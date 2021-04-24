Запретить бренд Nivea в Беларуси : Опасные синие банки

Белорусы покупают продукцию Nivea, чтобы поблагодарить концерн за солидарность. Янка Беларус рассказывает о жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 78.

Кто бы мог подумать, что дефицит времен СССР может вернуться снова! И покупка заветной баночки крема станет волнительным приключением. И тем не менее, после того как в январе Nivea первой отказалась спонсировать чемпионат мира 2021 по хоккею в Минске и вскоре аналогичное решение приняли некоторые другие бренды-спонсоры, последовала месть со стороны Лукашенко. Месть откровенно глупая и детская.

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Министерство охраны здоровья запретило продажу продукции Nivea в Беларуси. „Неожиданно“ санитарные службы выявили нарушения в документах, подтверждающих качество и безопасность продукции косметического бренда, а также выявили несоблюдение сроков годности продукции и проблемы в части маркировки. На данный момент введён временный запрет на ввоз и продажу отдельных продуктов компании.

Так и вижу, как руководство немецкой компании Beiersdorf со своими 144 филиалами во всем мире и годовым доходом, превышающим золотовалютный резерв Беларуси, рвёт на себе волосы и кусает локти…Ещё вчера замечательная косметика была лидером продаж в Беларуси, а сегодня она неожиданно стала ядовитой…

Некоторые особо рьяные специалисты по закупкам кинулись исполнять приговор, убирая с минских полок кремы и шампуни бренда. В сеть магазинов „Соседи“ из головного офиса пришло письмо с требованием срочно убрать с полок на склад ассортимент Nivea(ТМ). Что делать с этим товаром будет разъяснено через неделю. Тем ценнее найти в магазине-конкуренте заветную баночку синего цвета и нежно прижимая её к груди бежать на кассу. Надо ещё раз сходить туда, пожалуй, срок годности крема обозначен до 2023 года. Похоже, мне надо как можно больше Nivea! В часы, когда властвует тьма, очень хочется сказать „Danke“ тем, у кого белоснежная репутация! Интересно, куда дальше пойдёт фантазия человека с паранойей у руля государства?

Кстати, надо бы ещё запретить автомобили Skoda Octavia, на них ездят милиционеры: а вдруг им в голову двигатель передаст мысль о невыполнении абсурдных приказов! И анализы крови тоже не брать – в ней есть белые и красные тельца, эритроциты и лейкоциты. А это цвета флага, который на Лукашенко действует как чеснок на вампира.

И потом „президенту“ мерещатся заговоры и покушения на него и его детей, которым он дарит генеральские погоны по случаю. Готовило покушение ЦРУ или ФБР он не может определиться, но своему КГБ отдаёт приказы на задержание людей в том числе и в других странах. Странно, что человек уверенный в том, что за него проголосовало 80% белорусов, не брезгует похищением на территории России своих сограждан. И в принципе, всеми силами пытается сделать из Беларуси Мьянму или Северную Корею.

Депутат „карманного“ Палаты представителей Национального собрания от Бреста Марина Васько, между прочим учительница беларуского языка и литературы, выступила за введение в Беларуси интернет-цензуры по примеру Китая. Она предложила создать на уровне государства „информационный щит“, где не будет места Twitter, Facebook, YouTube и „опасным“ европейским новостным ресурсам: „Да, это очень дорого, но свобода и независимость дороже“. Интересно что она имела в виду…Хочется напомнить госпоже Васько афоризм: „Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого“.