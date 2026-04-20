+++ Nachrichten im Iran-Krieg +++Mehr als 3.300 Kriegstote im Iran registriert

Iran: Noch keine Entscheidung über Teilnahme an Verhandlungen

Der Iran hat nach Angaben seines Außenministeriums noch keine Entscheidung über eine Teilnahme an weiteren Friedensverhandlungen mit den USA in Pakistan getroffen. „Wir haben keine Pläne für eine zweite Verhandlungsrunde, aber es wurde diesbezüglich noch nichts entschieden“, sagte der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmail Bakaei, am Montag vor Pressevertretern.

Die USA meinten es „nicht ernst mit der Diplomatie“, fügte Bakaei hinzu. Er verwies auf angebliche Verstöße gegen die am Freitag vereinbarte Feuerpause. Konkret nannte er einen US-Angriff auf ein Frachtschiff, die Seeblockade iranischer Häfen und die Lage im Libanon. All dies seien „eindeutige Verstöße gegen die Waffenruhe“.

US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag erklärt, eine US-Delegation mit Vizepräsident JD Vance an der Spitze werde am Montag in Pakistan eintreffen. Zu den Knackpunkten der Verhandlungen zwischen Washington und Teheran zählen neben der Öffnung der Straße von Hormus die iranischen Vorräte an angereichertem Uran. (adp)

Gerichtsmedizin: Mehr als 3.300 Kriegstote im Iran

Im Iran sind bei den israelisch-amerikanischen Bombardierungen nach Worten eines Mediziners 3.375 Menschen getötet worden. Dabei handele es sich um endgültige Zahlen, sagte der Leiter der iranischen Gesellschaft für Rechtsmedizin, Abbas Masdschedi Arani, laut einem Bericht des Onlineportals „Jamaran“.

Der Gerichtsmedizin zufolge waren unter den Toten 496 Frauen sowie 383 Kinder und Minderjährige. Die meisten Opfer gab es demnach in der Hauptstadt Teheran, Isfahan im Zentrum des Landes sowie der Küstenprovinz Hormusgan.

Die tatsächliche Zahl der Toten dürfte deutlich höher liegen. Aktivisten hatten in ihren eigenen Zählungen schon vor Wochen mehr als 3.000 Tote gemeldet. Die Menschenrechtsorganisation Hengaw mit Sitz in Norwegen berichtete jüngst, dass mindestens 7.650 Menschen ums Leben kamen, darunter 1.030 Zivilisten. Unabhängig überprüfen lassen sich die Opferzahlen derzeit nicht.(dpa)

Zwei Menschen wegen Vorwurfs der Spionage hingerichtet

In Iran sind mitten im Krieg erneut zwei Menschen unter anderem wegen des Vorwurfs der Spionage für Israel hingerichtet worden. „Die Todesurteile gegen Mohammad Masum-Schahi und Hamed Walidi wurden heute im Morgengrauen vollstreckt“, berichtete die Justizwebsite Misan Online am Montag. Dort hieß es, die beiden Männer seien „Mitglieder eines Spionagenetzwerks mit Verbindungen zum Mossad“, dem israelischen Geheimdienst. Es wurden keine Angaben dazu gemacht, wann sie festgenommen worden waren.

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Wie es bei Misan unter Verwendung von Teherans Sprachgebrauch für Israel weiter hieß, waren die beiden Männer wegen der ihnen zur Last gelegten „Zusammenarbeit mit feindlichen Gruppen und dem zionistischen Regime“ sowie wegen des Vorwurfs „Krieg gegen Gott“ (Moharebeh) verurteilt worden. Dabei handelt es sich nach Scharia-Recht um eine Straftat, auf die im Iran die Todesstrafe steht.

Die Behörden in Iran haben seit Beginn des Krieges mit den USA und Israel am 28. Februar mehrere Hinrichtungen vollstreckt. Seit dem 8. April gilt eine zweiwöchige Waffenruhe, die am Mittwoch endet. Ausländischen Aktivisten zufolge gibt es nur in China mehr Hinrichtungen als in Iran. (afp)

Ölpreis steigt nach Schließung der Straße von Hormus

Die erneute Schließung der Straße von Hormus treibt die Ölpreise am Montag um mehr als 7 Prozent in die Höhe. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte ⁠Brent verteuert sich um 7,26 Prozent auf 96,94 Dollar. Der Preis für US-Leichtöl WTI steigt um 7,24 Prozent auf 89,92 Dollar. Die USA und Iran werfen sich gegenseitig vor, durch Angriffe auf Schiffe gegen ‌eine Waffenruhe verstoßen ‌zu haben. Am Freitag waren die Ölpreise noch um mehr ⁠als 9 Prozent gefallen.

Am Samstag passieren mehr als 20 Schiffe die Straße von Hormus. Dies ist die höchste Zahl seit dem 1. März, wie aus Daten des Analysehauses Kpler hervorgeht. Die Zunahme des Verkehrs erfolgte vor einer erneuten Eskalation am Sonntag, als die USA ein iranisches Schiff ‌beschlagnahmten und Teheran mit Vergeltung drohte. (rtr)

Außenhandel mit Iran geht zurück

Der Außenhandel mit Iran ist im vergangenen Jahr weiter zurückgegangen. Die Exporte sanken vom Vorjahr um ein knappes Viertel auf 961,6 Millionen Euro, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Ausgeführt wurden vor allem Maschinen sowie pharmazeutische und chemische Erzeugnisse.

Umgekehrt kamen aus Iran Importe im Wert von 234,5 Millionen Euro, eine leichte Steigerung um 1,7 Prozent zum Vorjahr. Fast zwei Drittel der Einfuhren waren Nahrungsmittel mit Pistazien an der Spitze. Darauf folgten pharmazeutische Erzeugnisse und Textilien wie zum Beispiel Teppiche.

Damit liegt Iran auf der Liste der wichtigsten Handelspartner auf Rang 72. Vor dem Inkrafttreten umfassender US-Sanktionen im Jahr 2018 war es noch der 51. Platz gewesen.

Im Vergleich zum Jahr 2018 sind die Exporte um 64,3 Prozent und die Importe um 46,8 Prozent zurückgegangen. Im Vorfeld des aktuellen Konflikts sind die Exporte noch einmal deutlich weniger geworden. Für die Monate Januar und Februar 2026 weist die Statistik einen Einbruch um 48,5 Prozent aus. (dpa)

Irans Außenminister wirft USA wenig Ernsthaftigkeit vor

Irans Außenminister Abbas Araghtschi hat den USA vor der von US-Präsident Donald Trump angekündigten zweiten Gesprächsrunde zum Irankrieg in Islamabad mangelnde Ernsthaftigkeit vorgeworfen. Araghtschi äußerte dies laut iranischen Staatsmedien in einem Telefonat mit Pakistans Außenminister Ishaq Dar. Demnach habe er gesagt, dass die Forderungen Washingtons in den Verhandlungen sowie Drohungen gegen iranische Schiffe und Häfen „klare Zeichen“ mangelnder Aufrichtigkeit der USA seien.

Die Äußerungen sind ein weiteres Zeichen dafür, dass sich die Spannungen zwischen Washington und Teheran verschärfen, bevor die Waffenruhe am Mittwoch auslaufen soll. Zudem könnten sie die Pläne für eine neue Verhandlungsrunde zwischen den USA und Iran in Islamabad in dieser Woche beeinflussen. (ap)

Vorbereitungen in Islamabad für neue Verhandlungen laufen

Seitens der pakistanischen Regierung wurde derweil offiziell noch nichts zu neuen Verhandlungen in Islamabad mitgeteilt. Kurz nach Trumps Ankündigung neuer Gespräche hatte das Außenministerium aber mitgeteilt, Ressortchef Ishaq Dar habe in einem Telefonat mit seinem iranischen Kollegen Abbas Araghtschi betont, ein kontinuierlicher Dialog sei entscheidend, um die Spannungen rasch zu entschärfen und Frieden in der Region zu fördern.

In Islamabad laufen seit Tagen Vorbereitungen für eine neue Verhandlungsrunde. Sicherheitsvorkehrungen waren sichtbar: So wurde die sogenannte Rote Zone mit Botschaften und Regierungsgebäuden, in der bereits die erste Gesprächsrunde stattfand, wieder abgesperrt. Erste Verhandlungen waren eine Woche zuvor ohne konkrete Ergebnisse beendet worden. (ap)