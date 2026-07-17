+++ Nachrichten im Irankrieg +++Irans Revolutionsgarden greifen Militärbasis in Syrien an

Pakistan hadert mit seiner Vermittlerrolle

dpa | Nach neuerlichen Eskalationen im Iran-Krieg hadert der Vermittlerstaat Pakistan mit seiner Rolle. Aktive Vermittlungsbemühungen vonseiten Pakistans in dem Konflikt ruhten derzeit, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen im Land.

In einer Pressekonferenz am Donnerstag hatte ein Sprecher des pakistanischen Außenministeriums alle Konfliktbeteiligten zur Zurückhaltung aufgerufen.

Insbesondere der möglicherweise neu aufflammende Konflikt zwischen dem Königreich Saudi-Arabien und der Huthi-Miliz im Jemen bringen Pakistan nach Angaben der Diplomatenkreise in Bedrängnis. Die Atommacht Pakistan unterhält mit Saudi-Arabien seit dem vergangenen Jahr ein Militärbündnis.

Am Montag war es zwischen den Huthi und der international anerkannten Regierung im Jemen, die von Saudi-Arabien unterstützt wird, zu einer der schwersten Konfrontationen seit Jahren gekommen. Am Donnerstag hatte der Huthi-Anführer Abdel Malik al-Huthi dem benachbarten Saudi-Arabien mit Angriffen auf Ölanlagen, Flughäfen und andere sensible Ziele gedroht.

Irans Nachrichtenagentur: „Wo kann Trump getötet werden?“

dpa | Die iranische Nachrichtenagentur Fars verbreitet in sozialen Medien ein Video mit dem englischen Titel „Wo kann Trump getötet werden?“. Es wurde unter anderem auf dem Telegram-Kanal der Agentur, die den mächtigen Revolutionsgarden nahesteht, veröffentlicht. Eine Version des Videos auf der Plattform X, die dem US-Milliardär Elon Musk gehört, wurde mittlerweile gelöscht.

Das Video soll etwa die Route der Autokolonne von US-Präsident Donald Trump zu seinem Wohnsitz in Mar-a-Lago in Florida zeigen. Eine Brücke stelle einen sicherheitskritischen Punkt dar. Die visuelle Darstellung der Route korrespondiert nicht direkt mit öffentlich zugänglichem Kartenmaterial der Lage. Die Route des US-Präsidenten in Florida wurde erst im Januar 2026 wegen eines verdächtigen Objekts am Flughafen verändert.

Hintergrund sind Vergeltungsrufe der iranischen Staatsführung für den im Februar getöteten obersten Führer Ajatollah Ali Chamenei. Chamenei kam am 28. Februar bei einem israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz ums Leben.

Ein Großteil der Iranerinnen und Iraner steht nicht hinter den Racheforderungen der erzkonservativen Staatsspitze. Viele Menschen im Land sind müde vom Krieg und den wirtschaftlichen Folgen, die Irans Gesellschaft massiv unter Druck gesetzt haben.

Erneut Tanker vor der Küste des Oman angegriffen

afp | Vor der Küste des Oman ist nach Angaben der britischen Behörde für maritime Sicherheit (UKMTO) erneut ein Tanker angegriffen worden. Das Schiff sei nach Angaben der Besatzung in der Nacht zu Freitag von einem „unbekannten Projektil“ getroffen worden, erklärte die UKMTO. Der Angriff habe zu „geringen strukturellen Schäden“ an der Backbordseite geführt.

In der jüngsten Vergangenheit waren wiederholt Schiffe im Bereich der Straße von Hormus angegriffen worden. Zuletzt war der Krieg zwischen den USA und dem Iran wieder eskaliert. Die für die weltweite Schifffahrt bedeutende Meerenge ist einer der Hauptstreitpunkte bei den stockenden Verhandlungen.

Irans Revolutionsgarden greifen Militärbasis in Syrien an

afp | Die iranischen Revolutionsgarden haben nach Angaben des iranischen Staatsfernsehens den Militärstützpunkt Al-Tanf in Syrien angegriffen. Bei dem „Überraschungsangriff“ sei das Kommandozentrum „des Feindes“ in der Region attackiert worden, erklärte das Staatsfernsehen am Freitag im Onlinedienst Telegram mit. Es handele sich um einen Vergeltungsangriff nach der Tötung von iranischen Soldaten in Iranschahr im Südosten des Landes.

Irans Revolutionsgarden: Zwei US-Radaranlagen im Oman zerstört

afp | Die iranischen Revolutionsgarden haben nach eigenen Angaben zwei Radaranlagen der USA im Oman angegriffen und „zerstört“. Die Attacke sei eine Vergeltung für die US-Luftangriffe auf Iran, erklärten die Revolutionsgarden am Freitag. Sie hätten das Radar zur Überwachung der Seefahrt in der Region Salamah und das Radar zur Luftüberwachung in der Region Ghanam ins Visier genommen.

Jordanische Armee wehrt iranischen Angriff ab

afp | Die jordanische Armee hat nach eigenen Angaben erneut einen iranischen Angriff abgewehrt und drei Raketen abgefangen. Die Flugabwehr sei am Freitagmorgen aktiviert worden, nachdem die Raketen in den jordanischen Luftraum eingedrungen seien, erklärte die Armee. Es wurden keine Opfer oder Sachschäden gemeldet. Jordanien war in den vergangenen Tagen bereits mehrfach von Iran angegriffen worden.

Trump spricht von großen Erfolgen in Iran

dpa | US-Präsident Donald Trump hat in einer Rede an seine Nation behauptet, in Iran erziele man „große Erfolge, und Sie werden die Früchte dieser Arbeit schon sehr, sehr bald sehen“. Mehr sagte er zu dem Konflikt nicht. Am Mittwoch hatte er Iran erneut Angriffe auf zivile Infrastruktur angedroht. Nächste Woche würden alle Kraftwerke und Brücken zerstört, „es sei denn, sie kommen an den Verhandlungstisch und verhandeln“, sagte er dem Sender Fox News.

Der iranische Parlamentspräsident und Chefverhandler Mohammed Bagher Ghalibaf hatte am selben Tag in einer teilweise im Fernsehen verlesenen Stellungnahme die Position seines Landes abermals bekräftigt, dass Iran die Kontrolle über die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtigen Meerenge beanspruche. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth schrieb dagegen auf X, Iran kontrolliere die Straße von Hormus nicht.

Wegen des Streits um die wichtige Meerenge ist der Konflikt wieder eskaliert. Ghalibaf ließ zwar die Tür für neue Verhandlungen offen. Er mahnte aber zugleich, dass man keine Angst davor haben dürfe, kriegerisch eigene Interessen durchzusetzen.

US-Militär: Jüngste Angriffswelle auf Iran abgeschlossen

rtr | Das US-Militär schließt nach eigenen Angaben seine jüngste Angriffswelle auf Iran ab. Die von US-Präsident Donald Trump angeordneten Schläge ‌markieren die sechste ‌Nacht in Folge mit amerikanischen Angriffen. „US-Streitkräfte, darunter Kampfjets, ⁠Drohnen und Kriegsschiffe, haben mit Präzisionsmunition Dutzende iranische Militärziele wie Küstenüberwachungs- und Luftverteidigungsanlagen, militärische Logistikinfrastruktur und maritime Einrichtungen getroffen“, teilt ‌das US-Zentralkommando mit.

US-Angriffe bringen Kontrollturm im Hafen von Tschahbahar zum Einsturz

ap | US-Luftangriffe haben am Freitag US-Angaben zufolge einen Kontrollturm im iranischen Hafen Tschahbahar am Golf von Oman zum Einsturz gebracht. Der Hafen gilt als wichtige Handelsverbindung für Afghanistan. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth veröffentlichte ein Bild, das den offenbar einstürzenden Überwachungsturm zeigt. Das Bild war zuvor bereits über soziale Medien von Aktivisten verbreitet worden.

Der Hafen von Tschahbahar war wiederholt Ziel von US-Luftangriffen. Die iranischen Staatsmedien bestätigten eine dritte Angriffswelle auf die Anlage – zunächst ohne den Einsturz des Turms zu bestätigen. Iran erklärte, der Turm habe der Überwachung des kommerziellen Schiffsverkehrs im Hafen gedient. Allerdings betreibt auch die paramilitärische Revolutionsgarde des Landes Einrichtungen in Häfen im gesamten Iran.

US-Luftschläge gegen Brücken nahe der Hafenstadt Bandar Chamir

rtr/dpa | Bei US-Angriffen auf Brücken nahe der südiranischen Hafenstadt Bandar Chamir wurden nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna sieben Menschen getötet. Die Agentur beruft sich dabei auf Informationen der Universität für medizinische Wissenschaften in der Provinz Hormusgan, die in ‌Iran auch als regionale Gesundheitsbehörde fungiert. Mit den Luftschlägen gegen die Brücken sollten Nachschubwege zu einem iranischen Marinestützpunkt an der Straße von Hormus unterbrochen werden, berichtete das Wall Street Journal unter Berufung auf einen US-Beamten.

Mindestens neun weitere Menschen seien bei den Angriffen in Hormusgan verletzt worden. Irans UN-Botschafter erklärt demnach, die US-Attacken auf zivile Infrastruktur stellten Kriegsverbrechen dar. Das US-Militär erklärte dagegen, man habe Dutzende „militärische Ziele“ mit Präzisionsmunition getroffen, darunter Flugabwehrsysteme und Radaranlagen zur Küstenüberwachung.

Das Ziel der Angriffe sei gewesen, „die militärischen Fähigkeiten Irans weiter zu schwächen“, teilte das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) auf X mit. Sie seien nun beendet, hieß es am frühen Morgen deutscher Zeit. Die iranische Nachrichtenagentur Fars hatte unter Berufung auf amtliche Angaben gemeldet, dass unter anderem die Kahurestan- und die Gariveh-Brücke auf Verkehrsachsen in Hormusgan getroffen worden seien.

Die Straße zwischen der Hafenstadt Bandar Abbas und den Städten Chamir und Lar sei vollständig gesperrt ebenso wie eine zweite Verbindung in der Region, hieß es. Die Kahurestan-Brücke liegt an der Route, die die Hafenstadt Bandar Abbas mit der Stadt Schiras weiter nordwestlich verbindet und gilt laut der US-Zeitung New York Times als eine wichtige Route zwischen der Küste des Persischen Golfs und dem südlichen Landesinneren des Irans.

Bandar Abbas beherberge einen Marinestützpunkt der mächtigen Iranischen Revolutionsgarden und sei von entscheidender Bedeutung für die Fähigkeit Irans, in der Straße von Hormus Macht auszuüben, schrieb das Wall Street Journal. Laut dem iranischen Staatssender Irib wurde auch der Flughafen in Iranschahr in der südöstlichen Provinz Sistan-Belutschistan getroffen. Laut Press TV schlug mindestens ein Geschoss ein. Die dabei ausgebrochenen Brände seien inzwischen gelöscht, die Stromversorgung am Flughafen sei jedoch unterbrochen, berichtete ein Irib-Korrespondent. Tote gebe es nicht.

Kind bei iranischem Raketenangriff auf Katar verletzt

rtr/ap | Bei der Abwehr eines iranischen Raketenangriffs auf Katar wurde nach Angaben des Innenministeriums ein Kind durch Trümmerteile verletzt. Es werde medizinisch versorgt, teilt die Behörde auf der Plattform X mit. Die Raketenabwehr sei erfolgreich gewesen, teilt das Verteidigungsministerium mit. In der Hauptstadt Doha waren einem Augenzeugen zufolge mehrere Detonationen zu hören. Die Regierung hatte wegen der Angriffe Warnmeldungen an Mobiltelefone verschickt.

Katar gilt gemeinsam mit Pakistan als wichtiger Vermittler in den Gesprächen zwischen den USA und Iran. Die Angriffe auf die katarische Hauptstadt Doha gelten als weiteres Zeichen für das Scheitern des Rahmenabkommens, das den Weg zu einem Ende des Kriegs mit dem Iran ebnen sollte.

Iranische Drohnenangriffe auf US-Logistik in Kuwait

rtr | Die iranische Armee greift nach eigenen Angaben Truppenstützpunkte und Logistikzentren der USA in Kuwait mit Drohnen ⁠an. Dies berichten staatliche iranische Medien. Der iranische Sender Press TV meldet, dass US-Radaranlagen und Raketenabschussrampen in Brand geraten seien. Die kuwaitische Armee teilt mit, im Land sei die Flugabwehr wegen Raketen- und Drohnenbeschuss im Einsatz.

Iranische Armee greift US-Stützpunkt in Bahrain an

rtr/dpa | Die iranische ‌Armee greift nach eigenen Angaben US-Hubschrauber und Aufklärungsflugzeuge auf dem Stützpunkt Sakhir in Bahrain mit Drohnen an. Das ‌meldet die iranische Nachrichtenagentur Tasnim. Das Innenministerium von Bahrain hatte zuvor auf X Sirenenalarm gemeldet.

US-Sprecherin: Iran weiter an Abkommen interessiert

dpa/afp | Nach Darstellung von US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt ist Teheran weiter an einem Abkommen mit Washington interessiert. „Iran steht nach wie vor in engem Austausch mit den Vereinigten Staaten von Amerika“, sagte Leavitt am Donnerstag vor der Hauptstadtpresse in Washington. Dass das US-Militär ungeachtet dessen seit Tagen Ziele in Iran angreift, begründete Leavitt mit dem Verhalten der iranischen Führung. Trump werde nicht tatenlos zusehen, wie Iran Schiffe in der Straße von Hormus angreife, erklärte die Sprecherin.

Die Angriffe erfolgen zu einem Zeitpunkt, da die USA wieder eine Seeblockade gegen iranische Häfen durchsetzen. Das US-Militärkommando Centcom veröffentlichte Fotos, die zeigen, wie US-Marinesoldaten ein Handelsschiff entern und durchsuchen. Das Schiff „M/T Wen Yao“ sei aufgebracht worden, „um die strikte Einhaltung der laufenden US-Seeblockade zu gewährleisten“.

Bereits am Mittwoch hatte ein US-Kampfflugzeug Raketen auf einen unbeladenen Öltanker abgefeuert, der laut Centcom die Seeblockade durchbrechen wollte. Es war das erste Mal, dass die US-Armee seit der Wiedereinsetzung der Blockade iranischer Häfen am Dienstag ein Schiff gewaltsam stoppte. Zudem seien „drei Handelsschiffe umgeleitet worden, die versuchten, die Blockade zu umgehen“, teilte Centcom am Donnerstag weiter mit.

Die Angaben zur Durchsetzung der Seeblockade erfolgten zeitgleich zu neuen US-Angriffen auf Iran. Deren Ziel sei es, „die militärischen Fähigkeiten Irans weiter zu schwächen“, erklärte Centcom. Nach Angaben iranischer Staatsmedien wurden bei den US-Angriffen auch zwei Brücken und ein Flughafen getroffen.