Wissens-Podcast mit Ralph Caspers : Relevante Rätsel

Ralph Caspers' Stimme ist ein Signal: Es wird schlau! Sein neuer Podcast über wissenschaftliche Phänomene ist keine Ausnahme.

Der Ralph Caspers, der hat eine Stimme, sobald ich die höre, weiß ich: Achtung, jetzt werd ich klug! Das liegt nicht daran, dass er früher (2001–2022) mal die Kinder-Wissenssendung „Wissen macht Ah!“ moderierte und sich die Stimme so tief in mein Gehirn gefressen hat, dass sie jetzt ständig anspringt, sobald ich einen gut verständlichen Erklärtext lese, der mich nicht für dumm hält. Caspers’ Stimme, seine Ansprache sind vielmehr der Grund, warum er eben jener Moderator werden konnte. Und nun hat er einen neuen Podcast. Achtung, jetzt werden wir klug!

„R R R“ rollt der Journalist ins Mikro, wie ein Tiger, der als einziger über seinen Witz lacht. Das ist vor allem deswegen angenehm, weil der eigentliche Titel des Podcasts leider wirklich unattraktiv ist: „Ralphs Relevante Rätsel“. Dafür stimmt die Länge. Hier muss sich niemand 50 Minuten lang durch Inhalt quälen, wie bei manch anderem Wissens-Podcast. Hier reichen auch 15 Minuten zum Lernen.

Das funktioniert auch deswegen so gut, weil Caspers die Episoden fließend, schweifend aufbaut, fast assoziativ durch die Themen gleitet und trotzdem führt. „Sind Erdbeben der Puls der Erde?“, fragt er. Lässt uns zuerst in Island Geysire fast schon fühlen, erklärt dann aber erst mal, was (und warum) ein Puls eigentlich ist, wer den gefunden hat und wo ich selbst den finde.

Kiffen, Kino und Co.

Erst dann geht’s wieder zurück zu den tektonischen Platten. Zack, hab ich zwei Sachen gleichzeitig gelernt. Hätte ich das mit den Erdbeben schon früher verstehen müssen? Klar. Aber leider hat unser Erdkundelehrer den Schü­le­r*in­nen mit dem Atlas auf den Kopf gehauen. So bleibt nichts hängen.

Keine Angst, in den anderen Folgen geht es nicht nur um Geografie. Es geht auch um den Heißhunger beim Kiffen, Kino-Schreie aus der Dose, und falsche Erinnerungen. Der Caspers, der kann das nämlich alles irgendwie erklären. Den erwachsengewordenen „Wissen macht Ah!“-Fans und auch allen anderen, die ein klein bisschen klug werden wollen.