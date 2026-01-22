piwik no script img

Vereinigung von Moldau und RumänienVision, Versicherung – oder Verrat?

Erica Zingher
Kolumne Grauzone
von Erica Zingher

Für ihr Land werde es schwieriger, als demokratischer und souveräner Staat zu überleben, sagt die Präsidentin der Republik Moldau. Hat sie recht?

Eine Frau schaut in die Kamera
Die moldauische Präsidentin Maia Sandu in Chișinău, Moldau, am 1. November 2025 Foto: Vladislav Culiomza/reuters

Z uversicht gehört vermutlich zu den unerlässlichen Eigenschaften eines Staatsoberhaupts. Zuversicht macht das Amt einfacher – und mit ihr lässt sich Politik gegenüber der Bevölkerung besser verkaufen.

Ich selbst neige eher weniger zur Zuversicht. Das heißt nicht, dass ich grundsätzlich pessimistisch bin, aber Präsidentin oder Regierungschefin werde ich – glücklicherweise – nie.

Ob Maia Sandu ein zuversichtlicher Mensch ist, hätte ich sie gern gefragt, nachdem ich sie im britischen Podcast „The Rest is Politics“ gehört habe. „Schauen Sie sich an, was in der Welt geschieht“, sagte die Präsidentin der Republik Moldau. „Für ein kleines Land wie Moldau wird es immer schwieriger, als Demokratie, als souveränes Land zu überleben und natürlich Russland zu widerstehen.“ Sollte es ein Referendum über eine Vereinigung mit Rumänien geben, fügte sie hinzu, würde sie dafür stimmen.

Eine Präsidentin, die sich für die Auflösung ihres eigenen Landes ausspricht – das klingt nicht besonders zuversichtlich. Sandu aber meint es ernst. Denn Moldau, so ihre Diagnose, ist ein Staat, der allein schwer überlebensfähig ist: zu arm, zu verwundbar. Und vor allem: zu stark bedroht durch Russland.

Ein Notfallplan

Die Idee der Unirea, der Wiedervereinigung mit Rumänien, begleitet die moldauische Politik seit Jahrzehnten. Sie verweist auf die Zeit zwischen den Weltkriegen, als Moldau Teil Rumäniens war, bevor Stalin das Gebiet annektierte. Lange galt sie als nationalistisches Projekt, offen unterstützt auch von rumänischen Politikern; zuletzt von Präsident Nicușor Dan im Jahr 2025. Maia Sandu knüpft daran zwar an, verschiebt jedoch die Bedeutung: Für sie ist die Vereinigung keine identitätsstiftende Vision, sondern ein Notfallplan.

Man kann es auch härter formulieren: Sandu spricht aus, was längst offensichtlich ist: Dass der moldauische Staat in seiner jetzigen Verfasstheit – demokratisch, proeuropäisch, westlich orientiert – Vergangenheit werden könnte, sollte das Nachbarland Ukraine der russischen Aggressionen unterliegen; und dass Moldaus Souveränität nur so lange gilt, wie Russlands Machthaber Wladimir Putin andere Prioritäten hat.

Was hieße Vereinigung in dieser Logik? Weniger Verrat als Lebensversicherung. Lieber aufgehen in einem EU- und Nato-Mitgliedstaat wie Rumänien, als allein unterzugehen zwischen russischem Druck, eingefrorenen Konflikten wie dem abtrünnigen Transnistrien und innerer Instabilität.

Maia Sandu weiß allerdings, dass diese Exitstrategie derzeit keine Mehrheit hat. Laut Umfragen von September 2025 befürwortet nur etwa ein Drittel der Bevölkerung einen Anschluss an Rumänien, mehr als 45 Prozent lehnen ihn ab.

Politisch bleibt der Weg steinig: Sandu wurde 2024 zwar wiedergewählt, einem Referendum für einen EU-Kurs stimmten die Menschen aber nur knapp zu. Sandus „Partei der Aktion und Solidarität“ errang 2025 die Parlamentsmehrheit, doch die russische Einflussnahme war jedoch enorm. Und bis zur EU-Mitgliedschaft 2030 – Sandus erklärtem Ziel – ist es ein weiter, unsicherer Weg.

Und hier bleibt der bittere Beigeschmack. Denn was sagt es über Europa, wenn eine prowestliche Präsidentin zu dem Schluss kommt, dass der Weg nach Westen unter solchen Bedingungen über die Selbstauflösung des eigenen Landes führt?

Sandu verkauft die Vereinigung nicht als Vision. Sie verkauft sie als letzte Option. Als das kleinere Übel. Das ist ehrlich. Und genau deshalb so verstörend.

Vielleicht liegt in Sandus Aussage bei aller Brutalität doch etwas Zuversichtliches.

Sie benennt die Lage, hat einen Plan und erstarrt nicht in Angst. Und doch sollten die westlichen Europäer aufwachen: Greift Sandus Exitstrategie, war Russland stärker.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Erica Zingher

Erica Zingher

 Autorin und Kolumnistin
Beschäftigt sich mit Antisemitismus, jüdischem Leben, postsowjetischer Migration sowie Osteuropa und Israel. Kolumnistin der "Grauzone" bei tazzwei. Freie Podcasterin und Moderatorin. Axel-Springer-Preis für jungen Journalismus 2021, Kategorie Silber.
Themen #Kolumne Grauzone #Maia Sandu #Wahlen in Rumänien
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Menschen halten Fackeln auf einer Demonstration
Aufbruchstimmung in Osteuropa Feiert den europäischen Frühling!
Kolumne Geraschel von Doris Akrap

Europa steht nicht nur bei Trump, sondern auch in Europa auf schlechtem Kurs. Dabei gab es 2025 euphorische Momente: Im Osten des Kontinents geht was.

Moldawische Flagge vor blauem Himmel in den Umrissen der Karte der Moldau
Moldaus Medien nach USAID-Kürzungen In der Klemme

Fast ein Jahr nach der Einstellung der US-Auslandshilfe haben die moldauischen Medien Mühe, wieder auf die Beine zu kommen. Wer wird ihnen helfen?

Von Natalia Sergheev
Ein vermummter Demonstrant mit erhobenem Arm neben einer EU-Flagge und dem Wappen von Moldau
Osteuropa zwischen EU und Russland Kann die Diaspora die Demokratie retten?

Je ein Viertel der Moldauer und Rumänen arbeitet im Ausland, viele davon in Deutschland. Das wirkt sich auf die Wahlen in ihren Heimatländern aus.

Von Natalia Sergheev
Das Beste aus zwei Welten: Ein Smartphone mit der digitalen taz-App liegt lässig auf der gedruckten wochentaz. Die perfekte Bild-Kombi für alle, die gerne gemütlich blättern und unterwegs scrollen.
10 Wochen taz komplett für 10 Euro

taz digital + wochentaz print ausprobieren

Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört. 100% konzernfrei. Am Wochenende gedruckt und werktags digital in der vielleicht besten Zeitungs-App Deutschlands.

  • Die tägliche taz werktags digital in der App
  • Die wochentaz am Samstag in der App und im Briefkasten
  • Gut zu lesen: Die taz App wird von User:innen durchschnittlich mit 4,8 von 5 Sternen bewertet
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Trump in Davos Keine echte Entwarnung
2
SPD-Idee einer Erbschaftssteuerreform Wider den Triumph der Ungerechtigkeit
3
Subventionen für E-Autos Strohhalm für Verbrennerfans
4
Nordamerika-WM 2026 Würden Sie wegen Trump auf Fußball verzichten?
5
Überweisung zum Facharzt „Dringlichkeit“ ist das neue Normal
6
„Academic Boycott Konferenz“ in Berlin Oder soll man es lassen?