Романтика в Беларуси : Так далеко и так близко

Может ли зародиться любовь между людьми, один из которых под арестом? Янка Беларус рассказывает о жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 73.

Откровенно говоря, я хочу написать такой „Дневник из Минска“ в котором будет про весну, любовь и милых котят, а не весь этот трэш, который происходит каждый день. Открывая утром новости и соцсети, каждый раз ждёшь: ну может сегодня будет хорошая новость, хоть одна! Но вместо этого видишь как в очередной раз мы опустились на самое дно. И понимаешь – это дно завтра будет ещё глубже.

Впрочем, с поправкой на реалии историю про любовь мне найти удалось.

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Яна Оробейко и Валера Томилин познакомились в июле 2020 года. К осени они практически перестали общаться, а потом девушка написала: „За моей подругой пришли, наверное, заберут и меня. Мне будет спокойнее, если ты продолжишь мне писать“. Так и случилось: Яну арестовали. Она стала одной из девяти студентов, которых задержали 12 ноября по обвинению в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. По этой статье предусмотрено до трёх лет лишения свободы.

Четвертый месяц каждый день Валера отправляет ей письма и каждую субботу возит передачи. Валере 25 лет, он работает программистом на заводе, где делают оптику для спутников, и является прихожанином униатской церкви. Яна до ареста училась в университете и собиралась стать учителем изобразительного искусства, рисовала открытки для политзаключенных. „Мы познакомились в июле на одном из мероприятий, – рассказывает парень. – Яна очень красивая, умная, милая, с ней весело и легко, поэтому она мне сразу понравилась. Но я тогда был в отношениях, которые шли к расставанию, и мы просто общались. А потом в моей жизни началась какая-то дичь – революция, работа, учёба, повестка в армию, я заболел COVID. Только после задержания Яны я понял, что всё это – ерунда. Что бы ни происходило, важно не забывать, кто ты есть, что чувствуешь, и делать всё в своё время.

Не думаю, что Яну интересовала политика. Она не приверженец какой-то партии, просто она хочет, чтобы в стране было всё нормально. Чтобы люди жили достойно, чтобы уважались права человека. Главная проблема, что белорусы не могут быть собой. Вся система построена на том, чтобы делать видимость, что всё хорошо. По телевизору рассказывают, как хорошо работают у нас заводы, как людям платят хорошие зарплаты, а в нормальной стране не нужно никого в этом убеждать“.

Семья Яны живет в Бресте, у них пятеро детей, двое из которых несовершеннолетние. Мама Яны называет Валеру „жених“, сам он себя таковым не считает. Хотя, говорит, что это меняет? В одном из писем он написал девушке: „Если тебя отправят в колонию, давай поженимся“. Она ответила: „Неплохая идея“.

Юношеской романтики в этих предложениях на самом деле немного: в первую очередь – это возможность для Валеры видеть Яну и возить ей передачи. „У меня есть ощущение, что она – близкий мне человек. Думаю, она тоже так считает. Даже если после её освобождения у нас не случится большой любви и мы не родим детей, всё равно будем дружить. А дружба – она в том, что люди по-человечески любят друг друга и один одному помогают. Плюс у меня у самого есть потребность ей помогать. Я не рассчитываю, что после освобождения она мне будет что-то должна и поэтому мы сойдемся – это нечестно“.

Валера тратит ежемесячно около 150 евро на продукты для Яны и подписку на газеты и журналы. „Я бы с удовольствием водил её в кино или театр, но такой возможности нет, – говорит он. – Есть только письма, издания и передачи. Я пересказываю ей какие-то статьи по искусству, истории…Описываю свои мысли, говорю, что сделал на работе. Сразу я не был уверен, что конверты до Яны доходят, поэтому решил: если отправлять что-то каждый день, точно пробью стену цензуры. Потом узнал: она всё получает, но желание „говорить“ с ней каждый день не пропало. Носить передачи – это ни разу не весело, это просто нужно. Нужно Яне. И нужно мне“.