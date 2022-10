+++ Nachrichten im Ukraine-Krieg +++ : Paris droht Minsk mit Sanktionen

Nachdem Belarus Truppen nahe der Ukraine stationiert hat, reagiert Frankreich. US-Präsident Biden stellt der Ukraine weitere Luftabwehrsysteme in Aussicht.

Frankreich reagiert auf belarussischen Vorstoß

Frankreich droht Belarus mit weiteren Sanktionen, sollte sich das Land verstärkt im Ukraine-Krieg engagieren. Das sagt Außenministerin Catherine Colonna dem französischen Hörfunk. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat am Montag erklärt, es würden belarussische Truppen zusammen mit russischen in der Nähe zur Ukraine stationiert.

Die Äußerungen Lukaschenkos, der seit 1994 in Belarus an der Macht und eng mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verbündet ist, deuten auf eine mögliche weitere Eskalation des Krieges hin. Möglicherweise könnte eine gemeinsame russisch-belarussische Streitmacht im Norden der Ukraine aufgebaut werden. (rtr)

Nach Angriffen steigt die Zahl der Toten auf 19

Nach der groß angelegten russischen Angriffsserie auf Städte in der Ukraine ist die Zahl der Todesopfer nach ukrainischen Angaben auf mindestens 19 gestiegen. Wie die Rettungsdienste des Landes mitteilten, gab es überdies mehr als 100 Verletzte. „Nach vorläufigen Angaben sind 19 Menschen getötet worden und 105 weitere verletzt worden“, schrieben die Rettungsdienste im Onlinenetzwerk Facebook.

Die russische Armee hatte am Montag zahlreiche Raketenangriffe auf ukrainische Städte verübt. In der Hauptstadt Kiew und im westukrainischen Lwiw schlugen zum ersten Mal seit Monaten wieder Raketen ein, auch viele andere Städte wurden beschossen. Die Angriffe lösten international Empörung aus. (afp)

Biden verspricht Luftabwehrsystem

US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine angesichts der massiven russischen Luftangriffe fortdauernde Unterstützung zugesagt – darunter auch weitere moderne Luftabwehrsysteme. Biden habe dem ukrainischen Staatschef Wolodimir Selenski versichert, der Ukraine weiterhin die Unterstützung zukommen zu lassen, die das Land für seine Verteidigung benötige, teilte das Weiße Haus mit.

In seinem abendlichen Video listete Selenski alle Telefonate wegen der Angriffe auf: etwa auch welche mit Kanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und UN-Generalsekretär António Guterres. Bei den Angriffen wurden nach ukrainischen Angaben landesweit 14 Menschen getötet und 97 verletzt. (dpa)

🐾 Die Angriffe in der Ukraine zeigen, Krieg ist auch fernab der Front

In einer groß angelegten Angriffsserie bombardiert Russland mehrere Städte in der Ukraine. In Kiew schlagen nach Monaten wieder Raketen ein. taz-Experte Bernhard Clasen hat zu den Hintergründen recherchiert und mit Menschen in Kiew gesprochen.

Ukraine und Russland bei der UN-Vollversammlung

Bei einer Dringlichkeitssitzung der UN-Vollversammlung zur Annexion von vier ukrainischen Regionen durch Russland hat die Ukraine Russland als „Terrorstaat“ gebrandmarkt. Der ukrainische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Serhij Kyslyzja, sagte am Montag in New York, die ganze Welt habe „wieder einmal das wahre Gesicht eines Terrorstaates gesehen, der unser Volk tötet“. Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia verteidigte indes die Annexionen.

Nach Angaben des ukrainischen Diplomaten Kyslyzja starben bei der russischen Angriffsserie vom Montag 14 Zivilisten, 97 weitere seien verletzt worden. „Das absichtliche Zielen auf Zivilisten durch den Abschuss von Raketen ist ein Kriegsverbrechen“, betonte er.

Leider könne man „kaum zu einem stabilen und vernünftigen Frieden aufrufen, solange eine instabile und wahnsinnige Diktatur in der Nachbarschaft existiert“, fügte er hinzu.

Der russische Botschafter Wassili Nebensia ging nicht auf die jüngsten Raketenangriffe in der Ukraine ein und verteidigte die Annexionen durch Russland. „Wir werden beschuldigt, obwohl wir versuchen, unsere Brüder und Schwestern in der Ostukraine zu schützen“, sagte er. (afp)

UN-Flüchtlingskommissar befürchtet, dass mehr Menschen aus der Ukraine fliehen

Nach den russischen Raketenangriffen auf Kiew und andere ukrainische Städte hat UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi vor einem Anstieg der Flüchtlingszahlen gewarnt. „Die Bombardierung von Zivilisten“ und „nichtmilitärischer Infrastruktur“ bedeute, „dass der Krieg härter und schwieriger für Zivilisten wird“, sagte Grandi am Montagabend in Genf. „Ich fürchte, dass die Ereignisse der vergangenen Stunden mehr Flucht nach sich ziehen.“

Die russische Armee hatte am Montag zahlreiche Raketenangriffe auf ukrainische Städte verübt. In der Hauptstadt Kiew und im westukrainischen Lwiw schlugen zum ersten Mal seit Monaten wieder Raketen ein, auch viele andere Städte wurden beschossen. Nach Angaben der ukrainischen Behörden wurden bei den Angriffen mindestens 14 Menschen getötet und fast hundert weitere verletzt.

Die Angriffe lösten international Empörung aus. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärte, der „wahllose Angriff auf Zivilisten“ komme „einem Kriegsverbrechen gleich“. Auch US-Präsident Biden prangerte an, dass Ziele ohne militärische Bedeutung angegriffen worden seien. Grandi sagte, der „Schrecken“, der sich am Montag in der Ukraine ereignet habe, sei „unentschuldbar“.

Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine am 24. Februar wurden europaweit bereits mehr als 7,6 Millionen ukrainische Flüchtlinge registriert. (afp)

Indien kritisiert den Angriffskrieg

Der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar hat den russischen Angriffskrieg in der Ukraine kritisiert. Der Krieg diene den Interessen von niemandem, sagte der Minister während eines Besuchs in Australien. Er äußerte sich jedoch nicht dazu, ob seine Regierung einen Antrag der UN-Vollversammlung unterstützen würde, in der die von Moskau erklärte Annexion ukrainischer Gebiete verurteilt wird.

„Wir haben uns ganz klar gegen den Konflikt in der Ukraine ausgesprochen“, sagte Jaishankar in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seiner australischen Kollegin Penny Wong in Canberra. „Wir glauben, dass dieser Konflikt niemandes Interessen dient. Weder den Beteiligten noch der internationalen Gemeinschaft.“ Auf die Frage, ob Indien den Antrag zur Verteilung der Annexionen in der Ukraine unterstützen werde, antwortete er, die indische Regierung gebe ihr Abstimmungsverhalten nicht im Voraus bekannt. Die Beziehungen zu Russland seien jedoch für Indien von Bedeutung. (ap)