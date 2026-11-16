Der Winter naht, nachts fallen die Temperaturen schon mal auf unter null Grad und immer noch leben die Menschen im maroden Göttinger Gebäudekomplex Groner Landstraße 9 ohne Heizung und ohne warmes Wasser. Am 24. August hatten die Göttinger Stadtwerke die Fernwärme abgestellt, die Bewohnerinnen und Bewohner können seitdem nicht warm duschen und allenfalls mit zur Verfügung gestellten Radiatoren heizen. In der Immobilie waren im Oktober 545 Personen gemeldet, 171 von ihnen sind Kinder.

Die Stadtwerke begründeten ihren Schritt mit ausstehenden Zahlungen durch die Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Die Rückstände sollen sich auf rund eine halbe Million Euro belaufen. Etwa 300 der insgesamt 430 Wohnungen in der Groner Landstraße 9 gehören der Göttinger Quartiersgesellschaft, einer Tochter der Hamburger Siviusgruppe. Sie übernahm die Anteile zum Jahreswechsel 2025/2026 aus der Insolvenzmasse der beiden vorherigen Haupteigentümer.

Die übrigen Wohnungen verteilen sich auf private Kapitalanleger und Einzeleigentümer. Viele haben die Wohnungen vor Jahren als Geldanlage gekauft, erzielen aber wegen massiver Mängel und Mietminderungen oft kaum noch Einnahmen. Die WEG gilt als pleite. Sie schuldet nicht nur den Stadtwerken Geld, auch fehlen die Mittel für den laufenden Betrieb und Reparaturen, etwa des Fahrstuhls.

Zwangsmittel angedroht

Die Stadt Göttingen – Mehrheitseigentümer der Stadtwerke – hat die WEG mehrfach vergeblich aufgefordert, durch Bezahlung zumindest eines Teils der Schulden dafür Sorge zu tragen, dass die Wasserversorgung wieder in Gang kommt. Ende Oktober setzte die Kommune der WEG eine Frist zur Wiederherstellung der Warmwasserversorgung bis zum 15. November, drohte zur Durchsetzung des Bescheids Zwangsmittel an.

Die WEG klagte gegen den Bescheid und schob einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz nach. Sie berief sich darauf, dass viele Mieter erhebliche Zahlungsrückstände hätten und deshalb die Versorgung verweigert werden dürfe. Das Verwaltungsgericht Göttingen wies den Eilantrag ab und gab zunächst der Stadt recht. Warmes Wasser sei für die angemessene Nutzung sanitärer Anlagen unverzichtbar und mobile Radiatoren seien kein zulässiger Ersatz. Gerade vor dem Winter habe der Schutz von Leib und Leben Vorrang vor den finanziellen Interessen der Eigentümer.

Parteien erhöhen den Druck

Grüne, SPD und Linke sowie weitere Göttinger Initiativen erhöhten den Druck auf die WEG am Wochenende mit einem offenen Brief. Sie erinnerten daran, dass die Stadt jeden Monat rund 36.000 Euro Unterkunftskosten an die Vermieterseite überweist. „Aus diesen Mieten wäre das Hausgeld zu zahlen, aus dem die Gemeinschaft ihre Wärmerechnung begleicht“, heißt es in dem Brief. Genau das geschehe aber nicht. An die Stadt richten die Briefschreiber den Appell, die Anordnung konsequent durchzusetzen.

Die Stadt könnte beispielsweise Duschcontainer aufstellen, lehnt das aus praktischen und finanziellen Gründen derzeit ab. Im städtischen Haushalt stehe kein Geld für die Anmietung, den Anschluss und den Betrieb solcher Container zur Verfügung. Die Stadt müsste also in Vorleistung gehen und sich die angefallenen Kosten von der WEG zurückholen, die als zahlungsunfähig gilt. Zudem dürfe die Stadt auf dem Privatgrundstück der WEG nicht ohne Weiteres bauen oder Container aufstellen. Auf öffentlichem Grund rund um die Groner Landstraße 9 fehlten wiederum die nötigen Flächen sowie die erforderlichen Wasser- und Abwasseranschlüsse für mehrere hundert Bewohner.

Statt über Duschcontainer diskutiert die Göttinger Politik andere Übergangslösungen. Die SPD zum Beispiel schlägt vor, den Bewohnern das kostenlose Duschen im nahegelegenen Hallenbad zu ermöglichen. Auch dies ist jedoch umstritten, weil Kritiker darin eine Entlastung der säumigen Eigentümer auf Kosten der Allgemeinheit sehen.

Am Montag wurde bekannt, dass die WEG die gerichtliche Frist verstreichen ließ, ohne das Warmwasser wiederherzustellen. Stattdessen zieht sie mit einer Beschwerde gegen den Eilbeschluss vor das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner berichteten, dass in dem Komplex nach wie vor kein warmes Wasser fließt. Die Stadt Göttingen bereitet nach dem Verstreichen der Frist nun eine weitere behördliche Anordnung gegen die Eigentümer vor.