteleuropa zu genießen.

Ich wünsche mir für 2026 schlicht mehr Perspektivwechsel, wenn es um Europa geht. Das schafft zwar keinen Frieden, aber bessere Laune.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Doris Akrap

Doris Akrap

 Redakteurin
Ressortleiterin | taz zwei + medien Seit 2008 Redakteurin, Autorin und Kolumnistin der taz. Publizistin, Jurorin, Moderatorin, Boardmitglied im Pen Berlin.
Themen #Kolumne Geraschel #Europa #Osteuropa
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mann schaut in die Kamera, hinter ihm steht ein Buchregal
Preis der europäischen Verständigung Der Eiffelbrückenbauer
Kolumne Geraschel von Doris Akrap

Ein Schriftsteller, wie man ihn jedem Land wünscht: Miljenko Jergović aus Bosnien. Er erhält den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung.

Am Horizont sind Rauchwolken zu sehen, die von einem großen Waldbrand verursacht werden.
Kroatien-Wahl-Krimi geht weiter Die Opposition hat gewonnen. Aber das Thermometer steigt
Kolumne Geraschel von Doris Akrap

Endlich regiert ein neuer Bürgermeister im von Korruption geplagten Baška Voda an der Adria. Auch der Klimawandel macht dem Ort zu schaffen.

Menschen halten ihre rot bemalten Hände als Protest in die Höhe
Ein Herz für Osteuropa Die Verwahrlosung Europas ist aufhaltbar
Kolumne Geraschel von Doris Akrap

Tausende kämpfen auf den Straßen Osteuropas für Freiheit und Demokratie – und der Westen glotzt dazu. 2025 muss das anders werden: mehr Solidarität!

Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Macht der Immobilienkonzerne Bei der Wohnungsfrage geht es um Demokratie
2
Gespräche übers überflüssige Geschlecht Als echte Feministin musst du eigentlich Single bleiben
3
Neuer Wehrdienst in Deutschland Verweigern will gelernt sein
4
Seniorenticket in Hamburg Besser eine bequeme Straßenbahn
5
Juli Zeh über Nachbarn, die AfD wählen „Ich bin nicht der Heldinnen-Typ“
6
Journalismus in der Krise Pöbelportale und Pfennigfuchser