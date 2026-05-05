Rot-weißes Flatterband sperrt am Dienstagmorgen weiterhin die Grimmaische Straße in Leipzig ab. In den Zufahrten stehen Einsatzwagen. Po­li­zis­t:in­nen erklären einer Frau mit Kinderwagen, dass sie außen herumgehen muss, wenn sie zum Markt möchte. Dort öffnen bereits die ersten Stände, trotz dessen, was am Nachmittag zuvor passiert ist.

Mit einem weißen SUV fuhr ein 33-jähriger Mann am Montagnachmittag gegen 16:45 Uhr durch die Grimmaische Straße in der Leipziger Innenstadt, am Markt vorbei. Dabei raste er mit hoher Geschwindigkeit durch eine Menschenmenge, fuhr mehrere Pas­san­t:in­nen an. Er tötete zwei und verletzte zahlreiche weitere, mindestens drei davon schwer. Laut Polizei sind insgesamt 80 Menschen betroffen.

Bei den Getöteten handelt es sich nach Angaben der ermittelnden Polizeidirektion Leipzig um einen 77-jährigen Mann und eine 63-jährige Frau. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen zweifachen Mordes und versuchten Mordes in mehreren Fällen.

Noch vor Ort, in der Nähe der bekannten Thomaskirche, nahm die Polizei den Tatverdächtigen fest. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe der Fahrer im stehenden Auto gesessen, teilte die Polizei mit. Fotos zeigen das weiße Fahrzeug mit zerbeulter Motorhaube, abgerissenem Seitenspiegel und zerstörter Windschutzscheibe. Der Tatverdächtige habe bei der Festnahme keinen Widerstand geleistet. Er befindet sich im Polizeigewahrsam und soll am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Bisheriger Stand: Keine politischen und religiösen Motive

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) gab bei einer kurzen Pressekonferenz am Montagabend bekannt, es handle sich um einen Einzeltäter. Die Hintergründe würden noch ermittelt. Nach dem aktuellen Stand habe der Tatverdächtige weder aus politischen noch aus religiösen Motiven gehandelt. Die Behörden gehen von einer Amokfahrt aus. Der Tatverdächtige ist der Polizei bekannt.

Laut René Demmler, Leipzigs Polizeipräsident, lebe der Tatverdächtige in Leipzig, sei in Deutschland geboren und aufgewachsen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) erklärte am Montagnachmittag, der Tatverdächtige sei „psychisch auffällig“. Laut Informationen von MDR Investigativ sei der Mann kurz vor der Tat aus einer psychiatrischen Klinik entlassen worden. Die Leipziger Volkszeitung berichtet, es handle sich um einen Amateurboxer.

Am Montagnachmittag lenkte der Tatverdächtige den SUV in der östlichen Innenstadt in die Grimmaische Straße. Die Fußgängerzone verbindet in Leipzig zwei zentrale Plätze miteinander: Den Markt mit dem Augustusplatz, an dem das Opernhaus, das Konzertgebäude Gewandhaus und die Universität Leipzig liegen. Dort, wo der Tatverdächtige in die Grimmaische Straße fuhr, gibt es keine Poller. An der Stelle, wo er zum Stehen kam, sind hingegen versenkbare Poller in den Boden eingelassen.

Die Stadtverwaltung kündigte am Dienstagnachmittag an, sie wolle das Sicherheitskonzept in der Innenstadt prüfen. Dabei gehe es um die Frage, ob es weitere Poller brauche. Die Innenstadt werde aber zu keiner „Festung“, sagte ein Sprecher im Gespräch mit der taz.

Stunden zuvor, am Dienstagmorgen, leuchteten rote Lichter zur Andacht auf dem Augustusplatz. Blumen lagen daneben, nur wenige Meter von der Stelle entfernt, an der der Tatverdächtige sein Auto in die Fußgängerzone lenkte.