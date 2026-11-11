A uf dem Sarg lagen Fußballschuhe, ein Ball und ein Trikot. Vom daneben stehenden Porträtfoto schaute ein Mann mit mutigem, aufrichtigem Blick die Gäste der Trauerfeier an, die in der größten orthodoxen Kathedrale der westukrainischen Stadt Luzk stattfand. Roman Maksymjuk, ehemaliger Fußballnationalspieler, hatte sich freiwillig für den Krieg gegen die russischen Besatzer gemeldet. Dabei kam er ums Leben.

über leben Für die Menschen in der Ukraine ist der Krieg zum Alltag geworden. Trotz der Todesangst vor Luftangriffen und Kämpfen geht das Leben weiter: Die Menschen gehen zur Arbeit, zur Schule und zur Uni. Sie lieben, lachen, heiraten, bekommen Kinder, machen Urlaub. Sie trauern, sorgen sich – und hoffen auf Frieden. ➝ zur Kolumne

Gerade, als der Sarg aus der Kirche getragen wurde, gab es Luftalarm. Kurz darauf hörte man aus der Ferne die ukrainische Luftabwehr im Kampf gegen russische Drohnen.

Roman und ich haben uns bei der Arbeit für den FC Wolyn kennengelernt. Früher hat Roman hier selbst gespielt, dann wurde er Trainer. Seine Fußballkarriere war beeindruckend: die besten Vereine, Tore, Titel und Teilnahme an europäischen Pokalwettbewerben, dann Nationalmannschaft.

Bild: privat Juri Konkewitsch berichtet als freier Journalist aus der Ukraine. Er lebt im westukrainischen Luzk und war Teilnehmer eines Osteuropa-Workshops der taz Panter Stiftung.

Vom Fußballplatz an die Front

Im Herbst 2022 wurde Roman Soldat in der 25. Luftlandebrigade. Auch vor gefährlichen Aufgaben hat er sich nicht gedrückt. Er konnte gar nicht anders – auch auf dem Fußballplatz ging er immer in den Zweikampf und kämpfte zur letzten Minute. Maksymjuks Kameraden schildern, wie außergewöhnlich heroisch er Angriffe der Besatzer zurückgeschlagen habe. Einmal lief Roman in einem kritischen Moment auf die Straße und tötete nicht nur die Gegner, sondern räumte hinterher auch noch die Leichen weg, um die Stellung nicht zu verraten.

Im Januar wurde er an einem Frontabschnitt in der Nähe der Stadt Pokrowsk im ostukrainischen Gebiet Donezk als vermisst gemeldet. Seitdem habe ich jedes Mal seinen Namen in den Listen ukrainischer Soldaten gesucht, die im Austausch gegen russische Soldaten freigelassen wurden. Fündig geworden bin ich nie. Mehr als zwanzig Monate galt Roman Maksymjuk als vermisst. Erst im Oktober 2026 wurde sein Tod mithilfe der Ergebnisse einer DNA-Untersuchung offiziell bestätigt.

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Im Juni 2025, als Romans Schicksal noch ungewiss war, hat die ukrainische Fußballnationalmannschaft eine bewegende Gedenk- und Solidaritätsaktion für ihn organisiert. Vor dem Spiel gegen Kanada ließen sich die Spieler für ein Mannschaftsbild fotografieren, auf dem sie Roman Maksymjuks Armeejacke in den Händen hielten.

Im Krieg die Seiten gewechselt

Roman ist nicht der erste ehemalige Spieler meines Fußballvereins, der nicht aus dem Krieg zurückgekehrt ist. Im November 2023 starb Roman Hodowanyj. Er war Verteidiger – auf dem Platz und in der Armee.

Auf einem Foto auf der Website des Vereins FC Wolyn ist er neben dem Stürmer Serhiy Petrow zu sehen. Serhij Petrow wurde 2025 bei Pokrowsk getötet, wo er auf russischer Seite gekämpft hatte. Petrow stammte von der Krim. Seine Fußballkarriere begann er allerdings in Wolhynien in der Westukraine. Am Vorabend der russischen Großinvasion kam er auf die seit 2014 russisch besetzte Krim. Dort meldete er sich freiwillig zur Armee der Russischen Föderation. Seine Frau und seine Kinder flohen vor dem Krieg aus der Ukraine nach Deutschland.

Drei weitere Fußballer, mit denen ich im Verein zusammengearbeitet habe, haben sich entschieden, auf der russisch besetzten Krim zu leben. Im Gegensatz zu Petrow verhalten sie sich mucksmäuschenstill und wollen den Krieg dort offenbar einfach aussitzen.

Maksymjuk, Godowanyj sowie Dmytro Zaderetskyj (der seine Heimatstadt Tschernihiw mit der Waffe in der Hand verteidigte), die Vereinsverantwortlichen und die medizinischen Betreuer des Vereins traten hingegen der ukrainischen Armee bei. Sie wurden zu Vorbildern für die Kinder und Jugendlichen, die jetzt in Luzk zum Fußballtraining kommen. Und das Stadion, in dem Roman Maksymjuk Hunderte von Spielen bestritten hat, soll in Zukunft seinen Namen tragen.