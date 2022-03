+++ Nachrichten zum Ukrainekrieg +++ : Humanitärer Korridor ausgesetzt

ARD und ZDF berichten nicht mehr aus Moskau. Die Ausreise von Zivilisten aus Mariupol ist ausgesetzt. PayPal schaltet Dienste in Russland ab.

ARD und ZDF setzen Berichterstattung aus Moskau aus

ARD und ZDF setzen nach der Verabschiedung des neuen russischen Mediengesetzes die Berichterstattung aus ihren Moskauer Studios vorläufig aus. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender prüften die Folgen des Gesetzes, teilte am Samstag eine Sprecherin des WDR mit, der das Studio Moskau federführend für die ARD betreut. Von ihren anderen Standorten aus werden die Sender „weiterhin das Publikum umfassend über das Geschehen in Russland und der Ukraine informieren“, heißt es in dem gemeinsamen Statement weiter.

Zuvor hatten bereits die britische Rundfunkanstalt BBC, die Nachrichtenagentur Bloomberg und die kanadische Rundfunkanstalt CBC angesichts des neuen Gesetzes angekündigt, die Arbeit ihrer Journalisten in Russland vorerst einzustellen. Der US-Sender CNN kündigte einen Stopp der Ausstrahlung seines Nachrichtenprogramms im russischen Fernsehen an. (afp)

Zivilisten in Mariupol können doch nicht ausreisen

Die Ausreise von Zivilisten aus der eingekesselten Stadt Mariupol wird nach Angaben des dortigen Stadtrates verschoben. Der Grund sei, dass die russischen Truppen die Feuerpause nicht einhielten, teilt der Stadtrat mit. Die Bürgerinnen und Bürger seien aufgerufen, wieder in Schutzräume zurückzukehren und auf weitere Informationen zu warten. Eigentlich war ein humanitärer Korridor für fünf Stunden ab 10.00 Uhr (MEZ) geplant. (rtr)

🐾 Debatte über Aufrüstung

Die Ampel-Koalition will 100 Milliarden Euro in die Aufrüstung stecken, so die Ansage des Bundeskanzlers. Damit hat Olaf Scholz die eigene Fraktion und auch die Grünen überrumpelt. Ein SPD-Kanzler, der von der Union bejubelt wird und die eigene Fraktion und den grünen Partner erst mal vor den Kopf stößt – ist das die Machtarchitektur der Ampel in Krisenzeiten? Darüber schreiben Anna Lehmann, Stefan Reinecke und Tobias Schulze. (taz)

Aeroflot stellt Auslandsflüge ab Dienstag ein

Die russische Fluggesellschaft Aeroflot stellt nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Tass ab Dienstag sämtliche Flüge aus Russland ins Ausland ein. Einzige Ausnahme seien Verbindungen nach Belarus, zitiert Tass die Airline. Die russische Flugaufsicht empfiehlt zudem russischen Fluggesellschaften mit im Ausland geleasten Maschinen, Passagier- und Transportflüge einzustellen. Verbindungen aus Russland sollten demnach am Sonntag, Flüge nach Russland am Dienstag gestoppt werden. (rtr)

CDU fordert zentralen Krisenstab zur Flüchtlingsverteilung

Die CDU fordert im Zusammenhang mit den nach Deutschland kommenden Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine die Einrichtung eines zentralen Krisenstabes des Bundes. Dieser Krisenstab sei nötig, „auch um die Verteilung der Flüchtlinge bundesweit und in Europa gerecht zu begleiten“, heißt es in einem bei der Klausur des CDU-Bundesvorstandes am Samstag im saarländischen St. Ingbert einstimmig verabschiedeten Beschluss. Der Bund müsse zentrale Liegenschaften zur Verfügung stellen, um die Unterbringung der Menschen in Turnhallen und Schulen unbedingt zu vermeiden.

Die Bundespolizei hat in Deutschland bislang rund 27.500 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine registriert, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mitteilte. Zugleich wies er darauf hin, dass die tatsächliche Zahl der nach Deutschland eingereisten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine deutlich höher sein könnte.

Die Zahl der seit Kriegsbeginn aus der Ukraine geflohenen Menschen hat nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration 1,45 Millionen erreicht. 787.300 Flüchtlinge aus der Ukraine seien nach Polen gegangen, teilte die UN-Migrationsbehörde am Samstag mit. Rund 228.700 seien nach Moldau gekommen, 144.700 nach Ungarn. 132.600 seien nach Rumänien geflohen, 100.500 in die Slowakei. Die Organisation berief sich auf Zahlenangaben der Regierungen der Länder, in denen Ukrainer Schutz gesucht haben. (ap/dpa)

Ukraine wirft Russland Verletzung der Feuerpause vor

Die Behörden der ukrainischen Stadt Mariupol haben den russischen Truppen eine Verletzung der für die Evakuierung von Zivilisten vereinbarten Feuerpause vorgeworfen. Die Evakuierung der Stadt sei „aus Sicherheitsgründen verschoben“ worden, weil die russischen Truppen „weiterhin Mariupol und Umgebung bombardieren“, teilte die Stadtverwaltung im Messengerdienst Telegram mit.

Es gebe Gespräche mit der russischen Seite, um sicherzustellen, dass entlang der gesamten Evakuierungsroute die Waffen schwiegen, so die lokalen Behörden weiter. Zivilisten sollen die eingekesselte Stadt zwischen 10.00 und 15.00 Uhr (MEZ) Mariupol verlassen dürfen. Das russische Verteidigungsministerium hatte am Morgen eine Feuerpause für Mariupol und Wolnowacha angekündigt. (afp/rtr)

PayPal schaltet seine Dienste in Russland ab

Der Zahlungsdienstleister PayPal stellt seinen Sevice in Russland ein. Der ukrainische Minister für Digitale Transformation gab dies am Samstag auf Twitter bekannt und teilte einen Brief des PayPal-CEOs Dan Schulman. Das Technologieunternehmen stellte sich damit auf die Seite der internationalen Gemeinschaft. In den vergangen Tagen haben zahlreiche Unternehmen ihre Dienste in Russland eingestellt. (taz)

We received a letter from @Dan_Schulman, CEO PayPal. So now it's official: PayPal shuts down its services in Russia citing Ukraine aggression. Thank you @PayPal for your supporting! Hope that soon you will open it in for 🇺🇦 pic.twitter.com/RaJxEMSLQe — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 5, 2022

Weitere humanitäre Korridore sollen eingerichtet werden

In der Ukraine sollen nach Angaben eines Beraters des Innenministers für weitere Städte humanitäre Korridore eingerichtet werden. Es werde mehr entsprechende Vereinbarungen mit Russland geben, sagt Anton Heraschtschenko. Durch solche Korridore wie für die eingekesselten Städte Mariupol und Wolnowacha sollen Zivilisten umkämpfte Orte verlassen können. (rtr)

Erstmals Feuerpausen im Ukraine-Krieg

Die von 08.00 Uhr bis 15.00 Uhr (MEZ) angesetzte Waffenruhe um Mariupol und die 65 Kilometer entfernte Stadt Wolnowacha in der Region Donezk war für die Ukraine die erste Atempause nach mehr als einer Woche Krieg – wenn auch nur regional. Beide Seiten hatten am Donnerstag bei Verhandlungen in Belarus solche humanitären Korridore vereinbart. Nun schien es erstmals soweit.

Zuvor hatte der Bürgermeister von Mariupol, Wadym Boitschenko, von einer Blockade der Stadt mit 440.000 Menschen und unerbittlichen russischen Angriffen gesprochen. Der humanitäre Korridor soll nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums für Zivilisten ab 10.00 Uhr die Möglichkeit zur Flucht eröffnen. Aus Mariupol sollen die Menschen dem Stadtrat zufolge mit Bussen oder in ihren eigenen Fahrzeugen in die Stadt Saporischschja fahren. Nach ukrainischen Schätzungen könnten bis zu 200.000 Menschen die Stadt verlassen, also fast jeder zweite. (rtr/dpa)

Erdogan will mit Putin sprechen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan spricht am Sonntag mit dem Wladimir Putin. Erdogans Sprecher Ibrahim Kalin teilte das dem türkischen Sender NTV am Samstag mit. „Dieser Krieg muss sofort gestoppt werden und es muss eine Rückkehr an den Verhandlungstisch geben“, sagte Kalin. Die Türkei hat enge Beziehungen zu Russland und zur Ukraine. Sie hat wiederholt angeboten, zwischen den beiden Ländern zu vermitteln. Das Nato-Mitgliedsland hat die Außenminister Russlands und der Ukraine zu Gesprächen in der Türkei eingeladen. (dpa)

🐾 Proteste gegen Putin in der Theaterwelt

Zahlreiche Mitglieder von russischen Theater- und Künstlerverbänden positionieren sich gegen Putin, obwohl sie deswegen Strafen zu befürchten haben. Einige von ihnen wurden schon inhaftiert, wie der Regisseur Jurij Schechwatow in Twer, einer mittelgroßen Stadt 80 Kilometer westlich von Moskau. Er wurde wegen Störung der öffentlichen Ordnung zu 30 Tagen Arrest verurteilt. taz-Kulturjournalisin Katja Kollmann berichtet über den Widerstand der russischen Kulturschaffenden.

Ostseerat suspendiert Russland

Die Europäische Union folgt Mitgliedern des Ostseerates und schließt Russland und Belarus aus der Organisation aus. Dies sei Teil der Reaktion der EU auf die russische Invasion der Ukraine und der Beteiligung von Belarus an der ungerechtfertigten Aggression, teilt die EU mit. Die Suspendierung solle so lange in Kraft bleiben, bis eine Wiederaufnahme der Zusammenarbeit basierend auf der Achtung der Grundprinzipien des Völkerrechts möglich sei. Dem Ostseerat gehören die EU, die Anrainerstaaten der Ostsee sowie Norwegen und Island an. Die internationale Organisation soll die wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit verbessern. (rtr)

🐾 Ehrenamtliche greifen Behörden in Berlin unter die Arme

Am Berliner Hauptbahnhof ist in den vergangenen Tagen ein inoffizielles Aufnahmezentrum für Flüchtlinge aus der Ukraine entstanden. Vor allem Ehrenamtliche haben es aufgebaut und betreuen es, während die Behörden überfordert zu sein scheinen. Der Senat hat dementsprechend zugegeben, dass er ohne die Hilfe aus der Zivilbevölkerung – vor allem bei der Schlafplatzsuche – aufgeschmissen wäre. Dies kommentiert Autorin Uta Schleiermacher für die taz.

Mehr als 66.000 Ukrainer kehren zum Kämpfen zurück

66.224 Ukrainer sind nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministers Olexii Resnikow bislang in ihre Heimat zurückgekommen, um sich dem Kampf gegen das russische Militär anzuschließen. „So viele Männer sind in diesem Moment aus dem Ausland zurückgekehrt, um ihr Land gegen die Horde zu verteidigen“, schreibt Resnikow in einem Online-Beitrag. „Das sind weitere zwölf Kampfbrigaden und motivierte Brigaden! Ukrainer, wir sind unbesiegbar.“ (rtr)

66224. That's how many men returned from abroad at this moment to defend their Country from the horde. These are 12 more combat and motivated brigades 🇺🇦! Ukrainians, we are invincible! #FightLikeUkrainian — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 5, 2022

Singapur verhängt Sanktionen gegen Russland

Singapur hat als einer der wenigen südostasiatischen Staaten Sanktionen gegen Russland wegen des Kriegs in der Ukraine verhängt. Der Stadtstaat führte Exportkontrollen gegen Güter ein, die mit dem Militär in Verbindung stehen. Mit den Strafmaßnahmen solle etwas dagegen unternommen werden, dass Russland Krieg führen könne, teilte das singapurische Außenministerium mit.

Es kündigte auch an, dass finanzielle Einrichtungen keine Geschäfte mit den vier russischen Banken VTB Bank, Bank Rossiya, Promsvyazbank und Vnesheconombank machen dürften. Unternehmen, die bereits mit den vier Banken zusammenarbeiteten, müssten deren Vermögen einfrieren. Die Sanktionen verbieten auch Finanzdienstleistungen oder Hilfe bei der Finanzierung für die russische Zentralbank und russische Regierung. (dpa)

🐾 China: Nationaler Volkskongress tritt zusammen

Die russische Invasion in der Ukraine stellt auch Peking vor neue Herausforderungen. Bleibt die Bande nach Moskau weiterhin eng? Außenpolitisch befindet sich die Volksrepublik China aufgrund der russischen Ukraine-Invasion an einem kritischen Scheideweg. Wie sich die Regierung positionieren wird, stellt die Weichen für den Kurs der nächsten Jahrzehnte. Fabian Kretschmar berichtet über die komplizierten Entscheidungen und Fragen, vor denen China nun steht.

Welternährungsprogramm sorgt sich um Versorgung

Das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen äußert sich besorgt über die Versorgungslage der Zivilbevölkerung in der Ukraine. „Die Lage für die Menschen in der Ukraine hat sich durch die erbitterten Kämpfe dramatisch zugespitzt“, sagt Martin Frick, Direktor des WFP in Deutschland, der Funke Mediengruppe. Die Priorität der UN-Organisation sei es jetzt, Versorgungswege nach Kiew und in die Epizentren des Konflikts zu etablieren, bevor die Kämpfe weiter eskalieren. (rtr)

🐾 „Dagegen kann kein System verteidigen“

Waffenexperte und Friedensforscher Ulrich Kühn befürchtet eine nukleare Eskalation – und warnt vor Rufen nach der Nato. Er ist überzeugt, dass Atomwaffen in keinem Fall zum Frieden beitragen werde. Im Interview mit Tobias Schulze erklärt er außerdem, wie Flugverbotszonen den Konflikt weiter eskalieren lassen könnten.

Russland blockiert Twitter und Facebook

In Russland geht die Regierung verschärft gegen Medien vor. Nachdem bereits unter anderem die Deutsche Welle und BBC blockiert worden waren, beschränkten die Behörden einer Meldung der Nachrichtenagentur Tass vom Freitagabend zufolge den Zugang zum Kurznachrichtendienst Twitter. Interfax berichtete, dass Twitter blockiert worden sei.

Zuvor hatte die Medien- und Telekommunikationsaufsicht Roskomnadsor das soziale Netzwerk Facebook blockiert. Die USA kritisierten diesen Schritt. Die Entscheidung sei Teil umfassenderer Bemühungen der russischen Führung, den Bürgern eine ganze Reihe von Informationen vorzuenthalten, sagte US-Präsidialamtssprecherin Jen Psaki. Der US-Sender CNN beendete die Ausstrahlung in Russland. Die Situation werde weiter geprüft, teilte der Sender mit.

Am Freitag hatte das russische Parlament zudem ein Gesetz verabschiedet, dass eine Gefängnisstrafe von bis zu 15 Jahren für die absichtliche Verbreitung von Falschinformationen über die Streitkräfte vorsieht. So stimmte die Duma Änderungen des Strafgesetzbuches zu, die die Verbreitung von „fake news“ zu einer Straftat machen, die mit Geldstrafen oder bis zu 15 Jahren Haft geahndet werden kann. (rtr)

Selenskyj erhebt Vorwürfe gegen Nato

In einer bitteren und emotionalen Rede hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Nato für deren Nein zur Durchsetzung einer Flugverbotszone über seinem Land kritisiert. „Alle Menschen, die von heute an sterben, werden auch wegen Ihnen sterben, wegen Ihrer Schwäche, wegen Ihres Mangels an Einigkeit“, sagte er in einer Ansprache. „Die Allianz hat grünes Licht für die Bombardierung ukrainischer Städte und Dörfer gegeben, indem sie sich geweigert hat, eine Flugverbotszone einzurichten.“ Diese würde Russland mit Blick auf verschärfte Luftangriffe auf die Ukraine völlig die Hände binden.

Die Nato hatte sich am Freitag geweigert, eine Flugverbotszone einzurichten. Denn dies könnte einen umfassenden Krieg in Europa mit dem atomar bewaffneten Russland auslösen, warnte die Allianz.(dpa)