Скручивание фактов в Беларуси : Эффект Стрейзанд по-белорусски

Власть сама себе вредит. Это объединяет нацию. Янка Беларус рассказывает о повседневной жизни в Минске в эти тревожные времена. Эпизод 39.

Сегодня в Беларуси мы ежедневно видим проявления эффекта Стрейзанд – социального феномена, когда попытка изъять определённую информацию из публичного доступа приводит лишь к её более широкому распространению. А действия, которые осуществляют сейчас власти, выглядят не просто некомпетентно, а, как в поговорке, будто „выстрел себе в ногу“, то есть вред самому себе необдуманным действием.

Вот всего пару примеров:

Tagebuch aus Minsk Die Tagebucheinträge in deutscher Sprache finden sie hier.

Следственный Комитет заводит уголовные дела против медика Артема Сорокина и журналистки Катерины Борисевич за разглашение врачебной тайны, а уголовное дело по самому факту убийства Романа Бондаренко – нет. Противно от того, что на самом высоком уровне производится попытка не просто очернить умершего в результате избиения силовиками, а раздробить повестку, сместить акценты с самой проблемы: предъявляются анализы, в которых найден алкоголь в моче, мол, погибший не был святым, поэтому....

Но извините, для истории неважно, что пил и курил конкретный человек, насколько он был любим окружающими и прочими, а важно кто убил и почему. Справочно, этанол в моче после смерти находят в 9 из 10 случаев, в организме происходят процессы брожения, это не является показателем того, что человек употреблял алкоголь.

Но Лукашенко боится сакральной жертвы, которая должна привести к падению „сильного лидера“. Поэтому срочный приказ – десакрализация любым способом, с трансляцией по телеканалам. Чего этим добились? Медики и журналисты вышли с плакатами „Ноль промилле“ и стали лицом к стенке, положив на нее руки, к этой акции солидарности присоединились и другие неравнодушные белорусы. Ведь показатель 0 промилле алкоголя в крови, который был у Романа, означают, что человек трезв. В таком состоянии можно управлять автомобилем, самолетом, АЭС и даже государством.

А теперь представьте в новогодней витрине KaDeWe фигурку эльфа со списком желаний, среди которых есть „свобода“? Красиво же! На следующий день лист бумаги обрезают, это слово исчезает. Это было бы возможно в Берлине? Потому что в Минске в центральном универсаме – да. Впрочем, фото витрины уже отправлено в интернет и активно обсуждается.

Статью 23.34 „Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий“ мы сегодня считаем „народной“. Именно по ней осуждают, арестовывают и штрафуют тысячи граждан. Иметь такую судимость – не позорно. Наоборот, мы считаем, что это – как тест на COVID-19, для кого-то даже почти обязательно. Вернее, к этому надо относиться с должной иронией.

Например, как девушка Даша: „Теперь я – настоящая белоруска!✌️ 14 суток. 2 раза по 24 часа без еды и воды. 10 дней без передач. От 14 до 22 невероятных сокамерниц на 14 мест. Интерьер – что-то между древним подъездом, конюшней и заброшенным домом (черная плесень, сырость, матрасы с запахом мочи, только холодная вода, мокрый бетонный пол), до массовых посадок это были курилка и туалет.

Но люди сделали эти дни прекрасными. Мы пели, занимались спортом, читали вслух книги, играли в Мафию (интеллектуальная игра, в которой надо вычислить кто мирный житель, а кто бандит. – прим. автора) и очень много смеялись и разговаривали. Тюрьмы забиты лучшими людьми и мы становимся еще сильнее и дружнее. ‚Их‘ бесит, что мы веселые и смелые?“