Die hohen Spritpreise zeigen Wirkung: Immer mehr Menschen wollen ein E-Auto haben, die Hersteller kommen deswegen mit der Produktion nicht mehr nach. Im Oktober waren 37 Prozent aller Neuzulassungen von Pkws in Deutschland reine Elektroautos. Zählt man die Hybrid-Modelle noch hinzu, hatten im Oktober sogar 75 Prozent der Neufahrzeuge Elektroantrieb.

Die Nachfrage nach Elektroautos sei so groß, dass es „bei einzelnen Modellen aktuell zu einer Verlängerung der Lieferzeiten“ kommen könne, räumt auch der Verband der Automobilindustrie ein. Die Unternehmen passten aber „ihre Produktionskapazitäten entsprechend der Nachfrage an, um Lieferzeiten möglichst gering zu halten“. Das Branchenportal Carwow benennt Lieferzeiten, die bei einzelnen Modellen bei einem Jahr und mehr liegen.

Angesichts der unerwartet hohen Nachfrage will die Bundesregierung nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters im kommenden Jahr deutlich mehr Geld für die Förderung von Elektroautos bereitstellen als ursprünglich geplant. Statt der vorgesehenen 803 Millionen Euro sollen nun für die Kaufprämie im Jahr 2027 sogar 1,72 Milliarden Euro veranschlagt werden.

Das gesamte Programmvolumen soll aber offenbar nicht erhöht werden. Das kann dazu führen, dass der vorgesehene Etat deutlich vor dem geplanten Ende 2029 ausgeschöpft ist. Seit dem Programmstart im Mai wurden bisher im Mittel rund 4.400 Euro pro Fahrzeug bezahlt. Bei einer angesetzten Fördersumme von 3 Milliarden Euro dürfte das Geld somit für rund 680.000 Fahrzeuge reichen. Zum 1. Oktober waren bereits fast 98.000 Zuschussanträge bewilligt und 432 Millionen Euro ausbezahlt, davon gut 200 Millionen allein im vorangegangenen Monat.

Tesla Model Y am häufigsten gefördert

Laut Zahlen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle entfielen die meisten Förderzusagen auf Modelle des Volkswagen-Konzerns, gefolgt von Stellantis und Tesla. Betrachtet man die Marken der Konzerne separat – also zum Beispiel VW und Audi –, steht Tesla an der Spitze der geförderten Hersteller. Der Tesla Model Y ist mit fast 8.300 geförderten Exemplaren das beliebteste Modell überhaupt.

Zugleich boomte der Bau von geförderten Ladeboxen. Die entsprechenden Fördermittel sind deswegen bereits ausgeschöpft. Am Dienstag schloss das Bundesverkehrsministerium das Programm „Ladeinfrastruktur in und an Mehrparteienhäusern“. Für Wohnungseigentümergemeinschaften war das Programm bereits am 2. November beendet worden.

Auslöser des Elektrofahrzeug-Booms sind neben der staatlichen Förderung und der ausgeweiteten Modellpalette – allein von deutschen Herstellern gibt es inzwischen mehr als 110 Modelle – die hohen Treibstoffpreise. Diese lagen nach Zahlen des Wirtschaftsverbands Fuels und Energie im September für Benzin bei durchschnittlich 2,31 Euro und für Diesel bei 2,37 Euro. Andererseits ist das Laden eines E-Fahrzeugs auch nicht jederzeit günstig: Kunden, die für ihre heimische Ladesäule einen dynamischen Strompreis gebucht haben, bezahlten in diesen Tagen in der Spitze fast 1 Euro pro Kilowattstunde – in jenen Stunden nämlich, in denen bei fehlender Sonne und wenig Wind ein Drittel der deutschen Stromerzeugung aus Erdgas stammte.