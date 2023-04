Luftangriffe in Syrien : Teheran droht Israel mit Reaktion

Damaskus macht Israel für mehrere Luftangriffe verantwortlich. Ziele waren offenbar die Hisbollah sowie iranische Stellungen in Syrien.

DUBAI/BERLIN rtr/taz | In Syrien hat es am Sonntag nach Angaben der Regierung neue israelische Luftangriffe gegeben. Es seien Stützpunkte in der Provinz Homs attackiert worden, teilte das Verteidigungsministerium über die staatlichen Medien mit. Aus Militärkreisen verlautete zudem, dass fünf Soldaten verletzt worden seien und es Sachschäden gegeben habe.

In westlichen Geheimdienstkreisen hieß es, die Raketenangriffe hätten Luftwaffenstützpunkten gegolten, auf denen neben Kämpfern der Hisbollah-Miliz auch iranisches Militär stationiert sei. Syrien bestreitet, dass der Iran eine größere Militärpräsenz im Land unterhält. Die Berichte konnten unabhängig zunächst nicht überprüft werden. Israel lehnte eine Stellungnahme ab.

Nach Angaben der iranischen Revolutionsgarden soll es bereits der dritte in einer Reihe von Angriffen gewesen sein, bei denen am Freitag ein Offizier der iranischen Elite-Einheit getötet worden war. Am Sonntag berichte die halbstaatliche iranische Nachrichtenagentur Mehr zudem, ein Berater der Revolutionsgarden sei seinen Verletzungen erlegen, die er bei einem israelischen Luftangriff nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus erlitten habe. Die Revolutionsgarden erklärten, sie würden auf den Angriff von Freitag reagieren.

Den Informationen von zwei westlichen Geheimdienstvertretern zufolge galten die Raketenangriffe vom Sonntag einem Luftwaffenstützpunkt westlich der antiken Stadt Palmyra sowie einem Flughafen bei der Stadt Kusseir nahe der libanesischen Grenze.

Auf beiden Flughäfen seien Kämpfer der libanesischen Hisbollah und iranisches Militär stationiert. In der Region seien pro-iranische Milizen stark vertreten. Der Einfluss des Iran in Syrien hat zugenommen, seit die Führung in Teheran sich im syrischen Bürgerkrieg hinter Präsident Baschar al-Assad gestellt hat.

Waffenlieferungen über zivile Flughäfen

Israel greift seit Jahren in Syrien an Ziele, die es mit dem Iran in Verbindung bringt. Vergangenes Jahr verstärkte Israel Angriffe auf syrische Flughäfen und Luftwaffenstützpunkte, um so mögliche von Iran genutzte Nachschubwege für Waffenlieferungen an Milizen zu unterbrechen.

Westliche Geheimdienste berichten, dass der Iran immer öfter zivile Flughäfen für Waffenlieferungen nutzt. Dabei mache sich das Land den regen Flugverkehr durch Frachtmaschinen zunutze, die nach dem Erdbeben vom Februar Hilfsgüter ins Land bringen. Iran lehnte eine Stellungnahme zu den Anschuldigungen ab. Das Regime in Teheran droht Israel offen mit Vernichtung.