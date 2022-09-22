Белорусы в эмиграции : За пределами войны и катастроф

Наш автор помогает бежать преследуемым белорусам. Они надеются, что с победой Украины диктатура закончится и в Беларуси.

Зеленский как-то сказал: белорусы, просыпайтесь, с вашей территории летят ракеты! Но стоит напомнить, что Беларусь под оккупацией режима, но не все понимают это до конца.

Krieg und Frieden – ein Tagebuch Die taz glaubt an das Recht auf Information. Damit möglichst viele Menschen von den Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine lesen können, veröffentlich sie die Texte der Kolumne „Krieg und Frieden“ auch auf Russisch. Hier finden sie die Kolumne auf Deutsch.

Я работаю в фонде, который спасает белорусов от политического преследования. Многие удивляются слову эвакуация. Ведь мы привыкли к контексту „эвакуация с войны“, „с чернобыльской зоны“… Но чтобы людей организованно вывозили из страны, где нет боевых действий и катастроф? Да, такое есть, в Беларуси…

Отдел эвакуация работает секретно, я пишу лишь успешные кейсы. Раскрывать путь, как происходит вывоз людей нельзя. Если коротко, то выглядит так: человек или семья выходят с телефоном и одним рюкзаком из дома, где собрана вся их жизнь, куратор говорит по шагам, куда им направляться. В итоге, через несколько границ люди оказываются в безопасности. Им приходится начинать жизнь с чистого листа в новой стране, чаще не понимаю как, но имея самое ценное – свободу.

Фонд появился два года назад, как реакция на беспредел. 14 августа 2020 года весь мир увидел избитые тела протестующих. Были созданы финансовые сборы для пострадавших. Сейчас к основным направлениям помощи добавилась война и помощь: госпиталям, добровольцам, изнасилованным агрессором женщин на войне.

Люди, которым приходится бежать из Беларуси – самые обычные. Если украинец бежит от нападающего врага на его страну, то белорус от врага внутри страны. Вот несколько историй.

taz по-русски Здесь вы можете подписаться на нас в Telegram, это бесплатно.

Руслан – предприниматель. Во время службы в армии его отвезли на границу Беларуси и Украины, выдали оружие, и сказали „охранять“. Но парень сбежал с поста, не хотел быть втянутым в войну, просидел за это месяц в СИЗО, не него завели уголовку. Он обратился в фонд и сбежал в Грузию.

Ирина – врач – гинеколог с 30-летним стажем, ходила на акции протеста. На женщину завели несколько уголовных дел. В 2022 году она поняла, что ее скоро посадят. Женщина чудом выехала из Беларуси, пряталась три месяца в лагере для беженцев вместе с украинцами, сейчас устроилась в Польше врачом.

Часто пишут, что у белорусов рабское мышление. Но хочу напомнить цифры: в тюрьмах 1276 политзаключенных, за два года заведено более 11 000 дел против народа по статьям за „экстремизм“, и ни одного дела против силовиков. Ежедневно продолжаются преступления против народа. На прошлой неделе, певице, которая пела украинскую песню дали 15 суток. В Гомеле подростку дали 3 года колонии за то, что снял на видео перемещение российской военной техники.

На войне много белорусов: волонтеров, добровольцев, и фондов. И мы искренне уверены, что победа Украины над агрессором – это наша общая победа над диктатурой. Идем к ней вместе.