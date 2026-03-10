W as hast du da eigentlich Sperriges in deinem Rucksack?“, frage ich Cedric. Wir sind auf dem Spielplatz im Krausnickpark in Mitte. Anouk schaukelt. „Anouks Töpfchen.“ „Du schleppst ihr Töpfchen durch Berlin?“ „Sie wird gerade trocken. Sie trägt keine Windel. Da muss ich schnell handeln können. Wechselsachen und eine Notfallwindel habe ich auch dabei.“ „Wenn sie muss, holst du also das Töpfchen raus?“ Cedric nickt.

Es gibt Dinge, die ich bei meinen Töchtern nicht gemacht habe, denke ich. Wie aufs Stichwort kommt Anouk zu uns. „Ich muss kackern“, sagt sie und zieht die Hose runter. Und schon sitzt sie auf ihrem Topf und macht ein angestrengtes Gesicht.

Ich lasse meinen Blick über den Spielplatz wandern. Er ist gut gefüllt. Auf einem Töpfchen sitzt sonst niemand. Es scheint sich aber auch keiner daran zu stören, dass Anouk auf ihrem sitzt.

Ich spitze die Ohren. „Das ist doch der Lambada-Song aus den 80ern. Ist das der Klingelton von einem Handy?“ Ich sehe mich suchend um. Cedric grinst. „Was?“ Er deutet auf Anouk. „Mit meiner Pipi und Kacka kann ich die Musik einschalten“, sagt sie stolz. „Musical potty chair“, sagt Cedric.

„No way“, sage ich. Anouk ist fertig und steht auf. Sie schaut in ihr Töpfchen. Lange. Sehr lange. „Was macht sie da?“, flüstere ich Cedric zu. „Sie betrachtet ihr Werk.“

Jetzt stützt sie die Hände in die Seiten. „Machen ihre Freundinnen im Kindergarten das auch?“ „Keine Ahnung.“ „Ich meine, ist das normal?“ Cedric zuckt mit den Schultern. „Die eine blickt in die Wolken, der andere liest im Kaffeesatz, eine dritte aus der Hand. Und Anouk schaut in ihr Töpfchen.“

„Gestern habe ich eine Blockflöte gekackert“, sagt Anouk. Die Hose hängt ihr noch immer in den Kniekehlen. „Und übergestern einen Tiger.“ „Am Samstag war es eine Prinzessin auf einer Ritterburg“, sagt Cedric. „Ziemlich beeindruckend.“ „Too much information“, sage ich.

Anouk sieht wieder in ihr Töpfchen. „Heute ist es ein Schnitzel“, sagt sie.