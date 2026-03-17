Amok- oder Feueralarm?Johnny Cash, my Ass

I ch hole Johanna von der Schule ab. Sie steht bei den Fahrradständern und unterhält sich mit einer Kollegin. Kurz bevor ich bei ihnen bin, verabschieden sie sich. Ich höre noch, wie die Kollegin lacht und „Johnny Cash, my ass“ sagt.

„Wer war das?“, frage ich. „Das war Pia“, sagt Johanna. „Ich habe ihr gerade ‚Ring of Fire‘ vorgesummt.“ Pia ist Johannas singende Kollegin. Fast jede Woche setzt sie dem Kollegium einen Ohrwurm in den Kopf. „Hat sie das nicht letzte Woche im Lehrerzimmer gesungen?“

Johanna nickt. „Und heute hatten wir Feueralarm.“ Sie deutet auf eine Fensterfront im zweiten Stock. „Da ist Pias Klassenraum.“ Ich blicke nach oben. „Bei Feueralarm geht jeder mit seiner Klasse raus auf den Schulhof. Die Türen sollen wir schließen, aber nicht abschließen. Falls jemand gerettet werden muss. So haben wir das vom Krisenteam gelernt. Alle waren draußen. Nur Pia nicht.“

Johanna winkt einem Kollegen und ist kurz abgelenkt. Dann spricht sie weiter. „Sie war nicht draußen, weil sie die Tür ihres Klassenraums von innen abgeschlossen und mit Stühlen und Tischen verbarrikadiert hat. Mit dem restlichen Mobiliar hat sie Safe Spaces gebaut. Dahinter hat sie sich mit ihren Schü­le­r*in­nen flach auf den Boden gelegt.“ „Klingt nicht so sinnvoll“, sage ich. „Sie hat den Alarm verwechselt. Sie dachte, es wäre Amokalarm.“

„Oje“, sage ich. „Und wie lange hat sie gebraucht, um ihren Irrtum zu bemerken?“ „Zehn, fünfzehn Minuten. Dann kam es ihr komisch vor, dass es so lange dauert. Sie spähte vorsichtig aus dem Fenster. Obwohl man sich bei Amokalarm von den Fenstern fernhalten soll. Neben ihr tauchten die Köpfe ihrer Schü­le­r*in­nen auf.“

Ich muss an diesen blöden Witz denken: Alle Kinder schauen auf das brennende Haus, nur nicht Klaus, der schaut raus. Oder eben halt Pia mit ihrer Klasse. „Irgendjemand fing an, ‚Ring of Fire‘ zu summen. Und dann sang es der ganze Schulhof. Erstaunlich textsicher.“ „Johnny Cash, my ass“, sage ich.