ARD-Podcast „Die Taylor Swift Story“ : Die mitreißende Ikone

Das Phänomen Taylor Swift ist allgegenwärtig und für manche schwer zu verstehen. En neuer ARD-Podcast erklärt es kritisch und begeistert zugleich.

Sie ist überall. Ob in der eigenen Netflix-Doku, auf Social Media oder sogar in Gelsenkirchen: An Taylor Swift führt kaum ein Weg vorbei. Auch der Podcast „Die Taylor Swift Story“ von ARD Kultur widmet sich nun dem größten Popstar unserer Zeit.

Dafür tauchen die Popkultur-Expertin Gizem Çelik und die Sängerin Vanessa Mai in sechs Folgen tief in die Hintergründe des Phänomens Taylor Swift ein. Sie analysieren ihren Werdegang, erklären die Businessstrategie des Popstars, besprechen den Fankult rund um Swift und lassen ihre eigene Begeisterung für die Sängerin durchblitzen.

Insgesamt sechs Stunden, voller Swift-Analyse, geliefert von zwei bekennenden „Swifties“ – ist es das wirklich wert? Ja! Denn auch wer von Länge und Thema erst mal abgeschreckt ist und bisher kein großes Interesse für den oft so perfekt durchschnittlich wirkenden Popstar aufbringen konnte, wird mitgerissen.

Das Storytelling des Podcasts ist fesselnd, immer tiefer wird man als Hö­re­r:in in das Swift-Universum gezogen. Dabei vermittelt er eine Faszination für den Popstar, die auf die Hörenden überspringt. Von Taylor Swifts Musik kann man halten, was man will, von ihrer weitgehend fehlenden politischen Positionierung ebenso. Zweifelsohne ist Swift aber eine höchst spannende und ambivalente Figur, deren Geschichte noch nicht auserzählt ist.

Es wird auch kritisch

Der naheliegenden Unterstellung der Voreingenommenheit entziehen sich Çelik und Mai geschickt, in dem sie offen über ihre Begeisterung für Swift sprechen und gleichzeitig eine kritische Betrachtung nicht außen vor lassen.

Der Podcast „Die Taylor Swift Story“ sechs Folgen abrufbar in der ARD-Audiothek

Denn Anlass für eine solche bietet die Popikone durchaus. Çelik und Mai befassen sich mit dem schier unbegrenzten Einfluss Swifts auf ihre Fans, ihren nicht gerade umweltbewussten Lebensstil und ihren kaltschnäuzigen Geschäftssinn, ohne dabei unrealistische Erwartungen an Swift zu stellen.

Auch von der Perspektive der Sängerin Mai profitiert der Podcast. Fragen wie: „Sind 13 Stunden Fantreffen normal?“, oder „Wie viele Songs spielst du auf deinen Konzerten?“ können so beantwortet werden und helfen dabei, die Handlungen von Swift einzuordnen.