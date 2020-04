+++ Corona News vom Mittwoch +++ : Mehr Geld für Pflegepersonal?

Russland fliegt medizinische Ausrüstung in die USA. Heil (SPD) will branchenweite Tarife für Pflege. Nachrichten zum Coronavirus im Live-Ticker.

Spanien hofft auf Hilfen der EU

9.43 Uhr: Neben Italien pocht auch Spanien auf Finanzierungshilfen über eine gemeinsame Schuldenaufnahme der EU-Länder. Es müsse einen Weg für gemeinsame Schuldverschreibungen in der Europäischen Union geben, seien es nun Corona-Bonds, Euro-Anleihen oder Wiederaufbau-Anleihen, sagt die spanische Wirtschaftsministerin Nadia Calvino dem Radiosender Onda Cero.

„Ein Weckruf, um Digitalisierung massiv voranzutreiben“

9.30 Uhr: Der Chef des Branchenverbandes Bitkom, Achim Berg, drängt Unternehmen, angesichts der Pandemie einen Zahn bei der Digitalisierung zuzulegen. Bisher habe man sich zu viel Zeit gelassen. Dies geht auch aus einer Bitkom-Studie unter 603 Unternehmen hervor. Im Schnitt gaben die Befragten ihrem Unternehmen in punkto Digitalisierung die Schulnote „befriedigend“. Zugleich sehen allerdings neun von zehn Firmen die Digitalisierung als Chance, nur fünf Prozent als Risiko.

Russland hilft den USA im Kampf gegen Virus

8.48 Uhr: Ein Militärflugzeug mit medizinischer Ausrüstung und Atemschutzmasken startet aus der Nähe von Moskau, wie das russische Staatsfernsehen berichtet. Die russische Regierung hoffe, dass die USA zu gegebener Zeit auch in der Lage sein könnten, Russland notfalls medizinische Hilfe zu leisten.

China: Fokus auf symptomfreie Fälle

8.31 Uhr: Im Kampf gegen das Virus nimmt China nun auch verstärkt infizierte Menschen ohne Symptome in den Blick. Dazu begannen die Behörden am Mittwoch mit der öffentlichen Meldung dieser Fälle. Weitere 130 Fälle wurden so festgestellt. Damit seien insgesamt 1.367 infizierte Menschen in China unter Beobachtung, die keine erkennbaren Symptome zeigten, aber dennoch ansteckend sind.

Folgen für italienische Wirtschaft

8.10 Uhr: Italiens Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri rechnet mit einem Schrumpfen der Wirtschaft von rund sechs Prozent in diesem Jahr. Eine entsprechende Schätzung des Wirtschaftsverbandes Confindustria sei leider realistisch, sagt er der Zeitung IL Fatto Quotidiano. Zugleich könne er aber auch sagen, dass die italienische Wirtschaft auf eine starke Erholung abzielen könne.

Deutschland auf Saisonarbeitskräfte angewiesen

8.06 Uhr: Wirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) will trotz der Grenzschließungen ausländischen Erntehelfern den Weg nach Deutschland ebnen. „Wir werden auf Saisonarbeitskräfte nicht verzichten können“, sagt die CDU-Politikerin in der ARD. Sie sei mit Innenminister Horst Seehofer (CSU) im Gespräch, wie der Zielkonflikt zwischen Infektionsschutz der Bevölkerung und der Erntesicherung geregelt werden könne. „Wir müssen hier eine Lösung finden. Wir können die Bauern hier nicht hängenlassen.“ Die Ernährungskette einschließlich der Bauern sei systemrelevant.

Heil verlangt bessere Bezahlung in Pflege und Einzelhandel

7.25 Uhr: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) fordert eine Lohnerhöhung für die Menschen, die mit ihren Berufen eine besondere Last in der Krise tragen. Dazu sei etwa ein branchenweiter Tarifvertrag für den Pflegebereich nötig, sagte der SPD-Politiker in der ARD. Das gelte auch für den Einzelhandel, wo die Tarifbindung lausig sei. Man werde die Konsequenzen ziehen müssen, um Menschen in diesen Berufen besser zu bezahlen.

China: 36 Neuinfektionen

6.45 Uhr: China meldet nach offiziellen Angaben 36 bestätigte Neuinfektionen. Sieben Menschen sind demnach binnen eines Tages an den Folgen einer Ansteckung gestorben. Damit steigt die Gesamtzahl der bis einschließlich 31. März gemeldeten Infektionen in der Volksrepublik auf 81.554 und die der Toten auf 3.312.

Corona in Deutschland: Bisher 732 Tote

6.25 Uhr: In Deutschland ist nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) die Zahl der bestätigten Infektionen auf 67.366 gestiegen. Insgesamt seien bislang 732 Menschen infolge einer Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben, teilt das RKI mit. Im Vergleich zum Vortag wurden 5.453 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der Todesopfer stieg um 149.

Trump will Schiff mit Infizierten in Florida anlegen lassen

4.28 Uhr: US-Präsident Donald Trump will den Passagieren an Bord des niederländischen Kreuzfahrtschiffs „Zaandam“ helfen. Er fordert die Behörden Floridas auf, dem Schiff das Anlegen zu ermöglichen. An den Folgen des Coronavirus sind an Bord bereits vier Passagiere gestorben. Im Gegensatz dazu steht seine Reaktion im Februar auf ein anderes Kreuzfahrtschiff, die „Grand Princess“, die seiner Ansicht nach auf See bleiben sollte, anstatt den Hafen in Kalifornien anzulaufen.

Kolumbien: Erste Infektionen bei indigenen Völkern

4.11 Uhr: Zwei Mitglieder des Yukpa-Stammes, die in bitterer Armut in Notunterkünften und Zelten in der nördlichen Grenzstadt Cucuta leben, seien infiziert, wie die führende indigene Organisation des Landes ONIC mitteilt. Gesundheitsexperten fürchten, dass sich das Virus schnell unter den Stämmen ausbreiten könnte, die generell weniger Immunität gegen viele Krankheiten haben. Die 56.000 indigenen Familien, die in der Nähe von Städten und Gemeinden leben, seien daher besonders gefährdet, ebenso wie die Familien in Grenzgebieten, so ONIC. Die Stadt Cucuta war vor der offiziellen Schließung infolge des Coronavirusausbruchs ein wichtiger Zugangspunkt für Venezolaner nach Kolumbien, die vor politischen Unruhen in ihrer Heimat fliehen.

Geschmacksverlust mögliches Indiz für Infektion

3.28 Uhr: Der Verlust des Geschmack- und Geruchsinns kann britischen Wissenschaftlern zufolge auf eine Infektion mit Covid-19 hinweisen. Nach einer Studie, die mithilfe einer Symptom-Tracker-App von den Forschern erstellt wurde, haben fast 60 Prozent der Patienten, die anschließend positiv auf den Virus getestet wurden, über den Verlust der beiden Sinne berichtet, wie Tim Spector, Professor am King's College in London und Studienleiter mitteilt.

US-Minister Esper gegen Evakuierung des Flugzeugträgers

1.53 Uhr: US-Verteidigungsminister Mark Esper sieht keine Notwendigkeit, den US-Flugzeugträger „Theodore Roosevelt“ mit über 4.000 Mannschaftsmitgliedern zu evakuieren. „Wir transportieren eine Menge Hilfsgüter, medizinische Hilfe, zum Träger in Guam. Wir stellen zusätzliches medizinisches Personal zur Verfügung“, sagt Esper dem Sender CBS News und fügt hinzu, dass kein Besatzungsmitglied ernsthaft erkrankt sei. Auf die Frage, ob es an der Zeit sei, den Flugzeugträger zu evakuieren, sagt Esper. „Ich glaube nicht, dass wir an diesem Punkt sind.“

US-Verkehrsministerium für Mindestanzahl von Flügem

0.44 Uhr: Das US-Verkehrsministerium erwägt, als Bedingung für den Erhalt von Beihilfen Passagierfluggesellschaften zu einer Mindestanzahl von Flügen zu verpflichten. Fluglinien, die vor dem Ausbruch mindestens fünf Tage die Woche ihren Dienst zwischen Städten angeboten haben, sollten weiterhin mindestens einen Flug pro Tag fünfmal pro Woche zwischen den Punkten anbieten müssen, so der Vorschlag. Am Montag passierten nur 154.000 Menschen die Kontrollpunkte an US-Flughäfen, verglichen mit 2,4 Millionen an einem normalen Tag.

Altmaier optimistisch

0.00 Uhr: Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sieht nach dem Konjunktureinbruch durch Krise eine Chance für Aufhol- und Nachholeffekte im zweiten Halbjahr. „Die Einschnitte werden in den Monaten März, April, Mai sehr deutlich spürbar sein“, sagt Altmaier der Rheinischen Post laut Vorabbericht. „Im zweiten Halbjahr haben wir immer noch die Chance für Aufhol- und Nachholeffekte.“ Das sei aber noch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. (rtr)