+++ Corona News vom Freitag +++ : Risiko: Pflegeheim

Infektionsausbruch in Altenpflegeheim: bisher 26 positiv. Norwegen führt Tracking-App ein. Nachrichten zum Coronavirus im Live-Ticker.

Den Live-Ticker bearbeiten Klaudia Lagozinski und Anselm Denfeld.

Etwa neun Prozent aller Tests positiv

10.25 Uhr: Das Robert-Koch-Institut will die Tests „strategisch besser einsetzen“, sagt RKI-Präsident Lothar Wieler in einer Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Jens Spahn. Derzeit seien rund neun Prozent aller Tests positiv. „Wir werden in Zukunft vermehrt in Altenheimen und Pflegeheimen testen können, um zu verhindern, dass Patienten und Pflegende infiziert werden“, sagt Wieler. (rtr)

Norwegen führt Tracking-App ein

10.20 Uhr: Parallel zur Lockerung der Schutzmaßnahmen hat Norwegen eine Tracking-App. „Um zu einem normaleren Leben zurückkehren, müssen wir uns alle anstrengen und diese App nutzen“, sagte Regierungschefin Erna Solberg am Donnerstag. Die Nutzung der in Norwegen entwickelten App „Smittestopp“ (Infektionsstopp) ist freiwillig. Sie soll den Gesundheitsbehörden einen besseren Überblick über die Ausbreitung des Virus vermitteln. Außerdem sollen Nutzer so erfahren, ob sie Kontakt zu einem Infizierten hatten. Die Nutzer bleiben anonym und ihre Daten werden nach 30 Tagen automatisch gelöscht.

Parallel zur Einführung der App soll vermehrt getestet werden. Die Regierung will die Zahl der wöchentlichen Tests bis Ende des Monats auf 100.000 erhöhen. Oslo hatte vergangene Woche eine schrittweise Aufhebung der strikten Einschränkungen angekündigt, die Schulen sollen am 27. April wieder öffnen. Bis Donnerstag wurden in Norwegen 6.566 Infektionsfälle und 130 Todesfälle gemeldet. (afp)

Russland: Mehr Neuinfektionen

10.20 Uhr: Mit 4.069 Neuinfektionen gibt es in Russland erneut einen verstärkten Anstieg von neuen Covid-19-Fällen. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der Ansteckungen auf 32.007, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldet. Die Zahl der Fälle in Russland begann in diesem Monat stark anzusteigen. (rtr)

Selbst fürs Rückholen zahlen?

09.45 Uhr: Die Regierung wird nach Angaben von Außenminister Heiko Maas später entscheiden, ob und wie sich Deutsche finanziell an den Rückholaktionen aus dem Ausland beteiligen müssen. Es gebe zwar die Regelung, dass eine Kostenbeteiligung im Rahmen eines normalen Economy-Tickets nötig sei. „Wir haben das jetzt zurückgestellt, weil wir keine Zeit haben, uns mit solchen Verwaltungsfragen auseinanderzusetzen“, fügt Maas hinzu. „Wir werden aber irgendwann darüber entscheiden, wie wir mit den Kosten umgehen, ob und wie Menschen beteiligt werden, die diese Rückholflieger benutzt haben.“ Größere Rückholaktionen gebe es noch aus Südafrika und Neuseeland. (rtr)

Spahn: Ausbruch ist beherrschbar geworden

10.15 Uhr: Die bisherigen Maßnahmen gegen die Pandemie in Deutschland sind nach Darstellung von Gesundheitsminister Jens Spahn erfolgreich gewesen. „Der Ausbruch ist – Stand heute – wieder beherrschbar und beherrschbarer geworden“, sagte der CDU-Politiker in Berlin. (dpa)

Sichere Apps für Selbsthilfegruppen

10.08 Uhr: Kostenlose Chaträume bietet die Hamburger Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (KISS) in ihrer Selbsthilfe-App an. Sie sollen vertrauliche Gespräche ermöglichen, teilte KISS mit. Die App wurde von der AOK Rheinland/Hamburg unterstützt und bereits vor einigen Wochen gestartet. Viele Gruppen würden derzeit frei verfügbare Chat-, Telefon- oder Videodienste nutzen, die häufig den Datenschutz nicht ausreichend berücksichtigten, sagte KISS-Projektleiterin Anke Heß. Abhilfe schaffe hier nun eine Neuerung in der „KISS Hamburg Selbsthilfe-App“. Nun können sich die über 1.000 Hamburger Selbsthilfegruppen jetzt in geschlossenen Chaträumen austauschen. In kleineren Gruppen sei ein Video-Chat möglich. (epd)

Ausbruch in Pflegeheim in Bad Sachsa

9.29 Uhr: In einem Altenpflegeheim in Bad Sachsa am Südharz sind mehrere Menschen infiziert. Nach einem Verdachtsfall vor knapp zwei Wochen seien inzwischen alle 72 Bewohner und 58 Beschäftigten getestet worden, teilte die Diakonie Wolfsburg als Trägerin der Einrichtung mit.

Alle 19 bislang vorliegenden Testergebnisse von Bewohnern seien positiv. Von den Beschäftigten seien bislang sieben Personen positiv gestestet worden. Anfang April habe eine Bewohnerin der Einrichtung Erkältungssymptome gezeigt, erläuterte die Diakonie. Das Pflegeheim habe daraufhin eine unverzügliche Quarantäne der Bewohnerinnen und Bewohner in ihren Zimmern veranlasst. Laut Diakonie befindet sich die Frau inzwischen auf dem Weg der Besserung. Seit März war es in Alten- und Pflegeheimen mehrerer Träger in Niedersachsen zu Ausbrüchen gekommen. Im ebenfalls von der Diakonie Wolfsburg betriebenen Hanns-Lilje-Heim in Wolfsburg starben bislang 41 von insgesamt 74 infizierten Bewohnerinnen und Bewohnern. (epd)

Zurück auf einer veränderten Erde

9.13 Uhr: Inmitten der Pandemie sind zwei US-Astronauten und ein russischer Kosmonaut sicher von der Internationalen Raumstation (ISS) zurückgekehrt. Andrew Morgan, Jessica Meir und Oleg Skripotschka seien in der Steppe von Kasachstan gelandet, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Freitag mit.

Nach Monaten im All kehrten die drei auf eine veränderte Erde zurück: Wie auf nach der Landung veröffentlichten Videoaufnahmen zu sehen war, wurden sie von Empfangsteams in Corona-Schutzausrüstung aus der Kapsel geborgen. Diese mahnten sich gegenseitig zum Abstandhalten. Die Rückreise der drei ISS-Bewohner nach Hause musste zudem improvisiert werden, da Kasachstans Karaganda-Flughafen wegen der Pandemie geschlossen ist. Noch an Bord der ISS hatte sich Meir Gedanken darüber gemacht, wie es sein würde, nach Hause zu kommen und ihre Familie nicht umarmen zu dürfen. „Ich glaube, ich werde mich isolierter fühlen als hier“, sagte sie. (afp)

Verkürzte Sommerferien?

9.10 Uhr: Wegen des eingeschränkten Schulbetriebs regt Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) eine Verkürzung der Sommerferien in diesem Jahr an. „Das bietet Gelegenheit, versäumten Unterrichtsstoff nachzuholen“, argumentierte er in der Augsburger Allgemeinen. Schäuble verwies darauf, dass das Urlaubskonto vieler Eltern durch die Krise „strapaziert“ sei. In einer Meinungsumfrage des Unternehmens Civey im Auftrag der Zeitung erklärten 29,6 Prozent der Teilnehmer, die Sommerferien sollten 2020 auf jeden Fall verkürzt werden.

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, war skeptisch gegenüber dieser Idee. SPD-Vize Kevin Kühnert lehnte die Verkürzung ab. Wenn es im Sommer die Möglichkeit gebe, „wieder stärker rauszugehen und sich mit der Freizeit zu beschäftigen, Freunde zu treffen, dann ist das auch ein wichtiger Teil“, sagte der Juso-Vorsitzende den Sendern RTL und n-tv. (afp)

Auch Lollapalooza könnte ausfallen

9.03 Uhr: Auch das Musikfestival Lollapalooza Anfang September in Berlin steht auf der Kippe. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) sagte am Freitag im Radio Eins des rbb, er sei „sehr skeptisch“, ob das Festival mit Zehntausenden Besuchern am 5. und 6. September stattfinden könne. Das Verbot von Großveranstaltungen gelte laut Beschluss bis mindestens 31. August. „Und die Betonung für solche großen Veranstaltungen liegt auf „mindestens““, sagte Geisel. (dpa)

Regierung erwägt Öffnung von Pflegeheimen für Besucher

8.58 Uhr: Die niedersächsische Landesregierung diskutiert eine Lockerung des Besuchsverbots für Pflegeheime. Das Kabinett berate, „ob mit Genehmigung der kommunalen Behörde Ausnahmen möglich sein sollen und die Angehörigen unter Umständen die Heimbewohner besuchen dürfen“, berichtete das Politikjournal Rundblick Niedersachsen unter Berufung auf einen Verordnungsentwurf, der am Freitag erwartet wird. (dpa)

25.000 Häftlinge in Myanmar sollen freigelassen werden

8.27 Uhr: In Myanmar sollen mehr als ein Viertel der Gefängnisinsassen freigelassen werden. Knapp 25.000 Häftlinge würden entlassen, teilte das Präsidialbüro mit. Unter den Begnadigten sind demnach auch 87 Ausländer. In dem südostasiatischen Land werden jedes Jahr am Neujahrstag im April tausende Häftlinge begnadigt – allerdings waren es noch nie so viele wie in diesem Jahr. (afp)

Wuhan korrigiert Todeszahl drastisch nach oben

8.07 Uhr: Wuhan hat die Zahl der Corona-Todesfälle nach oben korrigiert. Es seien 1.290 Menschen mehr nach einer Infektion gestorben, teilten die Stadtbehörden mit. Insgesamt gab es damit in Wuhan 3.869 Tote. (ap)

Arznei in den USA zeigt Erfolge bei Covid-19

8.06 Uhr: Ein Medikament des US-Konzerns Gilead Sciences zeigt einem Medienbericht zufolge Erfolge bei der Behandlung von Covid-19-Patienten. In einer Studie der Universitätsklinik in Chicago führte das gegen Ebola entwickelte Mittel Remdesivir zu einer schnellen Fiebersenkung und einem Rückgang der Symptome, sodass fast alle Patienten in weniger als einer Woche entlassen werden konnten, wie aus einem Bericht der Onlineplattform für Medizinnachrichten, STAT, hervorgeht.

Gilead erklärte, die Daten müssten noch analysiert werden, um daraus Schlüsse zu ziehen. Der Pharmakonzern rechnet damit, erste Ergebnisse aus der laufenden Studie Ende des Monats bekanntgeben zu können. Die Klinik in Chicago ist eines von 152 Krankenhäusern, die an der Gilead-Studie mit schwer erkrankten Patienten teilnehmen. (rtr)

Spahn: Erste Welle dank Maßnahmen gut bewältigt

7.49 Uhr: Dank der ergriffenen Maßnahmen hat Deutschland die erste Welle des Ausbruchs nach Ansicht von Gesundheitsminister Jens Spahn gut bewältigt. Jetzt gelte es, 25 bis 30 Prozent der Intensiv- und Beatmungsbetten weiterhin für Covid-19-Patienten frei zu halten, aber im Gesundheitssystem den Regelbetrieb wieder anzufahren, sagt der CDU-Politiker im ARD-“Morgenmagazin“. Ab Anfang Mai müssten schrittweise aufgeschobene Behandlungen und Operationen nachgeholt werden. (rtr)

Formel 1 will am 5. Juli in Österreich starten

7.43 Uhr: Die Formel 1 steuert nach der Zwangspause angeblich einen Saisonstart ohne Zuschauer in Österreich an. Auf das Rennen in Spielberg am 5. Juli könnten dann zwei WM-Läufe vor leeren Rängen in Silverstone folgen, berichtete die BBC unter Berufung auf einen vorläufigen Plan der Rennserie. (dpa)

Dänemark fährt langsam wieder hoch

7.29 Uhr: Dänemark lockert seine Alltagsbeschränkungen weiter. Ab Montag dürfen einige Kleinunternehmen wie Friseure und Fahrschulen wieder öffnen, teilt die Regierung mit. Erst am Mittwoch waren Kindertagesstätten sowie Schulen bis zur fünften Klasse wieder geöffnet worden. „Niemand will Dänemark einen Tag länger als unbedingt nötig geschlossen halten“, erklärte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen auf Facebook. (rtr)

RKI: Ansteckungsrate sinkt – Wichtiger Wert unterschritten

6.32 Uhr: In Deutschland ist die Zahl der gemeldeten Infektionsfälle nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) um 3.380 auf 133.830 gestiegen. Die Zahl der Todesfälle infolge einer Ansteckung legte binnen 24 Stunden um 299 auf 3.868 zu. Rund 81.800 Menschen sind demnach genesen, das sind rund 4.700 mehr als am Vortag. (rtr)

3.38 Uhr: Die Ansteckungsrate ist in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts gesunken. Jeder Infizierte steckt nunmehr weniger als einen weiteren Menschen an, die Reproduktionsrate liegt bei 0,7. Das bedeutet, dass die Zahl der Neuerkrankungen leicht zurückgeht, wie das RKI berichtete. Anfang März lag die wichtige Kennziffer noch bei 3, am 8. April bei 1,3. Die Kennzahl gibt an, wie viele Menschen eine erkrankte Person im Durchschnitt infiziert.

RKI-Präsident Lothar Wieler hatte am Dienstag gesagt, um die Epidemie abflauen zu lassen, müsste diese Reproduktionszahl unter 1 liegen, derzeit betrage sie 1,2. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte im Zuge der Ankündigung erster Lockerungen bei Corona-Maßnahmen am Mittwoch deutlich gemacht, dass schon vermeintlich kleine Änderungen der Reproduktionszahl erhebliche Folgen haben können. (dpa)

China: Wenig Neuinfektionen, keine weiteren Toten

3.23 Uhr: China meldet 26 neue Infektionen. 11 Ansteckungen seien im Land erfolgt, 15 aus dem Ausland importiert worden, teilt die nationale Gesundheitskommission mit. Damit beträgt die Gesamtzahl der Infektionen 82.367. Am Vortag lag die Zahl der Neuinfektionen noch bei 46. Es gab den Angaben zufolge keine weiteren Todesfälle. (rtr)

Trumps Exit-Strategie

0.25 Uhr: US-Präsident Donald Trump erläutert Richtlinien zur Lockerung der Maßnahmen. Die Bundesstaaten sollten dies schrittweise angehen, sagt Trump. Sofern es die Umstände erlaubten, sollten Amerikaner wieder zu ihren Arbeitsplätzen zurückkehren. Die Gouverneure könnten die Vorschläge an die Lage in ihren jeweiligen Bundesstaaten anpassen. (rtr)

Hier finden Sie die Live-Ticker der vergangenen Tage. Alle Texte der taz zum Thema finden sich in unserem Schwerpunkt Coronavirus.