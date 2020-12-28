Бюджет на 2021 в Беларуси : Надо больше милиционеров

Расходы на представителей силовых структур. недостаточно. Янка Беларус рассказывает о жизни в своей стране в эти непростые времена.Эпизод 45.

Многое становится понятным, когда умеешь правильно читать официальные цифры. На днях Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь приняла проект закона «О республиканском бюджете на 2021 год». Теперь мы знаем где нынешняя власть возьмёт и где потратит деньги.

Предусматривается, что дефицит бюджета составит примерно 4 миллиарда белорусских рублей (больше 1 миллиарда 300 миллионов евро). На судебную власть, правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности выделят 2,77 миллиардов белорусских рублей (приблизительно 902 миллионов евро). Это на 300 миллионов белорусских рублей (почти 98 миллионов евро) больше, чем в этом году.

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На оборону планируют потратить 1,46 миллиарда белорусских рублей (больше 475 миллионов евро), то есть на 180 миллионов рублей (58,6 миллионов евро) больше, чем в этом году. Интересно, что запланированные расходы на жилищное коммунальное хозяйство – 388,9 миллионов рублей (126,6 миллионов евро). Это почти вдвое меньше, чем в этом году.

То есть получается довольно интересно: отбираем у дворников и отдаем судьям и милиционерам. Им, видимо, нужнее. Минск долго гордился тем, что гости столицы отмечали его чистоту, в 2021 году скорее всего вдоль главного проспекта будут красиво расставлены милиционеры вместо мусорных урн.

В глазах наших депутатов это взаимозаменяемые вещи. 110 парламентариев, на мой взгляд, достаточно далеки от народа. Того народа Беларуси, который на сайте change.org уже собрал более 50 тысяч подписей за признание ОМОН террористической организацией. И того народа, который выкладывает в интернет видео с избиением беларусов в отделениях милиции.

Впрочем, представители силовых структур не отказываются объяснять попавшие на Youtube видео, на которых зафиксированы истязания задержанных: люди – и мужчины, и женщины – со связанными руками лежат лицом вниз в спортзале районного управления внутренних дел (РУВД), многих сильно бьют. Но делают это так, что лучше бы промолчали.

«По данному вопросу, что была видеозапись, где сотрудники милиции Фрунзенского РУВД обращаются с задержанными не очень хорошо, проводится проверка. Министром задача поставлена. По результатам проверки будут сделаны определенные выводы», – сказал первый заместитель главы Министерства внутренних дел Юрий Назаренко.

Лично мне очень хочется узнать, что значит «определенные выводы»? Не допускать утечки информации? Ведь данное видео снимал кто-то из милиционеров. А после того как оно стало достоянием общественности, а не только органов, в министерстве как будто глаза открылись.

Да, сломанные ребра и выбитые зубы – это «не очень хорошо», господин министр. А еще не очень хорошо что до сих пор не возбуждено хоть одно уголовное дело по фактам убийств и насилия со стороны представителей силовых структур.

И очень нехорошо, что глава КГБ Иван Тертель позволяет себе высказывания вроде: «Вокруг поведения силовых структур достаточно много мифов, обстановка нагнетается специально. Товарищ Тарайновский или Тарайковский в Минске погиб. Но кто видел эти снимки, видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел – и нагло стоит перед милицией. Он стоит целенаправленно».

Генерал-лейтенант настолько необразован, что не может запомнить фамилию первого официально погибшего протестующего? Он считает преступлением просто нахождение в вертикальном положении? Может уже и дышать без разрешения нельзя, а мы не в курсе?

Про то, что выходить в свой двор небезопасно мы уже знаем на примере убитого Романа Бондаренко. А на ваши слова: «Человек погиб? Какой? Бондаренко? Проводится проверка. Давайте не выпячивать ситуацию, пока не разобрались соответствующие органы», хотим ответить, что соответствующим органом у большинства нормальных людей является голова, с мозгами внутри черепа. Обычно она даёт сигнал другим органам тела о том, что избивать безоружных людей до смерти «не очень хорошо». Проверьте, пожалуйста, её наличие у себя под фуражкой.