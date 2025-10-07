HERDECKE/ DÜSSELDORF/ BERLIN reuters/dpa/taz | Die designierte Bürgermeisterin der nordrhein-westfälischen Stadt Herdecke, Iris Stalzer, ist nach Angaben aus Sicherheitskreisen durch mehrere Messerstiche verletzt worden. Die SPD-Politikerin sei verletzt aufgefunden worden, hieß es in den Kreisen weiter. Es bestehe Lebensgefahr. Von der Polizei war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Stalzer sei am Dienstag in direkter Nähe zu ihrem Wohnhaus attackiert worden, berichtete der WDR. Der oder die unbekannten Täter sollen mehrfach auf sie eingestochen haben, bevor sie sich schwer verletzt in ihr Wohnhaus geschleppt habe.

Die 57-jährige SPD-Politikerin war bei der Stichwahl vor knapp eineinhalb Wochen mit 52,2 Prozent der Stimmen zur neuen Bürgermeisterin der 22.500-Einwohner-Stadt im Ruhrgebiet gewählt worden. Nach Angaben der Stadt war die offizielle Amtseinführung am 4. November geplant.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich tief betroffen über den Messerangriff auf Iris Stalzer geäußert. „Uns erreicht eine Nachricht über eine abscheuliche Tat aus Herdecke. Sie muss jetzt schnell aufgeklärt werden. Wir bangen um das Leben der designierten Bürgermeisterin Iris Stalzer und hoffen auf vollständige Genesung“, schrieb Merz auf der Plattform X. „Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Angehörigen.“

Auch SPD-Fraktionschef Matthias Miersch zeigte sich nach Bekanntwerden der Nachricht sichtlich erschüttert. Seine Stimme bebte, als er vor der Fraktionssitzung vor die Presse trat. „Wir können noch nichts zu den Hintergründen sagen, aber wir sind mehr als tief betroffen“, sagte er. Er wünsche sich, dass die Sozialdemokratin die „furchtbare Tat überlebt“.