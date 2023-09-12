Место встречи мигрантов и местных в Грузии : Хочешь, отведу тебя в Практику?

„Хочешь отведу тебя в левацкое кафе?“ – Говорю я приезжающим в Тбилиси друзьям.

Это предложение, от которого невозможно отказаться. Фраза „левацкое кафе“ пахнет до неприличия романтично – началом 20 века и мировой революцией. И неважно, что на дворе – уже начало 21 века, а первая попытка совершить мировую революцию оказалась, мягко говоря, неудачной.

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Планета сделала сто с лишним оборотов вокруг солнца, и, кажется, вернулась в исходную позицию. На Южном Кавказе и вокруг него опять творится черте-что, а изрядно потрепанный, но неунывающий „Призрак коммунизма“ курит на балконе тбилисского кафе „Практика“ и жует сэндвич, хлеб, для которого пекут здесь же, в кафе. Собственно, с хлебопечки все и началось.

Грузинское левое движения „Кхма“ („Голос“) занимается социальными проблемами и трудовыми правами. Оно возникло пару лет назад и имеет на счету несколько громких общественных кампаний. Например, требование национализировать стратегические ресурсы Грузии, принадлежащие России или прокремлевским олигархам, и ввести в средних школах бесплатное питание.

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Параллельно с этим активисты „Кхма“ мечтали открыть „кафе рабочего класса“, которое предлагало бы студентам и работягам качественное обслуживание по максимально низким ценам, и вместе с тем было бы политическим кафе, где антиимпериалистические и антивоенные левые и люди других взглядов могли бы общаться, обмениваться идеями и воплощать их в жизнь.

Но только после того, как друг предложил забрать ненужную ему самому хлебопечку, „Кхма“-ровцы решили, что пора приступать. Так кафе из теории превратилось в „Практику“.

Кафе открылось 7 августа 2022 года, в разгар войны в Украине. На тот момент в Тбилиси уже существовали десятки пространств, в которых проводились антивоенные мероприятия. Но местные и эмигранты в этих заведениях практически не пересекались. В „Практику“ же постепенно стали ходить и грузины, и россияне, и украинцы, а также армяне, азербайджанцы, ингуши…

- …и почему-то очень много немцев, – с некоторым удивлениям добавляет Гиорги, один из создателей „Практики“.