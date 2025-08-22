piwik no script img

taz zahl ich

Aktivist Glaeser über Rassismus„Es kommt immer wieder dieses „Ja, aber…“

Auf dem Afrika-Festival in Hamburg-Altona spricht Kodjo Valentin Glaeser über strukturellen Rassismus und die Verantwortung weißer Menschen.

Auftritt der Band -Rama-N-Goni aus Burkina-Faso
Festivalauftritt: Rama-N-Goni aus Burkina-Faso Foto: Alafia
Interview von Amelie Müller

taz: Warum sollten sich weiße Menschen mehr damit beschäftigen, dass sie weiß sind?

Kodjo Valentin Glaeser: Es ist wichtig, die Auswirkungen der Kolonialgeschichte in unserem Alltag zu realisieren. Wie sie noch immer unser Denken und Handeln beeinflussen. Als Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft ist es elementar, sich dabei der eigenen Verantwortung zu stellen. Dass beispielsweise die Ausbeutung des globalen Südens durch westliche Industrienationen unvermindert fortgesetzt wird. Aber auch, dass sich der Status quo nur so erhalten konnte, weil an Orten der Wissensreproduktion immer noch eurozentristische Perspektiven dominieren. Es ist essenziell, dass jene zu Wort kommen, die durch die Folgen der Kolonialisierung betroffen sind: Schwarze Stimmen. Das ist entscheidend, um in diesem Prozess voranzukommen.

ta­z: In der Wissenschaft kann man diese Verantwortung weißer Menschen mit dem Begriff „Critical Whiteness“ beschreiben. Was bedeutet er genau?

Glaeser: Übersetzt bedeutet es „Kritisches Weiß-Sein“. Es bietet die Gelegenheit, sich kritisch mit den Privilegien auseinanderzusetzen, die weißen Personen zuteil werden. Ein Beispiel: Wenn mir die Frage nach der Herkunft gestellt wird, antworte ich, dass ich aus Stuttgart komme. Dann reagiert mein Gegenüber oft genervt und fragt nach der „wirklichen“ Herkunft. In so einer Situation gilt es, als weißer Mensch Stereotype zu hinterfragen und sich kritisch damit auseinanderzusetzen, welche Vorurteile aufgrund des Weiß-Seins existieren.

taz: Auf dem Afrika-Festival geben Sie Workshops zum Thema struktureller Rassismus und Critical Whiteness. Wie reagieren weiße Menschen, wenn man sie mit ihrer Verantwortung konfrontiert?

Glaeser: So vielfältig wie die Menschen sind, sind auch die Reaktionen. Eines sticht jedoch ins Auge: Nachdenklichkeit. Zwar kommt immer wieder dieses „Ja, aber…“ Danach kommen aber häufig Rückfragen und das Bedürfnis dazuzulernen. Es wird häufig die Frage gestellt, was sie konkret in ihrem Alltag ändern können. Das zeigt, dass immerhin ein Impuls gegeben wurde, der in die richtige Richtung geht. Wichtig ist es, einen Einblick zu vermitteln, wie der Alltag aus der Perspektive nicht weißer Menschen wahrgenommen wird, was die Folgen von strukturellem Rassismus sind und dessen Konsequenzen.

Afrika-Festival mit Open-Air-Konzerten, einem Essens- und Kunsthand­werkermarkt und Workshops: Fr, 22. 8., bis So, 24. 8, Hamburg-Altona, Große Bergstraße und Bruno-Tesch-Platz

taz:­ Wie könnte man es schaffen, dass sich Menschen mit Alltagsrassismus beschäftigen, die sich nicht von einem Workshop angesprochen fühlen?

Glaeser: Am besten ist es, sein Verhalten in Alltagssituationen zu reflektieren, wo unterschiedliche Perspektiven aufeinandertreffen. Sei es in der Familie, im Freundeskreis, im Sportverein oder auch am Arbeitsplatz. Ein Austausch darüber hilft oft weiter. Außerdem ist es wichtig, dass Menschen mitbekommen, was im öffentlichen Raum passiert. Wir haben in Hamburg etliche Initiativen, die hervorragende Arbeit leisten. Die sind niedrigschwellig organisiert und laden dazu ein, vorbeizukommen und sich einzubringen – und zwar alle. Außerdem sollte vermieden werden, das Thema zu akademisch zu verklausulieren. So könnte man diejenigen abschrecken, die eigentlich interessiert wären.

Porträt Kodjo Valentin Glaeser
Bild: privat
Im Interview: Kodjo Valentin Glaeser

ist freier Journalist, Moderator und Schwarzer Aktivist. Er ist Trainer für Critical Whiteness und gibt Workshops auf dem diesjährigen Afrika-Festival.

taz: Wie wünschen Sie sich einen Diskurs zwischen Schwarzen und weißen Menschen?

Glaeser: Wir brauchen einen Dialog und ein Miteinander auf Augenhöhe! Wir müssen die Sache vom Ende her denken und die Frage beantworten, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen. Nämlich in Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit und Würde. Und zwar für alle Menschen! Die Voraussetzung dafür ist es, den Status quo zu betrachten, ihn zu hinterfragen. Dann kann man die Vergangenheit gründlich aufarbeiten, um für die nächsten Generationen eine Welt zu schaffen, in der sie ein gutes Leben führen können.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Hamburg #Altona #Festival #Afrika #Koloniales Erbe #Kolonialismus
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ausschnitt aus einem Videospiel mit einer Gruppe Menschen

Spiel gegen Kolonialismus

„Rassismus lässt sich nicht mit einem Videospiel beenden“

Im Spiel „Relooted“ planen Schwarze Raubzüge in westlichen Museen, um Artefakte zurückzustehlen. Entwickler Ben Myres über digitale Restitution.
Interview von Magnus Drebenstedt
mohresnntraße

Umbenennung der Mohrenstraße

„Es betrifft uns alle, wie diese Straße heißt“

Am Samstag wird das neue Straßenschild in der Anton-Wilhelm-Amo-Straße enthüllt. Die Aktivistinnen Regina Römhild und Adela Taleb blicken zurück.
Von Ulrike Wagener
Frantz Fanon vor einem Mikrophon

Museumskurator über Frantz Fanon

„Er glaubte an Universalismus“

Am 20. Juli wäre Frantz Fanon, der Denker der Dekolonisierung, 100 Jahre alt geworden. Gabriel Schimmeroth, Kurator am Museum im Rothenbaum, verteidigt ihn gegen Vereinnahmung.
Interview von Julian Weber

10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole
Mehr erfahren

0 Kommentare

meistkommentiert

1

Einwanderung und Extremismus

Offenheit, aber nicht für Intolerante

2

CDU-Länderchefs gegen Bundestagsfraktion

Sexuelle Identität entzweit Union

3

Nicht-binärer Geschlechtseintrag

Zweitpass gegen Diskriminierung auf Reisen

4

Verkehrswende in Paris

Blick in die Zukunft

5

Straße wird umbenannt

Berlin streicht endlich das M-Wort

6

Rechtsextremer Onlineshop Druck18

Verein „Laut gegen Nazis“ sichert sich Markenrechte