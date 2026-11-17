„August Sander – Zum 150. Geburtstag“ heißt es etwas schmucklos zur großen Sause. An diesem 17. November nämlich wäre sein 150. Geburtstag, zumindest rechnerisch. Ein abgesichertes Sander-Best-off könnte man daher von der so betitelten Jubiläumsschau erwarten, die gerade die Stiftung Kultur der Sparkasse KölnBonn ausrichtet. Seit 1992 verwaltet sie nicht nur den Nachlass von August Sander, sondern erforscht ihn auch, führt in ihren Kölner Ausstellungsräumen immer wieder ein in das fotografische Werk des Meisters strenger wie klarer dokumentarischer Porträts.

Doch wird man überrascht, hat man in Köln einen ersten Rundgang durch die Ausstellung absolviert: Es fehlen viele Klassiker. Es fehlen etwa die drei Jungbauern mit je ihrem Spazierstock und den weißen, gestärkten Hemdkrägen, die dank der dunklen Anzüge so hell aufblitzen. Es fehlen die beiden Boxer, die nebeneinanderstehend so gutmütig in die Welt schauen, dass man kaum glauben mag, sie könnten gegeneinander antreten. Es fehlt auch der stämmige Konditor von 1928 mit der Glatze und der Rührschüssel in der Hand und den sonderbar blank geputzten Schuhen.

Es fehlen also viele der erwartbaren Bilder aus Sanders großem, von ihm lebenslang verfolgten und am Ende 45-teiligen Mappen-Projekt „Menschen des 20. Jahrhunderts“, das in seiner ästhetischen Strenge bis heute fasziniert und bei dem das Wort „ikonisch“ nicht weichen mag. Stattdessen führt die Ausstellung auf frische, neue Gleise. Und da geht es in die Kunst. Da schauen wir nicht allein auf Porträts von Avantgardekünstlern wie Raoul Hausmann und Gottfried Brockmann, sondern wir erfahren einiges über Sanders Verankerung in der seinerzeitigen Kölner Kunstszene der 1920er und 1930er Jahre und besonders der „Gruppe Kölner Progressive“.

Die Ausstellung „August Sander – Zum 150. Geburtstag“. Die Photographische Sammlung/Stiftung Kultur der Sparkasse KölnBonn, Köln, bis 24. Januar 2027

Sander, Jahrgang 1876, ein Bergarbeitersohn, der als Haldenjunge eher zufällig einem Berufsfotografen über den Weg läuft, mit lebensprägenden Folgen, hat sich nach Lehrjahren in Berlin, Magdeburg, Leipzig und schließlich Dresden sowie fast einem Jahrzehnt Atelierschaffen im österreichischen Linz ab 1910 in Köln-Lindenthal niedergelassen. Etabliert sich schnell, ist von 1914 bis 1918 beim Landsturm, immerhin nicht an der Front, während seine Frau Anna, deren Rolle in Sanders Werk auch in dieser Ausstellung unterbelichtet bleibt, daheim die Fotogeschäfte weiterführt.

Sie kommen vom Dada

Bei den „Progressiven“ findet er eine künstlerische Heimat; deren Mitglieder kommen vom Dada. Sie malen auf Leinwänden und wollen ihre Kunst politisch ausrichten, geben daher etwa zwei Zeitungen heraus, stupid und a bis z – und da kommt August Sander mit seinen Kenntnissen in der fotografischen Reproduktion ins Spiel. In der Ausstellung sind Reproduktionen von Gemälden seiner Künstlerfreunde zu sehen, deren Originale mittlerweile oft verschollen sind; aber auch eigene künstlerische Arbeiten Sanders sind ausgestellt, denn der Fotograf hat am Anfang selbst gemalt und – wie man es von der Kunst des Dada kennt – collagiert: „Coellen aus Rand und Band em 1929“ ist der Titel einer solchen Collage, auf der Gesichter, Körper, auch Menschengruppen garniert mit Zeitungsschlagzeilen wild durcheinanderpurzeln.

Maskenball 1926 Foto: August Sander, 1926; 2026 Stiftung Kultur der Sparkasse KölnBonn

Und dann folgt eine Art Ausstellung in der Ausstellung, räumlich geschickt in einem eigenen Kabinett untergebracht: Sanders Aufnahmen der Kölner Künstlerfeste wie dem „Mamukuba“, ein Akronym für Maler-Musiker-Künstler-Ball oder dem „Em dekke Tommes“. Vor allem fallen hier seine Bilder aus der Kölner Karnevalswelt der 1920er und frühen 1930er Jahre auf: Paare wie Gruppen zeigen sich nicht allein vorsichtig verkleidet im gesitteten bürgerlichen Karneval im großen Festsaal, sondern sie geben sich ausgelassen mit Lust am Grellen, am Übertriebenen, am Exzessiven in kleinen, intimen Konstellationen.

Denn besonders hatten es Sander die anarchischen Lumpenbälle im Kleinen, im Privaten angetan: „Die Lumpenbälle waren antibürgerlich, intellektuell, exklusiv, aber ohne Snobismus; wir wählten die Besucher aus und ließen nur diejenigen zu, die uns gefielen“, schreibt später rückblickend der Kölner Maler, „Progressive“ und Sander-Freund Anton Räderschmidt; den Sander übrigens auch für sein Menschen-Mappen-Projekt porträtiert hat; einmal solo und dann als Paarporträt mit der Malerin Marta Hegemann, Räderschmidts Frau.

Im hinteren Bereich der Ausstellung geht es schließlich in die Jahre kurz vor und dann nach 1945, wird es vordergründig sachlich und nüchtern, sieht man hier bisher selten gezeigte und daher weniger bekannte Sander-Aufnahmen vom zerstörten Köln; sieht zwischen Schuttbergen den Dom aufragen, sieht das zerstörte Messegelände, schaut auf das zertrümmerte Rathaus.

Und schließlich geht es noch weiter ins Detail und man blickt auf bisher nicht gezeigte dokumentarische Aufnahmen seiner eigenen Lichtbildwerkstatt in der Dürener Straße 201. Hier lebt Sander mit seiner Familie fast 30 Jahre lang; im ersten Stock empfängt er seine Künstlerfreunde, hier debattieren sie. Während er am nächsten Morgen wieder im Erdgeschoss arbeitet, wo er sein Labor, seine Dunkelkammer wie sein Archiv hat.

Zurück zur Kastanie im Hof, zur Sachlichkeit

Das repräsentative Empfangszimmer, der Retuschiertisch, der Blick aus dem Atelierzimmer auf die Kastanie im Hof sind zu betrachten, das Arbeitszimmer mit Ofenecke und schlafender Katze zeigt sich einem. Und schaut man wieder auf die Fotos, schaut man genauer hin, schaut man auf die Zimmerwände, dann sieht man an ihnen viel Kunst hängen: etwa das kubistische Gemälde „Wandbild für einen Fotografen“ von Franz Wilhelm Seiwert. Sander hatte am Ende wohl eine beachtliche Kunstsammlung, Schenkungen seiner Freunde.

„Ofenecke mit Mucki“ in Sanders Arbeitszimmer mit Avantgardekunst an der Wand, links Porträtfoto des Malers Franz Wilhelm Seiwert Foto: August Sander, 1943; 2026 Stiftung Kultur der Sparkasse KölnBonn

Als die Luftangriffe auf Köln ab Winter 1942 beständig zunehmen und Sander den Verlust nicht nur von Wohnung und Studio, sondern auch den seines Archivs aus schnell brennbarem Fotomaterial mehr als fürchten muss, zieht er mit seiner Familie nach und nach aus der Dürener Straße in eine schmale Unterkunft im Dorf Kuchenhausen im Westerwald.

Dorthin geht es zurück, wo er aufgewachsen ist. Sein Kölner Sitz wird auch völlig zerstört werden; allein 30.000 Negative gehen verloren. Sander hat die Aufnahmen aus der Dürener Straße damals in einem 71-teiligen Mappenwerk gebündelt; Fotografien, so überzeugend durchkomponiert wie seine bekannten Bauerngruppen, seine vertrauten Handwerker-Porträts in der Eifel, im Siebengebirge, entlang des Rheins; wo bildnerisch nichts fehlt und nichts zu viel ist.

Er wollte sich auch für einen möglichen Entschädigungsantrag nach Kriegs- und Regime-Ende wappnen; sein recht erfolgreiches Fotobuch „Antlitz der Zeit“ mit Auszügen aus seinem „Menschen des 20. Jahrhunderts“-Werk, das sein Verleger Kurt Wolff in einem ausgestellten Brief überschwänglich lobt, hatten die Nationalsozialisten bald verboten, sein Sohn Erich, Fotograf wie er und im sozialistischen Widerstand, wird in der Haft sterben; Home-Bilder sozusagen auch als Beweismittel seines Besitzes und seines Bestandes, auch seiner künstlerischen Bedeutung.

Er hat es in den unmittelbaren Nachkriegsjahren sogleich bei den Behörden versucht, lediglich 1.000 D-Mark Hausratsentschädigung werden ihm 1954 vorläufig bewilligt; vier Jahre später wird sein Antrag auf Entschädigung endgültig abgelehnt, da ist August Sander 82 Jahre alt. Er stirbt 1957.