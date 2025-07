Linke spricht von „Schikanemaßnahme“Hamburg will Bezahlkarte ausweiten

Hamburg dpa/taz | Im Hamburger Senat gibt es erste Überlegungen, den Einsatz der Bezahlkarte für Geflüchtete auf andere Gruppen auszuweiten. Das gehe aus der Senatsantwort auf eine Anfrage der Linken hervor, über die die Hamburger Morgenpost (Mopo) am Sonntag berichtete. „Auch wenn aktuell die Nutzung dieser Karten für Asylbewerbende im Fokus steht, wurden erste Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter bereits mit Karten ausgestattet, um darüber zum Beispiel Taschengeld an Jugendliche in betreuten Einrichtungen auszahlen zu können“, sagte ein Sprecher der Finanzbehörde der Zeitung.

In den nächsten Monaten werde die Finanzbehörde weitere „geeignete Prozesse und Leistungen“ mit der Sozialbehörde aufnehmen und die Kartenzahlung ausweiten. „Mir ist besonders wichtig, dass durch diese Karten auch für Menschen, die sonst vielleicht keine bargeldlose Zahlungsmöglichkeit erhalten, in der Perspektive diese Hürde zur Teilhabe reduziert werden kann“, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Es trage auch zum Bürokratieabbau und zur Verwaltungsmodernisierung bei.

Im Rahmen eines Pilotprojekts hat Hamburg im Februar 2024 als erstes Bundesland die Bezahlkarte für Asylsuchende eingeführt. Später billigte der Bundesrat die gesetzliche Grundlage der Karte. Auf die Karten werden 185 Euro für den persönlichen Bedarf gutgeschrieben. 50 Euro Bargeld können abgehoben werden, für Minderjährige jeweils weitere 10 Euro.

 Es fängt immer mit einem Pilotprojekt an, um Bargeldauszahlung zu vermeiden und dann folgen Restriktionen. Das öffnet Tür und Tor für die Beschränkung anderer Sozialleistungen Carola Ensslen, fluchtpolitische Sprecherin der Linksfraktion in Hamburg

Die Karten können da genutzt werden, wo Visa akzeptiert wird. Im Ausland, im Onlinehandel, für Geldtransfers oder Glücksspiel funktioniert die Karte nicht. Auch in vielen kleinen Läden, die etwa Lebensmittel oder gebrauchte Kleidung anbieten, im Café oder bei der Post werde die Bezahlkarte oft nicht akzeptiert, so die Kritik.

Linke fordert Ende der Bezahlkarte

„Es war absehbar, dass die repressive Bezahlkarte auch auf andere Leis­tungs­emp­fän­ge­r*in­nen ausgedehnt würde. Und es wird nicht bei der Ausdehnung auf die Altersgrundsicherung und Sozialhilfe bleiben“, teilte Carola Ensslen, fluchtpolitische Sprecherin der Linksfraktion, am Sonntag mit. Aus der Anfrage geht auch hervor, dass es weiter keine Online-Bezahlfunktion gibt. Der Dienstleister arbeite an der „vertraglich zugesicherten Umsetzung“.

„Dass man es in fünf Monaten nicht schafft, die Funktion für den Online-Handel einzurichten, liegt in erster Linie an den Beschränkungen auf bestimmte Waren“, sagte Ensslen. Mit Verwaltungsvereinfachung habe das in ihren Augen nichts zu tun. Die Bezahlkarte sei eine „Schikanemaßnahme“, die abgeschafft werden müsse statt sie auf andere Personengruppen auszuweiten.