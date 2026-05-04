Polizei spricht zunächst von einem Todesopfer

19.00 Uhr: Die Polizei hat nach dem Vorfall mit einem Auto in der Leipziger Innenstadt zunächst Informationen über ein Todesopfer. Das sagte ein Sprecher in der sächsischen Stadt der Nachrichtenagentur AFP. Die Stadt und die Feuerwehr hatten zuvor von zwei Todesopfern gesprochen. (afp)

Stadt Leipzig: 20 weitere Betroffene

18.45 Uhr: Neben zwei Toten und zwei Verletzten gibt es nach dem Vorfall in der Leipziger Innenstadt nach Angaben der Stadt etwa 20 weitere Betroffene. Zum genauen Grad der Verletzungen war zunächst nichts bekannt. Wie die Polizei mitteilte, haben die Rettungskräfte einen sogenannten „Massenanfall von Verletzten“ ausgerufen. (dpa)

Zwei Schwerverletzte

18.15 Uhr: Nach Angaben eines Stadtsprechers zwei Menschen gestorben. Außerdem wurden demnach zwei Menschen schwer verletzt. (dpa)

Fahrer von der Polizei festgenommen

18.08 Uhr: Die Polizei nimmt einen Autofahrer fest. Das teilte sie auf X mit. Von dem Fahrer gehe derzeit keine Gefahr mehr aus. Nachdem Reuters von zwei Toten berichtete, bestiätigt dies nun auch der Oberbürgermeister von Leipzig. (dpa/taz)

Zwei Tote, mehrere Verletzte

17.50 Uhr: In ‌Leipzig ist ein Auto nach Medienberichten in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden zwei Menschen getötet und weitere verletzt, berichtete der ‌MDR am Montag unter Berufung auf die Polizei. „Ein Pkw ist durch die Innenstadt gefahren“, sagte eine Polizeisprecherin am Montag der „Bild“-Zeitung. Das Blatt berichtete, der Fahrer solle mit hoher Geschwindigkeit ‌gefahren sein. Mindestens acht Personen sollen demnach verletzt worden ⁠sein. Der MDR berichtete von einem Großeinsatz der Polizei in der Leipziger Innenstadt. ‌Weitere Details ‌wurden zunächst ⁠nicht bekannt. (rtr)

Polizei spricht bisher nur von Verletzten

17.44 Uhr: In der Leipziger Innenstadt ist ein Auto in mehrere Menschen gefahren. Nach Angaben der Polizei gibt es mehrere Verletzte, aber keine Toten. Ein Polizeisprecher sprach von einer „dynamischen Lage“. Nähere Infos zum genauen Hergang und Hintergrund waren zunächst nicht bekannt.

Die Grimmaische Straße führt vom zentralen Augustusplatz in die Leipziger Fußgängerzone. In der Nähe befindet sich die Universität sowie die Nikolaikirche Leipzig, ein zentraler Ort der Friedlichen Revolution. (dpa)

Vorfall in Einkaufsstraße

17.31 Uhr: Bei einem Vorfall mit einem Auto in der Leipziger Innenstadt sind am Montagnachmittag nach Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt worden. „Ein Pkw ist durch die Innenstadt gefahren“, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Eine konkrete Zahl der Verletzten konnte die Sprecherin zunächst nicht nennen. Es herrsche aktuell eine „unübersichtliche Lage“.

Nach ersten Polizeiangaben geschah der Vorfall in der Grimmaischen Straße, einer Einkaufsstraße. Die Einkaufsstraße verbindet den Augustusplatz, wo unter anderem das Gewandhaus steht, und den Markt. (afp)