Национальные символы Беларуси : Обвинение в экстремизме

Допустимо ли втоптать в грязь свою историю? Янка Беларус рассказывает о происходящем в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 60.

Генеральная прокуратура анонсировала признание национального бело-красно-белого флага экстремистским. Такое решение – вполне логичный шаг на пути превращения авторитарной диктатуры в тоталитарную. Именно этим превращением Лукашенко упорно занимается последние полгода и даже странно, что руки до национальной символики у него дошли лишь теперь. Интересно, что по образованию Лукашенко учитель истории. И должен как никто понимать: уроки она давать умеет. Зачастую болезненные. Руками тех, кто не просто помнит, а и сам был участником событий.

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Именно бело-красно-белый флаг был первым государственным флагом возрожденного белорусского государства. Под ним оно сделало первые шаги к укреплению национального суверенитета и независимости, с ним проходили визиты белорусских делегаций за границей и вручение верительных грамот нашим послам. Собственно, первый президент Республики Беларусь (Лукашенко) принял под ним присягу. И фото имеется. Так что же, получается Лукашенко и сам экстремист и беспринципный человек, готовый на всё, лишь бы прийти к власти?

Если бело-красно-белый флаг признают запрещенной символикой, то как понимать, что в 2018 году власти разрешили экстремистское мероприятие в центре Минска? Тогда на празднование столетия со дня образования Белорусской Народной Республики на митинг и концерт возле Оперного театра собралось несколько десятков тысяч человек с национальной символикой. И если это было экстремистское мероприятие, то можно ли огласить фамилии всех, кто подписал разрешительные документы на него? Кстати, тогда в другом месте прошла несанкционированная акция, в которой приняло участие несколько сотен человек. Вот её власти признали протестом. С сотнями проще бороться, чем с десятками тысяч.

У Сергея Долидовича, единственного в мировой истории лыжника, участвовавшего в семи Олимпиадах тоже есть вопрос без ответа:„Если признают бело-красно-белый флаг экстремистским (ничему не удивлюсь) значит ли это, что я фашист, раз выступал в Лиллехаммере в 1994 году под ним? И что делать с архивными фото с той Олимпиады – рвать и сжигать, чтобы не расстреляли?“

А на сайте petitions.by объявлен сбор подписей под петицией, которая будет передана в Министерство культуры и Генеральную прокуратуру Республики Беларусь. В ней говорится о необходимости прекращения преследования белорусов за использование символики, которая представляет собой нематериальную культурную ценность и воспринимается народом как свое наследие. Это сделано в ответ на якобы существующее обращение более 100 „неравнодушных граждан“, на основании которого и инициирована Генеральной прокуратурой подготовка документов о запрете бело-красно-белой символики. По состоянию на 31.01.2021 под обращением стоит больше 63 000 подписей по-настоящему небезразличных белорусов, которые против того, что по важным страницам истории можно легко топтаться, прикрываясь чьей-то прихотью.