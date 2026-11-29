M an kennt diese Geschichten natürlich, die jetzt zum Beginn der Heizperiode, bei den ersten großen Kältewellen in den Zeitungen aufploppen. Verzweifelte Mieter, bei denen die Heizung nicht geht und die tagelang, wochenlang im Kalten sitzen.

Meist geht es dabei um heruntergewirtschaftete alte Sozialwohnungsblöcke, die von einem Investor an den nächsten verhökert werden, um dubiose Briefkastenfirmen und unbekannte Eigentümer, die auf Tauchstation gehen – oder im richtigen Moment insolvent.

In diesem Fall ist das in vielerlei Hinsicht ein bisschen anders – sowohl was die Mieter- als auch was die Eigentümerstruktur angeht. Aber möglicherweise ist er auch deshalb symptomatisch für ein paar der Dinge, die schieflaufen auf dem deutschen Wohnungsmarkt. Und die dafür sorgen, dass eine wachsende Anzahl von Menschen Enteignung oder Vergesellschaftung für keine ganz blöde Idee hält.

Sieben Wochen lang saßen die Mieter in der Markgrafstraße in Hannover-Herrenhausen im Kalten. Sie wohnen in einem dieser schlichten Riegel aus Mehrfamilienhäusern, bei denen man nicht einmal auf Anhieb ausmachen kann, ob sie nun vor oder nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind.

Hier wohnen Leute, die sich durchaus zu helfen wissen

Vier Stockwerke hoch, drei Eingänge, die zu jeweils acht Wohnungen führen. Nette Zwei-Zimmer-Wohnungen mit großen Wohnküchen in zentraler Lage – die gibt man nicht so gern wieder her bei dieser Marktlage. Man sieht vor allem den Treppenhäusern an, dass der Bau ein bisschen in die Jahre gekommen ist.

Aber es ist auch nicht so, dass hier überhaupt nichts gemacht worden wäre, in den dreizehn Jahren, die sie hier lebt, erzählt Anna Höhl. Fassade, Heizung, Fenster sind irgendwann schon einmal erneuert worden. Sie kann jetzt aber auch nicht mehr genau sagen, wann oder unter welchem Verwalter – denn die haben durchaus ein paar Mal gewechselt, seit das kommunale Wohnungsbauunternehmen die Wohnungen privatisiert hat.

Die 34-Jährige ist auch diejenige, die Ende Oktober als Erste zum Anwalt ging. Da lief die Heizung seit drei Wochen nicht und sie hatte nicht den Eindruck, dass auf ihre Beschwerden reagiert wurde. Auch das ist in diesem Fall anders als beispielsweise bei diesem Horror-Wohnblock in Göttingen: Hier wohnen nicht ausschließlich Arme und Zugewanderte, die sich nicht wehren können.

 Das einzig Gute an dieser Geschichte ist, dass wir uns jetzt untereinander überhaupt erst einmal kennengelernt haben Anna Höhl, Mieterin

In diesen 24 Wohnungen ist eher die Mittelschicht zu Hause: von der jungen Familie bis zur Rentnerin, von der Studi-WG zum VW-Arbeiter. „Das einzig Gute an dieser Geschichte ist, dass wir uns jetzt untereinander überhaupt erst einmal kennengelernt haben“, sagt Höhl und lacht.

Alle versuchen sich irgendwie zu behelfen, mit Decken, Kerzen und Tee, mit elektrischen Heizlüftern aus dem Baumarkt oder geliehenen mobilen Heizgeräten. Aber so langsam kommen hier alle an ihre Grenzen, zumal die Dauerkälte in den Wohnungen Spuren hinterlässt: In manchen Ecken bildet sich Schimmel, bei anderen lösen sich die Tapeten.

Wenn man die Hausverwaltung anruft, antwortet die KI

Und alle rufen immer wieder bei der Hausverwaltung an. Das ist in diesem Fall die Industria Immobilien GmbH in Frankfurt am Main. Doch da beginnt schon das Problem. Wenn man bei der Nummer anruft, die für diese Fälle am Schwarzen Brett hängt, antwortet eine KI. Man kann dann seine Beschwerde schildern, die KI fasst sie zusammen, wiederholt sie und legt ein Ticket an – also einen Beschwerdevorgang innerhalb des vollständig automatisierten Systems.

„Früher konnte man, wenn man hartnäckig darauf bestanden hat, beim dritten Mal oder so noch an einen echten Mitarbeiter durchgestellt werden. Das haben sie dann aber auch abgeschafft“, erzählt einer der Mieter. Wenn man eine E-Mail schreibt, funktioniert es ähnlich, sagt Sarah Schmitt, die ihre gerade erst drei Monate alte Tochter in der Trage vor dem Bauch hat. Man bekommt eine automatische Rückmeldung und die freundliche Versicherung, jemand werde sich kümmern. Davon wird ihrem Baby allerdings auch nicht warm.

Auch die anderen Mieter berichten, dass lange erst einmal nichts passiert sei. Und wenn man doch einmal jemanden erwischt – bei dem von der Hausverwaltung beauftragten Dienstleister B&O Service oder dem Heizungsbauer, den dann wiederum B&O beauftragt hat – wird man vertröstet. „Ende der Woche haben sie immer gesagt, aber nicht welcher Woche“, sagt Orzescu Stelian, der mit seiner Frau eines der Appartements bewohnt.

Irgendwann taucht im Treppenhaus ein Aushang auf, der genau das sagt: Nach aktuellem Stand werde die Lieferung des nötigen Ersatzteiles in der kommenden Woche erwartet. Nur trägt auch dieser Aushang sicherheitshalber kein Datum, von dem aus man ausmachen könnte, welche Woche wohl die kommende sein könnte.

Immerhin scheinen die Presseanfragen unangenehm

Irgendwann, in der fünften oder sechsten Woche ohne Heizung, als die Temperaturen draußen in den Minusbereich fallen, wenden sich die frustrierten Mieter schließlich an die Medien. Und in diesem Fall wirkt das sogar. Jedenfalls scheinen der Industria die nun eintreffenden Medienanfragen durchaus unangenehm zu sein.

Dazu muss man wissen: Die Industria ist eben keine der üblichen Heuschrecken. Sie ist darauf spezialisiert, Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland zu verwalten, über 24.000 Einheiten sind es nach eigenen Angaben bundesweit. Darunter etliche, die zu Immobilienfonds gehören, in die institutionelle Anleger wie Pensionskassen, Versorgungswerke und Versicherer investieren.

Irgendwann wird es auch den Tapeten zu kalt: Ablösungserscheinungen an der Decke Foto: Nancy Heusel

Das sind Anleger, die langfristig investieren und Wert auf ein gewisses Maß an Seriosität legen – also eigentlich das Gegenteil, von dubiosen Briefkastenfirmen, die schnelle, hohe Gewinne abziehen wollen und dann strategisch pleitegehen. Trotzdem muss eben auch die Industria stabile Renditen erwirtschaften und sucht ihr Heil gerade im Bereich des „Property Managements“, also der Hausverwaltung, in einer möglichst starken Zentralisierung und Automatisierung.

Für die bundesweite Zusammenarbeit mit dem Dienstleister B&O Services feierte man sich selbst als großen Vorreiter: „Transparente Prozesse, digitale Schnittstellen und verlässliche Ausführung schaffen ein Modell, das sowohl operativ effizient als auch strategisch skalierbar ist – und dabei das Wichtigste nicht aus dem Blick verliert: die Zufriedenheit der Mieterinnen und Mieter“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kein Entgegenkommen bei Mietminderungen

Das sehen die Mieterinnen und Mieter in der Markgrafstraße ein bisschen anders. In diesem Fall, schreibt der Pressesprecher, sei die Kommunikation leider nicht optimal gelaufen. Es habe im Oktober und November mehrere Störungen in Heizungsanlagen in unterschiedlichen Gebäuden gegeben – das habe dazu geführt, dass die Beschwerden teilweise falsch zugeordnet wurden.

Das haben auch die Mieterinnen mittlerweile in Erfahrung gebracht: Weil die Heizung im Nachbarblock nach einer Störung wieder funktionierte, hatte man ihre Beschwerden gleich mit als erledigt betrachtet und ad acta gelegt. Warum danach ihre Nachfragen ins Leere liefen, ist noch nicht so ganz geklärt.

Man sei dabei den ganzen Vorgang intensiv aufzuarbeiten, versichert die Industria. Was allerdings nicht bedeutet, dass man von sich aus auf die Mieter zugeht, die Miete mindert oder eine Kompensation für die sicherlich hohen Stromrechnungen anbietet. Das müssten die Mieter im Einzelfall beantragen und auch belegen, heißt es aus dem Unternehmen. Offenbar kann man immer noch nicht so ganz ausmachen, wer nun wie lange ohne Heizung war. Aber immerhin geht nach sieben Wochen die Heizung wieder.