+++ Nachrichten zur Ukraine +++Ukraine will neuen Friedensplan vorlegen

Selenskyj spricht mit Papst Leo XIV

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist erneut mit Papst Leo XIV. zusammengetroffen. Wie das vatikanische Presseamt mitteilte, fand die Begegnung am Dienstagmorgen in der Zweitresidenz des Papstes in Castel Gandolfo statt. Im Mittelpunkt des Gesprächs, das nach Angaben von Beobachtern rund 30 Minuten dauerte, habe der Krieg in der Ukraine gestanden, so das Kommuniqué.

Der Papst habe „die Notwendigkeit betont, den Dialog fortzusetzen, und den dringenden Wunsch erneuert, dass die laufenden diplomatischen Initiativen zu einem gerechten und dauerhaften Frieden führen mögen“. Ferner habe man über den Austausch von Kriegsgefangenen und über die Rückkehr von ukrainischen Kindern zu ihren Familien gesprochen. Auf diesen Gebieten ist der Heilige Stuhl seit Jahren mit einigem Erfolg als Vermittler aktiv.

Selenskyj hatte den Papst zuletzt Anfang Juli getroffen. Auch damals hatte Leo XIV. ihn außerhalb des Protokolls in seiner Residenz in den Albaner Bergen bei Rom empfangen. Nach dem Besuch beim Papst waren am Dienstag in Rom Treffen des ukrainischen Präsidenten mit Vertretern der italienischen Regierung und mit Ministerpräsidentin Giorgia Meloni vorgesehen. (kna)

Ukrainische Drohnengriffe auf Russland

In der russischen Großstadt Tscheboksary an der Wolga sind nach offiziellen Angaben Trümmer einer ukrainischen Drohne in ein Wohnhaus gestürzt und haben neun Menschen verletzt. Unter den Verletzten sei auch ein Kind, schrieb der Vizeregierungschef der russischen Teilrepublik Tschuwaschien, Wladimir Stepanow, bei Telegram. Alle Opfer seien in ärztlicher Betreuung. Über die Schwere der Verletzungen schrieb er nichts.

Medienberichten zufolge waren in Tscheboksary bis zu sieben Explosionen zu hören. Die Hauptstadt von Tschuwaschien liegt etwa 1.000 Kilometer von der Ukraine entfernt. In der Industriestadt gibt es auch mehrere Rüstungsfabriken.

Russland beschießt in dem nunmehr fast vier Jahre währenden Krieg systematisch das Hinterland der angegriffenen Ukraine. Aber auch Kiew hat inzwischen Drohnen entwickelt, mit denen es Objekte – zumeist aus der Öl- und Gasindustrie – weit hinter der russischen Grenze attackiert. Die Schäden und die Opferzahlen stehen aber in keinem Verhältnis zu den von Russland angerichteten massiven Zerstörungen und vielen Toten und Verletzten in der Ukraine. (dpa)

Notizblock Ukraine kündigt neuen Friedensplan an

Die Ukraine will den USA am Dienstag einen überarbeiteten Friedensplan zur Beendigung des Krieges mit Russland vorlegen. Dieser Plan umfasse 20 Punkte, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj nach einem Treffen mit den Staats- und Regierungschefs von Deutschland, Frankreich und Großbritannien am Montag in London. Bei der besonders strittigen Frage der Gebietsabtretungen gebe es weiter keine Einigung. „Die Amerikaner sind prinzipiell kompromissbereit“, sagte Selenskyj. „Natürlich gibt es komplexe Territorialfragen, und dort wurde noch kein Kompromiss gefunden.“

An dem kurzfristig anberaumten Treffen am Montag in London nahmen neben Selenskyj der britische Premierminister Keir Starmer, der französische Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz teil. Ziel war es, die Position der Ukraine in den Verhandlungen zu stärken. Ein weiteres Thema war die Verwendung der im Westen eingefrorenen russischen Vermögenswerte zur Finanzierung der Ukraine. Zudem streben die europäischen Politiker Sicherheitsgarantien der USA an, um weitere Angriffe Russlands abzuschrecken.

Die Ukraine steht in dem inzwischen fast vier Jahre dauernden Krieg unter Druck. Russische Truppen rücken im Osten vor, während ukrainische Städte unter Stromausfällen aufgrund verstärkter russischer Angriffe auf die Energieinfrastruktur leiden. Die Veröffentlichung eines US-Waffenstillstandsplans im November hat europäische Staats- und Regierungschefs alarmiert. Sie fürchten, dass Kiew gezwungen werden könnte, russische Forderungen zu akzeptieren. Gesandte von Trump hatten den Plan vergangene Woche in Moskau vorgestellt und danach Gespräche mit ukrainischen Vertretern in Miami geführt, die jedoch ohne Durchbruch endeten. (rtr)

Russischer Drohnenangriff auf Sumy

Litauen hat wegen Ballons aus dem benachbarten Belarus den Notstand ausgerufen. Innenminister Wladislaw Kondratowitsch begründet den Schritt nicht nur mit Störungen des Flugverkehrs, sondern auch mit Interessen der nationalen Sicherheit. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht von einem „inakzeptablen hybriden Angriff“. Die Regierung in Minsk weist die Vorwürfe zurück.

Ein russischer Drohnenangriff auf die nordukrainische Stadt Sumy hat unterdessen zu einem großflächigen Stromausfall geführt. Innerhalb einer halben Stunde habe es mehr als zehn Drohnenangriffe auf die Stadt gegeben, schreibt der Gouverneur der Region, Oleh Hryhorow, auf Telegram. In Sumy gebe es keinen Strom. Es ist der zweite größere Angriff auf die Stadt innerhalb von 24 Stunden. Russische Angriffe auf die Ukraine konzentrieren sich seit Monaten auf die Energieinfrastruktur. (rtr)

Russland hat Schwierigkeiten beim Bergen Toter und Verletzter

Das russische Verteidigungsministerium schlägt eine neue Medaille für die Bergung von Leichen aus Kampfgebieten vor. Der veröffentlichte Entwurf gilt als seltener offizieller Hinweis darauf, dass Russland Schwierigkeiten hat, die fast vier Jahre nach Kriegsbeginn vermissten Soldaten zu erfassen. Die Auszeichnung soll demnach an Soldaten und Zivilisten für die Evakuierung getöteter Soldaten und anderer Personen unter Kampfbedingungen mit lebensbedrohlichem Risiko verliehen werden. Russland stuft wie die Ukraine seine Kampfverluste als Staatsgeheimnis ein. Nach Schätzungen des britischen Militärgeheimdienstes wurden seit Beginn der Invasion mehr als eine Million russische Soldaten getötet oder verwundet. (rtr)